Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о переносе финала WorldSkills Russia

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» планировалось провести в Уфе с 21 по 25 июля Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о том, что финал национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», который планировалось провести в столице республики Уфе с 21 по 25 июля, будет перенесен на более поздний срок. Это связано с обострение ситуации с коронавирусной инфекцией.

– На федеральном оперативном штабе мы договорились, что финал WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» мы переносим, то есть в июле он не состоится. На этой неделе мы определимся с датой – это будет где-то конец августа. Я попросил собрать все массовые мероприятия, которые у нас [в Башкирии] проходят, и сегодня мы на оперативном штабе примем решение об их переносе. У нас определенный рост идет по коронавирусу. Нам нужно пережить эту ситуацию, а потом спокойно провести [мероприятия], – сообщил руководитель региона на оперативном совещании в местном правительстве 6 июля.

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – это соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов в возрасте от 16 до 25 лет и подростков до 16 лет. Чемпионаты ежегодно проводятся в рамках реализации нацпроекта «Образование».