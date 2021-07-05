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Здоровье5 июля 2021 14:24

Жители Башкирии, переболевшие ковидом, пройдут углубленную диспансеризацию

Врачи подчеркивают, что после короновируса резко возрастает риск возникновения тромбов
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Очень важно проверять свое здоровье даже спустя несколько месяцев после перенесенного ковида

Очень важно проверять свое здоровье даже спустя несколько месяцев после перенесенного ковида

Фото: Анастасия Осипова

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в Башкирии. На сегодняшний день республика переживает третью волну эпидемии. Так за последние сутки в Башкирии зарегистрировано рекордное количество заболевших – 178 человек, а общее число зараженных достигло 42168 человек. Еще пятеро скончались от осложнений вируса, а общее число жертв вируса достигло 620 жителей республики. А вот выздоровление пока идет не так быстро, как хотелось бы: за сутки выписано 24 человека, всего вылечились от ковида 39228 жителей Башкирии.

ВЫШЕ РИСК ОБРАЗОВАНИЯ ТРОМБОВ

Врачи напоминают: главная опасность коронавируса, что его последствия могут проявить даже спустя несколько месяцев после болезни. В первую очередь, страдает система кровообращения: изменяется состав крови, возрастает риск возникновения тромбов. Именно поэтому жители Башкирии, переболевшие коронавирусом, теперь смогут пройти углубленную диспансеризацию, чтобы выявить и предотвратить нежелательные осложнения на ранней стадии.

Как уточнили в Минздраве республики, углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. На первом этапе у пациента возьмут общий и биохимический анализ крови, измерят сатурацию, сделают спирометрию (измерят объем легких), рентген грудной клетки, проведут тест с шестиминутной ходьбой. Также пациента внимательно выслушает и осмотрит терапевт. Кроме того, для переболевших ковидом, добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

Все обследования и анализы можно будет пройти за день. По их результатам врачи оценят риски и выявят первые признаки развивающихся хронических болезней, а при необходимости отправят пациента на второй этап диспансеризации. На втором этапе нужно будет пройти ЭХО-КГ, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей, чтобы исключить риск образования тромбов.

- Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет проведено лечение и назначена медицинская реабилитация, - уточнили в ведомстве здравоохранения.

Кстати, на углубленную диспансеризацию может рассчитывать не только переболевший ковидом, но и любой человек, озабоченный своим здоровьем. Напомним, что диспансеризация проводится раз в три года, начиная с 18 лет, а после 40 профилактическое обследование нужно проходить ежегодно.

«ВАКЦИНАЦИЯ – ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ДОБИТЬСЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА»

Продолжается в Башкирии и массовая вакцинация от коронавируса. В настоящий момент привились двумя компонентами вакцины уже 387121 жителей республики.

О необходимости вакцинации в очередной раз напомнил и глава Башкирии Радий Хабиров. На встрече с журналистами, прошедшей на днях, он сообщил, что сейчас Башкирия занимает второе место в России по темпам прививочной компании.

– Еще до недавнего момента мы вакцинировали по 7-8 тысяч человек в день. В этом случае задачу привить 60 процентов населения республики мы бы выполнили к концу 2023 года. Сейчас вакцинируется более 20 тысяч человек в день, и по расчетам план возможно реализовать к началу октября 2021. Моё твёрдое убеждение, что вакцинация – это единственный способ добиться коллективного иммунитета и остановить коронавирус, - заявил Хабиров.

При этом глава республики подчеркнул, что текущая эпидемиологическая обстновка в регионе пока позволяет не вводить обязательную вакцинацию, но вот снимать ограничения никто не собирается. Наоборот – не факт, что не появятся новые.

– Да, это неприятное решение: кто-то не попадёт в ресторан, кто-то – в фитнес-клуб. Но других вариантов нет. Мы постоянно будем создавать условия для того, чтобы люди понимали: хочешь жить полноценной жизнью – надо сделать прививку, - подчеркнул глава Башкирии.

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