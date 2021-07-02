Ребенок отчаянно пытался выбраться, но тяжелую дверь заклинило изнутри. Фото: соцсети

Страшная трагедия произошла накануне вечером в Янаульском районе Башкирии. В селе Карманово дети решили поиграть в прятки, и восьмилетний Урал И. (имя изменено - Ред.) решил спрятаться там, где уж его точно никто не найдет – в старом советском холодильнике "Мир", стоявшем во дворе дома возле сарая. К сожалению, малыш не знал об одной особенности этого холодильника – дверца не открывается изнутри. Мальчик не смог выбраться наружу и задохнулся, а когда его мама забила тревогу – было уже очень поздно. Тело мальчика было обнаружено ночью - и уже бездыханным.

- Для нас это огромная трагедия. Чудесная семья, чудесные дети, мама в них души не чаяла. Скорбим вместе с семьей, - вздыхают в Кармановском сельсовете.

Соседи и знакомые семьи тоже не могут поверить в случившееся: семья была многодетной – там воспитывалось несколько детей, все несовершеннолетние, а Урал был младшим. И хотя родители были в разводе, отец регулярно приезжал навестить семью, побаловать детей.

- Очень хороший мальчик был. Добрый, ласковый. Смышленый. Вообще семья очень дружная, дети друг за друга горой. Слышала, что они вообще этот старый холодильник давно хотели выкинуть, и тут такое горе, - сокрушается соседка семьи.

По словам родных, Венера (мама мальчика) сейчас находится в полном шоке, и не может пока осознать, что ее сына больше нет.

- Покинув этот мир, он навсегда останется в моем сердце. Пока я жив, я буду хранить светлую память о нем! Невозможно смириться с утратой родного братишки, не успевшего познать жизнь. И никакие слова не воскресят его. Но ты всегда можешь рассчитывать на меня. Вечная память! Пусть земля ему будет пухом! – скорбит родной брат погибшего мальчика.

Сейчас многодетная семья очень нуждается в поддержке, в том числе и материальной. Если вы хотите помочь им, то можете сделать посильный вклад (карта привязана к номеру 8(987)143-97-89 получатель Венера Шамильевна Г.)

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас к выяснению обстоятельств гибели ребенка подключились и сыщики, которые проводят доследственную проверку.

- В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашивается семья погибшего, исследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему, - добавили в пресс-службе ведомства.

«Комсомольская правда – Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшего мальчика.