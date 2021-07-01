В Уфимском дилерском центре ГАЗ «Луидор» презентовали инновационный автомобиль «ГАЗель NN» и начали сбор предзаказов

Уфа подключилась к всероссийской презентации новинки от отечественного флагмана российского автопрома – автомобиля «ГАЗель NN». Столица Башкирии стала одним из 15 городов страны, где официальный дистрибьютор Горьковского автозавода, ГК «Современные транспортные технологии», представила автомобиль нового поколения. Мероприятие прошло в дилерском центре «Луидор» в Вавилово, где собрались десятки партнеров компании. Что важно в это непростое время, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В УФЕ

Старт продаж новинки от Горьковского автозавода намечен на 24 августа 2021 года, но уже сейчас можно оформить предзаказ на «ГАЗель NN» https://gazelle-nn.azgaz.ru. К бронированию доступны базовые модификации машин с дизельными двигателями, в том числе бортовые грузовики, цельнометаллические фургоны и микроавтобусы на 22 пассажира. В Уфе оформить заявку на предзаказ можно в дилерском центре ГАЗ «Луидор».

Посетители смогли не только ознакомиться с новой моделью автомобиля, но и приняли участие в розыгрыше ценных подарков. Самым ожидаемым событием мероприятия, пожалуй, стал розыгрыш самого «виновника торжества» - новенькой «ГАЗель NN». Забегая вперед, отметим, что, к сожалению, жителям Уфы на этот раз не повезло – счастливый номер победителя и пока что единственного обладателя новинки от Горьковского автозавода «вытянул» житель Ярославской области.

ОЖИДАНИЯ ОТ НОВИНКИ

Представитель группы компаний «Современные транспортные технологии» Владимир Федин рассказал «Комсомолке» о том, насколько востребованным будет автомобиль нового поколения «ГАЗель NN» на рынке в Башкирии.

- Машина очень интересна с самых разных сторон. Индивидуальные предприниматели высоко оценят комфорт полностью обновлённой кабины. Владельцы автопарков – возможность удалённого управления и контроля через мобильное приложение и сайт. И кончено для всех будут важны новая коробка передач, полностью переработанная электронная начинка и широкий набор систем активной безопасности, - рассказывает Владимир Федин.

В дальнейшем в продаже появятся машины не только на дизельном, но и на газовом топливе.

В автоцентре «Луидор» в тот день собрались десятки специалистов – механики, водители, логисты. Все они с нескрываемым любопытством изучали новенькую «ГАЗель NN»: садились в кабину, заглядывали под капот и с удовольствием фотографировали выставочный образец. Нам удалось поговорить с одним из уфимцев, который очень внимательно осматривал моторный отсек. Как оказалось, Виталий - водитель с многолетним стажем и исколесил на своей «Газель Next» едва ли не всю страну.

- Я сравниваю, в первую очередь, с предыдущей моделью. Заметил, что у «ГАЗель NN» достаточно хорошо закрыт от грязи моторный отсек. Это очень важно: когда передвигаешься по трассе летом, туда попадает грязь. Радует такое внимание производителя даже к небольшим деталям.

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

Так что же такого уникального в презентованной новинке Горьковского автозавода «ГАЗель NN»? Вот что рассказывают о ключевых новшествах автомобиля сами разработчики и дистрибьюторы.

– Полностью переработана электронная система автомобиля. Теперь она подчиняется единому блоку управления, который осуществляет координацию работы всех систем, - поясняет представитель Горьковского автозавода, - Это позволило внедрить множество электронных помощников – современных систем безопасности, среди которых системы курсовой устойчивости, помощи при экстренном торможении и трогании на подъём, противобуксовочная система и другие. Всё это облегчает возможность маневрирования в сложных и экстремальных ситуациях.

- В автомобиле «ГАЗель NN» реализовано более 50 технологических и конструкторских изменений, направленных на улучшение ходовых качеств, повышение надежности ключевых узлов автомобиля, безопасности и комфорта водителя и пассажиров. Новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов, множество конструктивных изменений позволят владельцам автопарков и индивидуальным предпринимателям повысить эффективность работы, снизить расходы и оказаться на шаг впереди конкурентов, - отмечает президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

Директор группы компаний «Современные транспортные технологии» Олег Марков также отмечает, что «ГАЗель NN» - это ответ на запросы сегодняшнего дня.

- «ГАЗель NN» – это эффективный и функциональный бизнес-инструмент, который позволяет сократить расходы на содержание транспортных парков и обеспечить лучшую окупаемость инвестиций. Машина перестает быть только инструментом для перевозки груза. Она превращается в часть комплексной системы электронных сервисов – от онлайн-покупки до онлайн-записи на сервис, от удаленного мониторинга технических параметров до контроля за автопарками с помощью мобильного приложения.

Выпускается автомобиль на современных роботизированных сварочных, окрасочных и штамповочных линиях с уровнем автоматизации до 85%, которые были построены на ГАЗе несколько лет назад в рамках масштабной программы модернизации, инициированной промышленником Олегом Дерипаской.