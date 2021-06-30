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Общество30 июня 2021 13:16

Жители Башкирии стали чаще покупать алкоголь и по-прежнему предпочитают крепкие напитки

На долю водки приходится 47% всего проданного в прошлом году спиртного.
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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За счет продажи алкоголя казна Башкирии пополнилась на 10,5 млрд рублей

За счет продажи алкоголя казна Башкирии пополнилась на 10,5 млрд рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На днях эксперты из Росалкогольрегулирования подвели статистику по объемам потребления алкоголя в регионах России за первые три месяца 2021 года. По этим данным Башкирия вошла в топ-10 самых «злоупотребляющих» спиртным регионов – республика расположилась на восьмом месте с объемом продаж спиртного в 1,48 млн декалитров (1 декалитр = 10 литров – Ред.).

Какой вид алкоголя предпочитают в Башкирии? Стали ли жители республики больше пить? Какие города и районы можно назвать самыми пьющими? На эти и другие вопросы «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе регионального министерства торговли и услуг.

САМЫЕ ПЬЮЩИЕ И ТРЕЗВЫЕ РАЙОНЫ

По данным Минторга Башкирии в 2020 году в среднем на каждого жителя республики пришлось 12 литров проданного алкоголя. В данном случае, речь идет только об официальных продажах – через магазины и питейные заведения. Нелегальный алкоголь в итоговую статистику не попал.

По данным министерства торговли и услуг Башкирии в прошлом году самым пьющим районом республики стал Уфимский – там на каждого жителя пришлось 15,9 литров спиртного. Второе место по объемам продажи алкоголя стал город Нефтекамск – там на каждого жителя пришлось 14,8 литров. Замыкает тройку лидеров Агидель – 14,5 литров на человека. Уфа заняла в этом рейтинге четвертое место – по официальным данным в башкирской столице уровень потребления составил 14,2 литра на человека.

В свою очередь, меньше всего спиртного в 2020 году покупали в Ермекеевском районе – 4,9 литров на человека. Второе место занял Куюргазинский район – 5,2 литра на человека. Замкнул тройку лидеров «рейтинга трезвых районов» Федоровский – там объем продаж составил 5,9 литров алкоголя на человека.

ЧТО ПРЕДПОЧИТАЮТ

По данным Минторга Башкирии жители республики в прошлом году чаще других алкогольных напитков покупали водку. Из всего проданного спиртного «беленькая» составила 47%. За первые три месяца 2021 года объемы продаж этого напитка незначительно снизились – на 0,4 процентных пункта.

Второе место среди самых популярных спиртных напитков у жителей Башкирии – вино. На его продажу пришелся 31% всего проданного в 2020 году алкоголя. Доля потребления этого напитка в первые три месяца 2021 года также снизилась – на 0,9 процентных пункта.

На ликероводочные изделия, шампанское, коньяк и слабоалкогольные напитки пришлись 22% от общего объема, проданного в прошлом году алкоголя. За первые три месяца 2021 года уровень продаж ликероводочных изделий вырос на 1,6 процентных пункта, шампанского на 0,2 процентных пункта и слабоалкогольных напитков на 0,7 процентных пункта.

ПИТЬ СТАЛИ БОЛЬШЕ

Как рассказали «КП-Уфа» в министерстве торговли и услуг Башкирии, объем продажи спиртных напитков в республике за три первых месяца 2021 года вырос на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Всего за 2020 года в республике было продано 4870,7 тысяч декалитров алкогольной продукции всех видов. А в первом квартале 2021 года в регионе через розничные сети продали уже 1149,8 тысяч декалитров спиртных напитков.

В то же время, доходы в бюджет Башкирии от акцизов на алкоголь в последнее время снизились. Так, в прошлом году башкирская казна заработала на акцизах 10,5 млрд рублей. Как оказалось, это на 5,1% меньше, чем в 2019 году.

Основную часть доходов от акцизов в бюджет Башкирии составили выплаты от производителей пива – 7,3 млрд рублей. В свою очередь, доходы от акцизов на алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта свыше 9% составили 3,2 млрд рублей. Именно от производителей этого вида спиртного в казну поступило значительно меньше, чем в 2019 году – падение составило 11,8%.

За пять месяцев 2021 года бюджет Башкирии пополнился акцизами на сумму 4,1 млрд рублей, что на 7,5% больше, чем за тот же период 2020 года. В том числе, производители пива внесли в башкирскую казну 2,7 млрд рублей, что на 5,6% больше, чем в прошлом году.

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