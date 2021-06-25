К юбилею флагмана российской нефтехимии: как строился легендарный «Уфаоргсинтез»

Так выглядел в 1960-е годы знаменитый «Уфаоргсинтез»

В этом году легендарный завод «Уфаоргсинтез», принадлежащий «Башнефти» (входит в «Роснефть»), отмечает 65-летний юбилей. Сегодня это высокотехнологичное предприятие, интегрированное в уфимский нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, является одним из лидеров отрасли в России. За годы своего существования бывший «Уфимский завод синтетического спирта», как он раньше назывался, прошел непростой, но полный больших достижений путь. Вспомнить хотя бы, чего только стоило запустить «с нуля» мощное нефтехимическое производство в тяжелые послевоенные годы.

В честь юбилея завода «Уфаоргсинтез» «Комсомольская правда» запускает серию публикаций, где мы расскажем о первых шагах и современных достижениях нефтехимического гиганта. В первой части редакция расскажет, с чего начинался завод, ставший флагманом отечественной нефтехимии и такой же гордостью страны, как и нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти».

ПОДВИГ СТРОИТЕЛЕЙ

Это сегодня «Уфаоргсинтез» выпуском спирта не занимается, сосредоточившись на производстве фенола, ацетона, полиэтилена и полипропилена. А когда в руководстве страны принимали решение по строительству нового завода в Уфе, главной задачей будущего предприятия ставили именно производство синтетического спирта. Нужно это было для того, чтобы сэкономить для народного хозяйства зерно, из которого и делается этиловый спирт.

Строительство первых цехов завода началось в 1950-е

23 мая 1949 года было подписано распоряжение министерства химической промышленности о строительстве «Уфимского завода синтетического спирта». Вскоре у производства появились директор и главный инженер – ими стали Владимир Сазонов и Михаил Марголин. На тот момент существовали только проект завода, а на складах за пределами Башкирии находилась часть оборудования.

Строительство завода начали в 1949 году работники СМУ №7 треста «Стерлитамакстрой». Они же возводили цеха химического комбината в Салавате и имели опыт в строительстве промышленных объектов. Начальником был инженер-строитель И.С. Бондарь.

К 1951 году в штате завода кроме директора и главного инженера были пять техников и разнорабочих. К 1953 году штат вырос до 19 человек. Строительство шло медленно, в основном из-за того, что не хватало материалов и квалифицированных кадров. К слову, построить новое нефтехимическое производство именно в Уфе решили из-за близости к стройплощадке железной дороги, наличия ТЭЦ и дешевого сырья, которым должен был стать нефтяной газ с Ново-Уфимского нефтеперерабатывающего завода.

Одни из первых рабочих предприятия - коллектив кислородной установки,1957 год

Как вспоминают ветераны «Башнефти» тех лет: строили и днем, и ночью. Иногда рабочие ночевали прямо на заводе. Тогда на стройку в Уфу съехались сотни молодых комсомольцев со всего Советского Союза.

Позднее, уже в 1970-е годы, одна из первых сотрудниц «Уфаоргсинтеза» вспоминала, как строился завод.

- К концу 1954 года на территории завода стояли недостроенные корпуса. Земля была перекопана: прокладывались подземные коммуникации. Глубокие траншеи казались еще глубже с высоты гор земли, лежавшей по краям. Кое-где для удобства были перекинуты деревянные мостики. Стройка уже имела четкие очертания будущего предприятия. Несмотря на унылую осеннюю погоду, было оживленно, от работающих бульдозеров, трубоукладчиков, тракторов стоял шум. Штукатурку и отделку цеховых корпусов производили совсем юные девушки, - рассказывала А.И.Авраменко.

В прошлом предприятие называлось «Уфимский завод синтетического спирта»

Вплоть до конца 1955 года инженеры, техники и другие приезжие рабочие жили в здании, которое впоследствии стало заводоуправлением. Чтобы ускорить пуск цехов, они перебрались в недостроенные бытовки на территории отделений производства. Там же проходили занятия по химии и физике, технологии процессов и изучению устройства аппаратов для вновь прибывших.

Коллектив 11 и 19 цехов «Уфаоргсинтеза» в 1960 году

Как рассказывали ветераны «Синтезспирта», утром рабочие убирали строительный мусор, перебирали кольца Рашига (разновидность насадок, применяемых в химической промышленности) и собирали тарелки в ректификационных колоннах (они применяются в процессах дистилляции, теплообмена между паром и жидкостью и в других процессах), а вечером – учились.

Весной 1956 года было принято решение начать постепенный пуск цехов завода. Первый факел нефтехимики зажгли в преддверии праздника 1 мая, за пуском наблюдал автор технологии производства синтетического спирта, почетный нефтехимик СССР Марк Далин.

Рабочие завода на установке по осушке газа, 1964 год

ПЕРВАЯ ТОННА ПРОДУКЦИИ

Позднее, уже в 1970-е годы первые рабочие, инженеры и технологи вспоминали, что пуск цехов тонкой очистки этилена и гидратации этилена были поистине волнительным моментом. Дело в том, что никто еще не знал, как будет работать совершенно новое, не испытанное в промышленных масштабах оборудование. К счастью, тогда обошлось без внештатных ситуаций.

Производственные помещения завода в 1969 году

Летом того же года один за другим вводились в строй и другие цеха «Уфимского завода синтетического спирта». Так, в цех сероочистки первый сухой газ поступил 3 июня 1956 года, а 3 июля состоялось торжественное зажжение первой печи в пиролизном отделении. Тогда же монтажники завершили работу по гидравлическому испытанию оборудования и трубопроводов в цехе газоразделения. В октябре состоялся пуск третьего цеха на этан-этиленовой фракции цеха газоразделения.

- Приборы работали плохо: часто забивались импульсивные линии. Рядом с аппаратами и трубопроводами невозможно было стоять. Вибрация их была настолько сильной, что казалось, они вот-вот упадут. 16 октября в отделении ректификации мы ждали водноспиртовый конденсат. И вот наступили минуты, когда в трубопроводе появились первые, долгожданные литры спирта, - вспоминал много лет спустя ветеран третьего цеха, старший аппаратчик Ахмеров.

Оперативка в цехе №3 «Уфимского завода синтетического спирта», 1967 год

Так, например, в 1960-м году именноуфимские нефтехимики запустили первый в Советском Союзе цех по производству метилстирола уникальным методом (каталитического дегидрирования изопропилбензола). Уже в июне того же года первая тонна отправилась на «Стерлитамаксий завод Синтез Каучук», где этот материал использовался в производствесинтетического каучука.Несмотря на то, что строительство завода не прекращалось еще несколько лет, в ноябре 1956 года на «Уфаоргсинтезе» была произведена первая тонна синтетического этилового спирта. Ускоренными темпами велось возведение новых цехов в годы Семилетки – с 1959 по 1965 годы.

Первый полипропилен, произведенный на заводе «Уфаоргсинтез»

ОРДЕН ЗА УСПЕХИ

Тогда же, летом 1960 года на «Уфаоргсинтезе» запустили цех полиэтилена. А уже в октябре уфимские нефтехимики получили первые в нашей стране килограммы полиэтилена высокого давления. В самом конце 1965 года был запущен новый, второй по счету комплекс производства полиэтилена – первую партию материала получили 31 декабря.

В одном из цехов «Уфимского завода синтетического спирта», 1962 год

- Сложность пуска производства полиэтилена заключалась еще и в том, что пуск надо было осуществлять под руководством специалистов иностранной фирмы, которые сами не были подготовлены к этой сложной операции, - вспоминал замначальника цеха АлексейГавриков. –Несмотря на большие гарантии фирмы, оформление технологической схемы имело ряд существенных недостатков и нам пришлось устранять их, не жалея ни сил, ни времени. Работали круглосуточно: страна ждала от нас полиэтилен.

Рабочий на территории завода, 1968 год

В начале апреля 1966 года завершился монтаж последней системы и постепенно уфимские нефтехимики стали выводить цех по производству полиэтилена на проектную мощность.

Всего за десять лет с момента пуска первых цехов, коллектив завода «Уфаоргсинтез» добился поразительных успехов. В условиях непрерывной стройки и отладки оборудования, заводчане осваивали технологические процессы, ставили производственные рекорды, внедряли передовые технологии. За достигнутые успехи 12 мая 1966 года предприятие было удостоено одной из высших наград того времени – Ордена Трудового Красного Знамени. Эти поистине героические страницы навсегда останутся одними из ярчайших в летописи не только «Башнефти», но и всей промышленной отрасли страны.

Продолжение следует.