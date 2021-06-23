Настоящее чудо: на пепелище двух сгоревших домов нашли нетронутый огнем Коран

Книга уцелела после страшного пожара Фото: Миляуша Хабилова

После страшного пожара в Башкирии на месте, где стоял дом, нашли нетронутый огнем Коран.

Необыкновенная история приключилась в административном центре Бурзянского района Башкирии – селе Старосубхангулово. 21 июня там случился страшный пожар, который полностью уничтожил сразу два деревенских дома. По словам местных жителей, в огне никто не пострадал, а бороться с пламенем пожарным помогали сами сельчане.

Обложка Корана сильно почернела

Спустя некоторое время погорельцы начали разбирать остатки сгоревших вещей. На одном из участков они обнаружили настоящее чудо – нетронутый огнем и водой Коран (священная для всех мусульман книга - Ред).

- Мы все видели такое на картинках, но я в такие вещи не верил. А вот реальный пример. И смотрите, тут все отчетливо видно. Книга черная, а ни одна страница не повреждена. Все читается, хотя столько воды было, такой сильный огонь, - говорит заснявший видео парень.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Ранее мы сообщали об еще одном необычном случае, связанном со священной книгой мусульман. Уфимская семья 90 лет принимала хранившийся в их семье уголовный кодекс РСФСР, написанный арабской вязью, за семейную реликвию в виде Корана. Владелица книги Рафия Зинатуллина сообщила, что старинное писание ей передала бабушка – пожилая женщина верила в то, что книгу нужно почитать и хранить под подушкой. Примечательно, что женщина подкладывала «Коран» плачущим сыновьям под подушку и они успокаивались. Еще более примечательно то, что оба сына Рафии всю жизнь проработали в милиции.