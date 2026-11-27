13-летний Арыслан Уразаев скончался 15 ноября в реанимации РДКБ в Уфе. Фото: предоставлено «КП-Уфа»

На днях в реанимации РДКБ в Уфе после недели, проведенной в коме, скончался 13-летний Арыслан из Стерлитамака. Родители школьника считают, что вина за скоропостижную смерть их старшего сына полностью лежит на враче-неврологе частной клиники в башкирской столице. По их мнению, медик изначально неправильно поставила диагноз ребенку, из-за чего было упущено драгоценное время на лечение. Ему диагностировали эпилепсию, но, как выяснилось позднее, у ребенка было очень опасное и скоротечное заболевание, которое при отсутствии оперативных мер может привести к смерти пациента.

Папа мальчика Динар Уразаев написал заявление в Следственный комитет – он хочет, чтобы врача привлекли к уголовной ответственности. Подробности трагедии узнавала «КП-Уфа».

ВНЕЗАПНЫЕ ПРИСТУПЫ

Как рассказал Динар Уразаев «КП-Уфа», Арыслан был совершенно обычным ребенком, никаких тяжелых хронических заболеваний у него не было. Парень на любительском уровне занимался плаванием, ни на что не жаловался и жил совершенно обычной жизнью. Именно поэтому родители были шокированы и напуганы, когда 30 октября у мальчика случился внезапный приступ. В тот день он находился в гостях у бабушки в деревне, куда приехал на осенние каникулы.

– Перед этим у него четыре дня была температура, максимум поднималась до 38,9. При этом никаких признаков ОРВИ не было, хотя жаловался, что голова болит. Вечером, около 18 часов, случился приступ: Арыслан потерял сознание, пошли судороги. Когда пришел в себя, не мог понять, где находится. Мы вызвали скорую, которая, надо сказать, приехала быстро с учетом большого расстояния от города, – вспоминает папа мальчика.

Папа мальчика Динар винит в его гибели врача, поставившего неверный диагноз. Фото: личный архив героев публикации

В итоге школьника сначала привезли на скорой в Стерлитамакскую инфекционную больницу, так как это было «дежурное» медучреждение. Ближе к ночи у Арыслана случился еще один приступ с судорогами и потерей сознания.

– Несколько медиков прибежали на помощь, среди них был старенький врач. Он сказал мне тогда: «Много что может быть. Может, травма была – и из-за этого последствия. Может быть, киста, эпилепсия началась или энцефалит». Тогда нам сказали, что нужен невролог, а он должен был появиться только в понедельник-вторник. Мы решили, что время терять нельзя, и стали искать невролога везде, где возможно. Нашли платного в Уфе, – вспоминает Динар Уразаев.

«ОЧЕНЬ РАССТРОИЛСЯ, ЧТО КАНИКУЛЫ ПРОПУСТИЛ»

Напуганные родители уже на следующий день повезли Арыслана в частную клинику в Уфе. Там их приняла опытная врач-невролог, которая и поставила мальчику диагноз: юношеская эпилепсия. На приеме специалист расспросила родителей о симптомах и течении приступов. Результаты анализов, сделанных в Стерлитамакской инфекционной больнице, смотреть не стала и других исследований не назначила.

– Я привез все: биохимия, кровь и так далее. А она сказала: «Нет, это мне не нужно, это лишнее». Я рассказал, что во время приступов Арыслан запрокидывал глаза, у него возникали галлюцинации. Его трясло, говорил: «Пожар, пожар», – с ужасом вспоминает Динар Уразаев. – После приступов у сына память пострадала, он неделю не помнил вообще. Тогда шли каникулы, а ему казалось, что только вчера на учебу ходил. Очень расстроился, что неделю каникул пропустил.

С первого приступа до скоропостижной кончины 13-летнего мальчика прошло всего 16 дней. Фото: предоставлено «КП-Уфа»

По настоянию родителей Арыслану сделали ЭЭГ, которая показала, что у мальчика есть несколько воспаленных участков мозга. Но, по словам Динара, врача-невролога из частной клиники это не насторожило. Мальчику поставили эпилепсию, после чего снова госпитализировали в Стерлитамакскую инфекционную больницу.

– Там врачам я показал заключение, результаты ЭЭГ и МРТ сделали. И стерлитамакские врачи, видимо, решили, что это заключение (из частной клиники в Уфе – Ред.) подтвержденное. После этого они перестали искать другие причины того, что происходило с сыном… - рассказывает папа мальчика.

«У НАС ПАНИКА НАЧАЛАСЬ»

Спустя несколько дней родители заметили, что температура у ребенка не спадает, постоянно болят глаза, а состояние стремительно ухудшается. Анализ, который бы помог выявить правильный диагноз, врачи назначать не стали: доверились заключению невролога частной клиники в Уфе. Тем более, что у нее стаж работы в медицине почти 30 лет.

– Пятого числа у нас уже паника началась. Что происходит? Бактериальная инфекция, что ли? Сыну стали давать комбинированные антибиотики, возможно, думали, что это какая-то «неубиваемая» бактерия. Позвонили в Уфу, в РДКБ. Там посмотрели анализы, симптомы выслушали и сказали, что, вероятнее всего, это герпесный энцефалит. Сказали, что срочно нужно везти к ним, в реанимацию, – рассказывает Динар Уразаев.

Арыслан с мамой и младшей сестренкой. Фото: личный архив героев публикации

Вскоре 13-летнего Арыслана перевезли в Уфу – его состояние на тот момент уже было тяжелое. Как сообщили «КП-Уфа» в Минздраве Башкирии, для транспортировки мальчика использовали санитарную авиацию.

– Пациент по линии санитарной авиации в сопровождении реаниматолога и невролога был переведен из стерлитамакского филиала РКИБ в РДКБ, – уточнили в ведомстве.

В РДКБ в Уфе больше недели Арыслан провел в коме, под аппаратами ИВЛ, но спасти его не удалось - 15 ноября его сердце остановилось.

ЗАЯВЛЕНИЕ В СЛЕДКОМ

Родители считают, что из-за ошибочного диагноза, который изначально поставила врач частной клиники, их ребенка долгое время лечили не от той болезни. Вместе с адвокатом Романом Петровым они обратились с заявлением в Следственный комитет с требованием провести проверку и, при наличии оснований, возбудить уголовное дело против невролога.

– Она сразу поставила диагноз эпилепсия и начала лечить ребенка от нее. Было упущено время, было назначено неправильное лечение. Ребенок погиб исключительно по ее вине. Мы требуем привлечь врача к уголовной ответственности, - заявил адвокат Роман Петров.

На фото: Арыслан с мамой и 7-летней сестренкой. Фото: предоставлено «КП-Уфа»

Как вспоминает Динар Уразаев, до написания заявления адвокат пытался связаться с неврологом из частной клиники и предложил ответить на обвинения.

– Я слышал, как она сказала ему: «Ну и что? Не у меня же умер», – говорит папа мальчика.

Следственный комитет Башкирии тем временем оперативно отреагировал на заявление убитого горем отца. В ведомстве завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности при ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

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