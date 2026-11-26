Мальчик пропал вечером 7 ноября

В Башкирии завершились поиски 13-летнего Айгиза (имена несовершеннолетних здесь и далее изменены – Ред.) из деревни Аюпово Мечетлинского района, который пропал на берегу реки Ай в начале ноября. Об обнаружении подростка сообщил его отец Айнур.

– Я папа. Сына нашли, – написал мужчина в чате волонтеров и неравнодушных жителей, которые участвовали в поисках.

ТРАГЕДИЯ

Напомним, Айгиз пропал вечером 7 ноября, когда вместе с другом Ильнуром он пошел на ночную рыбалку. Мальчики ловили рыбу, но в какой-то момент Айгиз не удержал равновесие на берегу и упал прямо в ледяную воду. Ильнур бросился его спасать, и у него это получилось. Мальчик помог приятелю выбраться на сушу, а потом бросился в деревню, чтобы позвать на помощь взрослых. Вот только когда они вернулись, то на берегу уже никого не было….

Родители Айгиза (мальчик воспитывался в многодетной семье отца-вахтовика и матери-учительницы математики в местной школе) сразу же позвонили в полицию и МЧС, а около 23:00 родственники и односельчане самостоятельно вышли на поиски.

Айгиз воспитывался в многодетной благополучной семье

Практически сразу появилась и основная версия случившегося: когда Ильнур побежал за помощью, Айгиз встал и попытался отойти подальше от берега. Но в темноте не сориентировался в пространстве, и снова упал в воду.

В итоге правоохранительные органы отработали и исключили возможный криминальный след в этой истории. Хотя уголовное дело СК все равно завел, но исключительно для расширения полномочий розыска.

У семьи и близких пропавшего школьника не оставалось никаких сомнений – Айгиз мертв. Дядя мальчика в разговоре с «КП-Уфа» еще в первые дни поисков сразу заявил, что искать придется именно тело, которое унесло течением.

В поисках принимали участие и профессиональные спасатели, и волонтеры, и просто неравнодушные жители из самой Башкирии и других регионов

ПОИСКИ И ЕЩЕ ОДНА ПОТЕРЯ

В поисках Айгиза участвовали сотни людей: профессиональные спасатели и волонтеры, а также неравнодушные жители Башкирии и соседних регионов. Мальчика искали и с воздуха с помощью БПЛА, на воде и под водой, на суше работали кинологи. Те же, кто не мог участвовать в поисках самостоятельно, оказывали финансовую помощь и даже приносили еду, провизию и технику для поисковиков.

Через неделю поисков школьника стало известно о еще одной трагедии – скончался его дедушка, 61-летний Ритшат Каримов. У пожилого мужчины, который 30 лет прослужил в Минэкологии инспектором по охране животного мира, на фоне переживаний за внука не выдержало сердце.

У дедушки Айгиза не выдержало сердце. Он скончался через неделю после пропажи внука

Айгиза тем временем не прекращали искать, не останавливаясь ни на день. За почти три недели водолазы обследовали 37 тысяч квадратных метров дна от того злополучного берега до места, где Ай впадает в реку Уфу. Поисковики беспокоились, что течением тело ребенка могло унести в более крупную Уфимку, и тогда бы территория для обследования увеличилась многократно. Но этого не случилось.

Днем 26 ноября, спустя 19 дней после пропажи, тело подростка было обнаружено. Айгиза нашли в 1,3 километрах вниз по течению от места предполагаемого утопления. Его вытащили из воды и передали правоохранительным органам.

– Друзья, это тяжелый день, и мы нашли его. Он больше не один, и теперь вернется к своей семье. Это случилось благодаря вам, – сказал один из руководителей поисковой группы. – Хочу сказать огромное, от всего сердца спасибо каждому, кто не остался в стороне. Вы не просто искали — вы не спали ночами, мерзли на берегу, гребли против течения, опускали камеры в холодную воду, разбирали коряжники, вглядывались в эхолоты и не сдавались, когда казалось, что сил больше нет. Отдельное спасибо родным и близким Айгиза, которые до последнего были на месте и не опускали руки. Берегите себя и своих близких.

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