Букеты из зефира часто заказывают на праздники и особенные события - это красиво и вкусно. Фото: личный архив Алсу Гареевой

На днях в Минске прошел Международный чемпионат кондитерского искусства, в котором приняли участие кулинары из России, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. Они представили около 150 «сладких» работ, соревнуясь в разных номинациях. Башкирию в чемпионате представила 42-летняя уфимка Алсу Гареева – она завоевала серебряную медаль в номинации «Цветы из зефира». Подробности читайте в нашем материале.

В ДЕКРЕТЕ НАШЛА СВОЕ ПРИЗВАНИЕ

Жизнь Алсу Гареевой всегда была понятной и расписанной по графику: школа, институт с красным дипломом, работа инженером-конструктором на заводе в течение 17 лет, замужество, рождение первой дочки, а через пять лет – второй. Будущее казалось понятным и прозрачным. Но именно во втором декрете в 2020 году все изменилось. Алсу как-то попробовала приготовить дома зефир и неожиданно увлеклась процессом.

Кондитерский чемпионат проводился в рамках международной выставки в Минске. Фото: личный архив Алсу Гареевой

– Я ходила на мастер-классы, пробовала делать домашний зефир. Потом в интернете увидела зефирные букеты и тоже захотела научиться их делать. Училась всему самостоятельно: смотрела видео, как делают цветы из крема, а потом повторяла из зефира. Вскоре поняла, что это довольно интересное дело, на котором еще можно и заработать, – вспоминает кондитер.

Алсу подошла к кондитерскому вопросу со всей серьезностью: ездила учиться к профессионалам в Самару, Санкт-Петербург, Москву и даже в Китай. Параллельно принимала свои первые заказы – вскоре заработало сарафанное радио, и клиентов становилось все больше. Сейчас Алсу уже сама с радостью делится опытом со всеми желающими – на ее мастер-классы приезжают ученицы из разных уголков мира – из Ноябрьска, Новой Земли и даже из Австралии. А кто-то – и не один раз!

– До меня в Уфе не было зефирных мастеров, я – первый зефирный флорист в городе, – улыбается кондитер. – Я первая начала делать зефирные букеты, а теперь обучаю других девочек, провожу мастер-классы. Я даже отдельную квартиру под рабочую «кондитерскую» студию оборудовала.

Случайное увлечение в декрете стало любимым делом и источником дохода. Фото: личный архив Алсу Гареевой

«СЧИТАЮ, ЧТО ВЫСТУПИЛА ДОСТОЙНО»

Весной этого года Алсу узнала, что в Минске будет проходить Международный чемпионат кондитерского искусства. Она сразу загорелась идеей участвовать и подала заявку. Мероприятие проходило с 17 по 19 ноября в рамках 32-й Международной специализированной оптовой выставки-ярмарки PRODEXPO – туда нужно было привезти и представить уже готовую работу. Судьями были заслуженные кондитеры, многократные победители подобных чемпионатов из России и Беларуси. В поездке Алсу сопровождала ее 76-летняя мама – самая важная группа поддержки.

Мама Алсу была главным болельщиком на чемпионате и поддерживала дочь. Фото: личный архив Алсу Гареевой

– Я участвовала как кондитер-любитель в номинации «Зефирные цветы», – рассказывает кондитер. – Моя композиция называлась «Жемчужина моря». Частично я приготовила ее в Уфе, потом на поезде ехали с большой коробкой двое суток с пересадкой через Москву. А уже в Минске я доделывала свою работу: собирала композицию прямо перед чемпионатом.

Не обошлось и без приключений в дороге. Алсу признается, что было очень сложно доставить хрупкий груз в целости и сохранности на тысячи километров. А несколько раз коробка с зефиром едва не перевернулась на ленточных контролях.

19 ноября после изучения работ всех номинантов и подсчета баллов были оглашены победители. Букет Алсу занял почетное второе место, уступив лишь масштабной композиции кондитера из Минска.

– Победила зефирная композиция в виде большого дерева – метр с лишним высотой, – рассказывает уфимка. – Она взяла своим масштабом. Но кондитер местная, а мне нереально было привезти такое на поезде. Нужно тогда за неделю приезжать, чтобы собрать такую огромную работу. Но я все равно очень довольна собой, тем более что это мой первый чемпионат. Я считаю, что выступила достойно, и эта награда – честь для меня. Более того, если бы я получила золото, это бы означало, что я уже достигла предела совершенства. А так мне еще есть куда расти и чему учиться.

Букет из зефира «Жемчужина моря» получил высокую оценку судей. Фото: личный архив Алсу Гареевой

МУЖ СКАЗАЛ, ЧТО ПОДДЕРЖИТ ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ

Алсу 42 года, у нее крепкая дружная семья: муж и две дочки 7 и 12 лет. Супруг работает на заводе мастером по ремонту и является главным помощником и поддержкой жены. После второго декрета Алсу все-таки вышла на работу, несмотря на то, что уже активно занималась зефирной флористикой. Но, проработав два года, уволилась и решила полностью посвятить себя любимому делу.

– Муж тогда сказал: «Я поддержу любое твое решение», – рассказывает уфимка. – И я знаю, что всегда могу на него положиться. Когда я ездила на все обучения и на чемпионат, он без разговоров оставался один с детьми. Всегда помогает с упаковкой заказов и на мастер-классах. Дочки тоже стараются помогать по возможности.

Несмотря на то, что Алсу много времени проводит в окружении сладостей, сама она к сладкому равнодушна. А вот муж – настоящая сладкоежка, да и дети тоже никогда не откажутся от вкусняшек. Правда, зефира они за столько лет уже наелись, но Алсу готовит и другие лакомства: торты, маршмеллоу, макаруны – исключительно для близких, на семейные и детские праздники.

Алсу гордится своей серебряной медалью и считает, что это стимул совершенствовать свой талант дальше. Фото: личный архив Алсу Гареевой

«БУДУ СТРЕМИТЬСЯ К СОТОЧКЕ»

Сейчас зефирная флористика и обучение этому искусству – основная деятельность для Алсу Гареевой. Спрос на нежный и вкусный зефир ручной работы высокий, а красивые букеты из этого лакомства часто заказывают к праздникам и особенным событиям.

Свободное время Алсу старается проводить с семьей и детьми, регулярно ездит к своей маме (она живет в селе Чекмагуш), летом выезжает с родными и друзьями на природу, а зимой катается на горных лыжах.

В планах на будущее у кондитера открыть свою большую просторную студию, чтобы проводить там мастер-классы, в том числе для детей, принимать приезжих мастеров и выставлять свои зефирные букеты.

– В конкурсах тоже хочу дальше участвовать, потому что есть еще куда стремиться. На чемпионате одна судья озвучила несколько замечаний по моей работе. Говорит, если все это учтете, то в следующий раз «соточка» ваша. А это максимальный балл. Так что буду стремиться к «соточке», – улыбается Алсу.

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