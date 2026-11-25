В среднем снять коттедж на Новый год под Уфой обойдется от 14 тысяч рублей и выше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Через месяц с небольшим наступит Новый год, на центральных площадях городов и сел по всей Башкирии уже начали устанавливать торжественные елки. Как правило, подготовка к главному семейному празднику всегда начинается заранее: люди стараются пораньше определиться с подарками, уже в октябре раскупают билеты на различные праздничные представления для взрослых и детей, а еще – решают, где именно проведут новогоднюю ночь. Так, например, большие и шумные компании для такого события снимают целые коттеджи. А что на этом рынке сейчас по ценам? «КП-Уфа» изучила несколько сайтов по сдаче жилья и расскажет, сколько будет стоить снять частный дом в башкирской столице и пригороде для празднования Нового года.

Что нужно знать о съеме коттеджа на Новый год

Большинство авторов объявлений напрямую не указывают, сколько стоит снять коттедж на новогоднюю ночь. Однако в ряде случаев владельцы указывают, что на праздничные дни есть фиксированная цена и она, как правило, в полтора-два раза выше обычной. И еще важный момент: почти все арендодатели, сдающие коттеджи посуточно, требуют залог. Сумма варьируется от 2 до 10 тысяч рублей.

Мы задались вопросом, сколько будет стоить снять коттедж на Новый год-2027 на шестерых взрослых гостей хотя бы с минимальными удобствами. В среднем, арендовать частный дом в пригороде Уфы в новогоднюю ночь обойдется в сумму от 14 тысяч рублей и выше.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Самый дорогой вариант в пригороде Уфы обойдется в 90 тысяч рублей за сутки. Находится коттедж в селе Зубово. Этот же дом в будние дни можно снять за 25, а в выходные за 30 тысяч рублей. За эти деньги в распоряжении постояльцев будут бассейн с сауной, пользование которыми включены в стоимость, русский бильярд и спальные комнаты. К слову, за отдельную плату в 3 тысячи рублей предлагают услуги повара – он может приготовить на компанию шашлык или плов на костре.

Есть и другие варианты по аренде жилья на Новый год, значительно дешевле. Например, в деревне Князево, около Шакши, можно снять коттедж за 43 тысячи рублей. Правда, в этом доме может спокойно разместиться компания в 10-15 человек. Внутри имеется вся необходимая для отдых бытовая техника, в том числе караоке с домашним кинотеатром.

Сколько стоит снять коттедж на Новый год под Уфой

На сайтах бесплатных объявлений можно найти и более скромные варианты. Снять коттедж на Новый год-2027 в селе Русский Юрмаш можно за 20 тысяч рублей. Дом рассчитан на 6 взрослых гостей, в стоимость включены баня на дровах и горячий чан. Есть на территории мангал и тандыр, а в доме автор объявления указал наличие игровой приставки. Дом, к слову, расположен в лесу, немного в стороне от сельских улиц - так что живописный вид и приватность обеспечены.

Чуть дороже обойдется снять дом на новогоднюю ночь в частном секторе микрорайона Дема. Гостевой двухэтажный коттедж с беседкой и мангалом на улице, тремя спальнями и кухней внутри, обойдется в сумму от 25 тысяч рублей.

Бронировать коттедж на Новый год-2027 нужно уже сейчас Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

К слову, есть объявления, где владельцы коттеджей при бронировании на новогоднюю ночь выставляют цену не за сутки аренды, а за час. Так, например, в селе Жуково Уфимского района можно снять коттедж с баней и тремя спальными комнатами за 2 тысячи рублей в час.

На данный момент еще есть открытые и актуальные объявления о сдаче коттеджей в Уфе и пригородах на новогоднюю ночь. Но бронировать теплое местечко, где планируете с семьей и друзьями провести праздник, нужно уже сейчас. Как мы видим, варианты есть на разный вкус и кошелек.

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