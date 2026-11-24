Дипломами конкурса «Клиника года-2026» наградили медучреждения, которые выбрали сами пациенты. Фото: Артур САЛИМОВ

На днях в башкирской столице подвели итоги конкурса «Клиника года-2026», который уже десятый год подряд проводит «Комсомольская правда-Уфа». По сложившейся традиции, лучшие медицинские учреждения республики выбирали в ходе интернет-голосования читатели сайта ufa.kp.ru. В голосовании приняли участие более 60 тысяч благодарных пациентов, каждый проголосовал за своих собственных героев в белых халатах. Всего в этом году за звание «Клиники года» боролись более 40 клиник и медицинских центров в 26 номинациях.

Церемония награждения победителей народного голосования «Клиника года-2026» состоялась 19 ноября в ресторане «Башкирия». С приветственным словом к гостям обратилась директор «Комсомольской правды в Уфе» Елена Романова:

- Добрый день, дорогие друзья! Рада вновь приветствовать вас на церемонии награждения «Клиника года – 2026»!

Сегодня здесь собрались профессионалы, которым доверяют самое ценное — здоровье и жизнь. «Клиника года» — это не просто конкурс, а признание вашего труда, профессионализма и заботы о людях. Особая ценность премии в том, что победителей выбирали сами пациенты — читатели «Комсомольской правды». Их голоса — это искренняя благодарность за вашу помощь и доверие к вам. Для нас эта премия — еще одна возможность сказать вам спасибо за преданность профессии, терпение и ежедневный труд.

Пусть сегодняшние награды вдохновляют вас на новые достижения!

От всей команды «Комсомольской правды» желаю вам здоровья, успехов и новых побед!

Директор «Комсомольской правды в Уфе» Елена Романова. Фото: Артур САЛИМОВ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В ОСНОВНЫХ НОМИНАЦИЯХ

За победу в основной номинации «Лучшая государственная многопрофильная клиника» боролись восемь медицинских учреждений. В народном голосовании победу в этой номинации одержала Республиканская клиническая больница имени Куватова. За учреждение отдали свои голоса более 2 тысяч читателей «Комсомольской правды-Уфа». Диплом вручили заместителю главного врача Куловой Динаре Тагирьяновне.

Фото: Артур САЛИМОВ

Призером в номинации «Лучшая государственная многопрофильная клиника» стала Городская клиническая больница № 21 города Уфы имени Сахаутдинова. Диплом призера вручили заместителю главного врача по хирургии Шакурову Данилу Фаилевичу.

Фото: Артур САЛИМОВ

Также призером в номинации Лучшая государственная многопрофильная клиника» стала Городская клиническая больница № 18 города Уфы.

Фото: Артур САЛИМОВ

Следующая номинация в рамках конкурса «Клиника года-2026» - «Лучший частный медицинский центр». По итогам народного голосования победителем в этом году стала клиника «Медси-Промедицина». Диплом вручили генеральному директору клиники Погорецкой Светлане Ауфатовне.

Фото: Артур САЛИМОВ

Призером в номинации «Лучший частный медицинский центр» стала сеть клиник для взрослых и детей «МЕГИ».

Фото: Артур САЛИМОВ

В номинации «Лучший государственный специализированный медицинский центр» победил Республиканский клинический фтизиопульмонологический центр.

Фото: Артур САЛИМОВ

Призером номинации «Лучший государственный специализированный медицинский центр» стал Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Заслуженный диплом вручили главному врачу центра Галиевой Айгуль Талгатовне.

Фото: Артур САЛИМОВ

В номинации «Лучшая государственная детская больница» победу в голосовании одержала Республиканская детская клиническая больница. Диплом победителя вручили заместителю главного врача по медицинской части Валеевой Диане Салаватовне.

Фото: Артур САЛИМОВ

Призером в номинации «Лучшая государственная детская больница» стала Городская детская клиническая больница № 17 города Уфа.

Фото: Артур САЛИМОВ

Призером в номинации «Лучшая детская государственная больница» стала Клиническая больница скорой медицинской помощи.

Фото: Артур САЛИМОВ

В номинации «Лучшая государственная больница с населением до 300 тысяч человек» победила Городская клиническая больница №1 Стерлитамака. Диплом вручили главному врачу Яппарову Ильшату Иншаровичу.

Фото: Артур САЛИМОВ

Призером в номинации «Лучшая государственная больница с населением до 300 тысяч человек» стала Городская больница Нефтекамска. Диплом получил главный врач Зиятдинов Рафаэль Зульфекарович.

Фото: Артур САЛИМОВ

Призером в номинации «Лучшая государственная больница с населением до 300 тысяч человек » стала Городская больница № 1 города Октябрьский. Диплом получил главный врач Гареев Ильдар Раятович.

Фото: Артур САЛИМОВ

Победителем в номинации «Лучший перинатальный центр» стала Республиканская клиническая больница имени Куватова.

Фото: Артур САЛИМОВ

Призером в номинации «Лучший перинатальный центр» стал Городской клинический перинатальный центр города Уфы.

Призером в номинации «Лучший перинатальный центр» стал перинатальный центр городской клинической больницы №1 Стерлитамака.

Фото: Артур САЛИМОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ

Специальные дипломы от «Комсомольской Правды» вручила директор уфимского представительства Елена Романова.

Дипломом «За значимый вклад в развитие онкологической службы и сохранение человеческих жизней» награжден Республиканский клинический онкологический диспансер.

Дипломом «За вклад в развитие медицинской науки и выдающиеся достижения в исследовательской деятельности» награждена Клиника БГМУ.

Диплом «За значимый вклад в борьбу и профилактику ВИЧ-инфекции, а также повышение качества жизни пациентов» вручили Республиканскому центру по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Фото: Артур САЛИМОВ

Дипломом «За высокий уровень оказания и внедрение современных стандартов экстренной медицинской помощи» была награждена Клиническая больница скорой медицинской помощи города Уфы.

Фото: Артур САЛИМОВ

«За значимый вклад в охрану здоровья детей, а также чуткость и любовь к маленьким пациентам» дипломом была награждена Городская детская клиническая больница № 17 города Уфы.

Фото: Артур САЛИМОВ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ НОМИНАЦИИ

Сразу в двух специализированных номинациях победителем народного голосования «Клиника года-2026» стала Республиканская клиническая больница имени Куватова

- Лучшая государственная клиника в области торакальной хирургии;

- Лучшая государственная клиника в области гематологии.

Фото: Артур САЛИМОВ

Уфимская Городская клиническая больница № 21 имени Сахаутдинова одержала победу в трех специализированных номинациях:

- Лучшая государственная клиника в области урологии;

- Лучшая государственная клиника в области нефрологии;

- Лучшая государственная клиника в области эндокринологии.

Фото: Артур САЛИМОВ

Уфимская ГКБ №21 стала призером в номинации «Лучшее неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения».

Городская клиническая больница № 18 города Уфы одержала победу в номинациях:

- Лучший ожоговый центр;

- Лучший инфекционный госпиталь;

- Лучшее неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

Фото: Артур САЛИМОВ

Клиническая больница скорой медицинской помощи города Уфы стала призером в специализированной номинации «Лучшее неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения».

Фото: Артур САЛИМОВ

По итогам народного голосования Республиканский клинический фтизиопульмонологический центр стал призером в номинациях:

- Лучшая государственная поликлиника для взрослых с дневным стационаром;

- Лучшая государственная клиника в области торакальной хирургии.

Фото: Артур САЛИМОВ

Клиника Башкирского государственного медицинского университета стала призером в номинациях:

- Лучший государственная клиника в области торакальной хирургии;

- Лучшая государственная клиника в области урологии.

Городская клиническая больница № 13 города Уфы стала призером в номинациях:

- Лучшая государственная клиника в области гематологии;

- Лучшая государственная клиника в области нефрологии;

- Лучшая государственная клиника в области эндокринологии.

Городская клиническая больница № 9 Уфы стала победителем народного голосования в номинации «Лучшее амбулаторное отделение медицинской реабилитации» и призером в номинациях:

- Лучшая государственная поликлиника для взрослых;

- Лучшая государственная поликлиника для взрослых с дневным стационаром.

Фото: Артур САЛИМОВ

Городская клиническая больница № 1 города Стерлитамак стала призером в номинации «Лучший ожоговый центр».

Поликлиника № 50 города Уфы стала победителем в номинациях:

- Лучшая государственная поликлиника для взрослых;

- Лучшая государственная поликлиника для взрослых с дневным стационаром.

Фото: Артур САЛИМОВ

Поликлиника № 43 города Уфы стала призером в номинации «Лучшая государственная поликлиника для взрослых».

Фото: Артур САЛИМОВ

Республиканский врачебно-физкультурный диспансер стал призером голосования в номинации «Лучшее амбулаторное отделение медицинской реабилитации».

В номинации «Лучшая клиника женского и детского здоровья» победу одержала Городская клиническая больница Демского района Уфы.

Фото: Артур САЛИМОВ

Призером в этой номинации стал Уфимский Клинический госпиталь «Мать и дитя».

По итогам народного голосования в номинации «Лучший санаторий» победу одержал санаторий «Красноусольск». Диплом получил заместитель генерального директора санатория Андрей Викторович Филатов.

Фото: Артур САЛИМОВ

Призерами номинации стали санатории «Янган-Тау» и «Якты-Куль».

В специализированной номинации «Лучший частный медицинский центр с населением до 300 тысяч человек» победу одержал Центр доктора Бубновского. Диплом вручили директору Сафиуллину Рустему Назыровичу.

Фото: Артур САЛИМОВ

Призерами в этой номинации стали Медицинский центр «Гиппократ» и Диагностический центр «Томоград».

В номинации «Лучшая клиника в области реабилитации и восстановления здоровья опорно-двигательного аппарата» победу одержал Центр доктора Бубновского.

Призером в этой номинации стала Республиканская клиника.

Фото: Артур САЛИМОВ

В номинации «Лучшая клиника в сфере оказания косметологических услуг» победила Клиника эстетической медицины «Бьютификация».

Фото: Артур САЛИМОВ

Призерами стали «Клиника врачебной косметологии» и Клиника красоты и здоровья «Иночи».

Победителем в номинации «Лучшая частная клиника по оказанию диагностических услуг в сфере МРТ, КТ и маммографии» стал Центр диагностики «МРТшка». Диплом вручили директору Хасановой Финарие Фидаритовне.

Фото: Артур САЛИМОВ

Призером в этой же номинации стал Диагностический центр «Томоград-Уфа Премиум».

В номинации «Лучшая частная клиника по лечению варикозной болезни» победила Клиника современной флебологии, призерами стали Клиника лечения варикоза «Доктор Вен» и Клиника «Стоп варикоз».

В номинации «Лучший медицинский центр в области репродуктивного здоровья» победу одержала Клиника NGС.

Фото: Артур САЛИМОВ

Призером в номинации «Лучший медицинский центр в области репродуктивного здоровья» стал Медицинский центр «Семья».

Фото: Артур САЛИМОВ

Еще один призер в этой номинации - Медицинский центр «Медикал Он Груп».

Фото: Артур САЛИМОВ

В номинации «Лучшая клиника пластической хирургии» победила Клиника Giovane.

Призером в номинации «Лучшая клиника пластической хирургии» стала Клиника «Мастерская красоты».

Фото: Артур САЛИМОВ

«Комсомольская правда-Уфа» поздравляет победителей и призеров народного голосования «Клиника года-2026»!

Фото: Артур САЛИМОВ

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