Полугодовалый птенец розового фламинго отбился от стаи и оказался в Башкирии. Его спасли неравнодушные люди. Фото: Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

18 ноября на обочине трассы около башкирского города Кумертау местные жители обнаружили необычную для этих мест птицу. Как позднее выяснилось, неравнодушные люди подобрали истощенного птенца розового фламинго. Предположительно, во время перелета к месту зимовки он отбился от стаи.

Поначалу птицу привезли в районную ветеринарную станцию, а на следующий день фламинго привезли в центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф». Выяснилось, что птенец совсем молодой – ему около полугода. Как рассказал руководитель центра Дмитрий Стрельников, поначалу нашедшие фламинго жители Кумертау подумали, что это аист или цапля.

19 ноября фламинго привезли на осмотр в ветеринарную клинику, где сделали рентген. Ветеринары установили, что у птенца нет переломов лап и крыльев. Однако если бы его не нашли люди, шансов на выживание у теплолюбивой птицы в суровых условиях Южного Урала не было. Их местом постоянного обитания являются более южные широты. На зимовку некоторые стаи прилетают в Крым, но большинство розовых фламинго на территории России в зимний сезон встречаются на побережье Каспийского моря.

В ветеринарную клинику птенца привез руководитель Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников. Фото: ГТРК «Башкортостан»

- По какой-то причине птица просто сбилась с маршрута. Из-за того, что еще ребенок и не понимает куда нужно лететь или, может быть, «магнит» у него не так сработал. Из-за этого и залетел туда, куда не нужно было. Мог ли он выжить без помощи человека? К сожалению, нет. Если бы он быстро за несколько дней отъелся, то встал бы на крыло. А так нет, забирать его нужно было, - рассказывает руководитель центра «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.

Сейчас птенец розового фламинго постепенно отъедается и идет на поправку. После восстановления в Центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф», его планируют передать в специализированное учреждение, где содержатся его сородичи или другие, но не агрессивные птицы. По словам зоологов, вернуться в дикую природу у этого птенца практически нет шансов: по их наблюдениям, фламинго очень быстро привыкает к человеку и без его помощи жить не сможет.

Как поясняют специалисты, розовый цвет перья фламинго приобретают не сразу. Они рождаются с оперением серого цвета и лишь в процессе взросления накапливают ферменты, которые к двум годам дают им тот самый цвет.

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