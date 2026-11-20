Врачи напоминают: пить горстями лекарства (а особенно атибиотики) без назначения нельзя Фото: Оксана ЗУЙКО.

На дворе осень, сезон простуд и гриппа. К сожалению, многие из нас не спешат при болезни обращаться к врачу и пытаются лечиться самостоятельно – по советам знакомых или из интернета. Кто-то налегает на чай с малиной, кто-то дышит горячим паром над кастрюлей с вареной картошкой, кто-то ставит горчичники. А кто-то при первом же кашле бежит в аптеку за антибиотиками – мол, чтобы наверняка побороть заразу. Врачи бьют тревогу: лечиться самостоятельно, а уж тем более самому назначать себе антибиотики категорически нельзя! Мало того, что они могут просто не помочь или вызвать побочную реакцию, есть еще один серьезный фактор – даже самые эффективные лекарства могут просто не подействовать тогда, когда это действительно будет необходимо.

О том, что такое антибиотикорезистентность, почему она возникает и как защитить себя в сезон ОРВИ, для «КП-Уфа» рассказала кандидат медицинских наук, заведующая клинико-экспертным отделом ГБУЗ РКИБ, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Башкирии Дина Дубровская.

На фото: Дина Дубровская, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Башкирии

САМЫЕ СТОЙКИЕ БАКТЕРИИ ВЫЖИВАЮТ... И МУТИРУЮТ

Как объясняет наш эксперт, антибиотики – это лекарственные средства, которые избирательно подавляю рост или уничтожают патогенные организмы. Речь в первую очередь идет о бактериях. Антибиотикорезистентность – это ситуация, когда эти самые бактерии просто перестают реагировать на антибиотики.

- Препараты больше не могут ни убить микробы, ни остановить их размножение. Проще говоря: раньше антибиотик успешно справлялся с инфекцией, а теперь – нет, - объясняет врач.

Но почему же так вообще происходит? Ведь мы же теперь лечимся строго по назначению врача? Оказывается, резистентность развивается не у человека, а у самой бактерии, и она становится неуязвимой для лекарства.

- Важно понимать: бактерия передает эту способность своим «потомкам» или даже другим бактериям. А недавние исследования и вовсе показали, что антибиотики сами могут «подталкивать» бактерии к мутациям. Препарат вызывает у микроба стресс, повреждает ДНК и ускоряет появление устойчивых штаммов. Но главный катализатор – это именно неправильное использование лекарств. Например, человек пьет антибиотики при вирусной инфекции (ОРВИ, грипп), а они здесь просто бесполезны. Или же бросает назначенный курс на середине, почувствовав первое улучшение. В этом случае «выживают» самые стойкие бактерии. Они размножаются, и в следующий раз лекарство уже не сработает, - объясняет доктор Дина Дубровская.

7 СОВЕТОВ, ЧТОБЫ ЛЕКАРСТВО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОГЛО

Итак, вам выписали антибиотик, вы исправно его принимаете, но улучшения так и нет. Как понять, что лекарство перестало работать?

- Заподозрить проблему можно по нескольким признакам: нет улучшения через 48-72 часа после начала приема (температура держится, симптомы не уходят). Симптомы возвращаются после временного улучшения. Инфекция длится дольше, чем должна по стандартным срокам. Появляются тяжелые осложнения: сепсис, абсцессы, поражение внутренних органов, - перечисляет врач-инфекционист.

Если вам назначили лекарство - пропейте весь курс целиком, и помните, что антибиотики не помогут при вирусах, которые вызывают ОРВИ и грипп Фото: Алексей БУЛАТОВ.

А что делать, чтобы такой ситуации не возникло в принципе? Наш эксперт перечислила простые правила, о которых нужно помнить во время приема антибиотиков, да и вообще лекарств в целом.

- Во-первых (и самое главное!) - не принимайте антибиотики без назначения врача. Они не действуют на вирусы, поэтому при простуде и гриппе бесполезны и только вредят.

- Во-вторых, если врач все же назначил антибактериальный препарат – обязательно соблюдайте назначенную схему. Прописали пить лекарство семь дней – пейте все семь, даже если уже на второй день вам стало легче, и кажется, что болезнь отступила. Недолеченная инфекция возвращается с устойчивыми бактериями.

- Не используйте «остатки» лекарств от прошлых болезней и не делитесь препаратами с близкими, не давайте советов вроде: «А я пил вот такое лекарство в прошлый раз, мне помогло, попробуй и ты тоже».

- Если симптомы болезни сохраняются, не требуйте у своего лечащего врача выписать «что-то посильнее». Врач делает все назначения, руководствуясь клиническими рекомендациями Минздрава РФ, где четко прописан весь алгоритм и все линии препаратов.

- Прививайтесь. Вакцинация предотвращает инфекции, а значит, снижает потребность в антибиотиках.

- Соблюдайте гигиену. Мытье рук, обработка ран, безопасное приготовление пищи -это простые, но эффективные меры, которые снижают риск заражения.

- Бережно относитесь к своему микробиому. Антибиотики «бьют» не только по возбудителю, но и по полезным бактериям. После курса (по назначению врача) стоит позаботиться о восстановлении микрофлоры, - добавляет доктор Дина Дубровская.