Следственный комитет проводит проверку по факту смерти подростка Фото: Ольга ЮШКОВА.

На днях стало известно, что еще 9 ноября в одном из общежитий башкирского города Белебея скончался 16-летний подросток. Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Урал Кильсенбаев. В своих соцсетях он заявил, что причиной смерти юноши мог стать вейп: именно после курения тот потерял сознание и стал задыхаться.

– Врачи боролись за его жизнь, но спасти подростка не удалось… – сказал чиновник и призвал руководство школ и родителей провести с детьми беседы о вреде электронных сигарет.

Эта новость сразу стала резонансной. Её подхватили не только местные, но и федеральные СМИ – в этом году тема вейпов особенно чувствительная на фоне того, что в некоторых регионах стали законодательно запрещать их продажу. Однако собственный источник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией, назвал причинно-следственную связь между вейпом и смертью подростка в Белебее сомнительной.

ЭТО ПРОСТО ПЕРВОЕ, ЧТО СКАЗАЛИ ЕГО ДРУЗЬЯ

Как рассказал наш собеседник, погибший парень (его зовут Егор – Ред.) действительно находился в общежитии. Он вместе с компанией сверстников пришел к другу в комнату и через некоторое умер у них на глазах до приезда скорой помощи.

– Версия с вейпом появилась как раз от его друзей: их спросили, что было, а они ответили, мол, просто курили «электронку». Но есть подозрение, что на самом деле в тот момент они занимались токсикоманией. А еще есть вероятность, что покойный получил смертельную травму, грубо говоря, из-за неудачного падения с высоты собственного роста. Экспертиза покажет, – говорит источник.

Устройства для употребления никотина в любых видах не предназначены для лиц младше 18 лет Фото: Дина Иванова.

Он также отметил, что семья парня не считается неблагополучной, а сам молодой человек в свободное время занимался спортом.

«ТУТ НЕТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

Стоит напомнить, что в том самом посте Урала Кильсенбаева был опубликован снимок КТ легких совершенно другого человека. Чиновник прямо об этом и пишет, но многие СМИ посчитали, что это и есть фотография легких умершего в Белебее подростка. Знакомый с ситуацией собеседник «КП-Уфа» уточняет, что никаких снимков легких умершим не делают.

– Умершему КТ не делают. В ходе экспертизы производят вскрытие и смотрят на состояние легких не через технику, а вживую, глазами, – говорит источник.

Снимки КТ другого человека, опубликованные Уралом Кильсенбаевым

Нам удалось связаться еще с двумя жителями Белебея, знакомыми с самим погибшим подростком. На условиях анонимности они подтвердили, что курение вейпа не было причиной внезапной смерти парня. Но свою версию произошедшего озвучивать отказались. По словам знакомой семьи, родители мальчика тяжело переживают потерю сына, но публичности не хотят.

Как поясняет источник «КП-Уфа», сейчас основной версией гибели подростка является несчастный случай: «Тут не видно состава преступления. Все произошло, грубо говоря, по неосторожности подростка».

Сейчас в причинах и обстоятельствах гибели молодого человека разбираются правоохранительные органы. СК Башкирии проводит доследственную проверку.

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