В Башкирии подросток скончался после употребления электронной сигареты. Фото: ИВАНОВА Диана.

В Белебее после употребления электронной сигареты скончался 16-летний подросток. По словам очевидцев, после курения вейпа ему стало плохо: подросток упал и начал задыхаться. Медики пытались спасти его, но безуспешно, сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Урал Кильсенбаев.

На фоне этой трагедии Кильсенбаев вновь поднял вопрос о распространении электронных сигарет среди несовершеннолетних. Согласно общероссийскому исследованию, вейпами пользуется почти каждый шестой подросток в возрасте от 13 до 15 лет. По оценке Всемирной организации здравоохранения за 2025 год, во всем мире таких детей не менее 15 миллионов.

Никотин вызывает зависимость и отрицательно влияет на развитие мозга, а содержащиеся в аэрозоле токсичные вещества могут наносить вред легким и сердечно-сосудистой системе. В качестве примера возможных последствий он привел снимки компьютерной томографии легких молодого человека, предоставленные Минздравом Башкирии. Он около года регулярно курил вейп и кальян. Обследование показало двусторонние изменения легочной ткани.

Легкие молодого человека, который около года регулярно курил вейп и кальян.

Руководителей школ и классных руководителей призвали провести с учениками беседы о вреде электронных сигарет, а также обсудить эту тему с родителями на собраниях. Семьям рекомендовали интересоваться увлечениями детей и их кругом общения, не оставляя проблему без внимания.

Кроме того, жителей попросили сообщать о точках, где вейпы незаконно продают несовершеннолетним. Такие случаи намерены жестко пресекать, поскольку продажа этой продукции детям запрещена законом.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров высказался о полном запрете вейпов в регионе. По его словам, принятие закона еще не означает, что проблема исчезнет. Он напомнил о предложениях ограничить продажу алкоголя, в том числе разрешить покупать спиртное только в течение двух часов в день. Глава республики назвал такую идею спорной и подчеркнул, что сам не сторонник запретов ради запретов

В качестве примера возможных последствий он привел ограничения на продажу алкоголя в прошлом. Тогда спиртное можно было приобрести у таксистов, а подобные меры, по мнению Хабирова, способны привести к появлению теневого рынка. Поэтому вводить запрет на вейпы, в действенности которого он не уверен, глава региона не считает целесообразным.

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