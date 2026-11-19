Фото: glavarb.ru

Делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым 18 ноября провела серию переговоров на XX Международном форуме «Транспорт России» в Москве. В центре внимания оказались модернизация уфимского аэропорта, открытие новых авиарейсов, цифровизация и придорожный сервис трассы М-12. О чем именно предметно говорили на мероприятии, расскажет «Комсомолка».

Перрон для саммита и миллиардные вложения

Одной из главных тем форума для Башкирии стала подготовка к саммиту ШОС, который пройдет в Уфе в 2028 году. Ожидается, что в столицу региона прибудут главы более 30 государств. Чтобы принять высокие делегации, местную воздушную гавань ждет масштабная реконструкция стоимостью 5,1 млрд рублей, из которых 1 млрд выделит федеральный бюджет. Проектная документация уже получила одобрение Главгосэкспертизы, а условия проекта согласовывают с профильными ведомствами.

– Есть вопросы по развитию перронной сети – к началу мероприятия нужно увеличить стоянку для широкофюзеляжных самолётов, – сказал Радий Хабиров.

Изначально работы в аэропорту имени Мустая Карима планировались на 2028–2030 годы по нацпроекту «Эффективная транспортная система», но из-за статуса мероприятия сроки сдвинут. Временно исполняющая обязанности главы Росавиации Наталья Андрианова подтвердила готовность ведомства заключить концессионное соглашение раньше графика – к 1 июня 2027 года. По ее словам, уфимский авиаузел демонстрирует достойный пассажиропоток (почти 5 млн человек за 2025 год), а объем субсидирования региональных перевозок на новый период даже немного вырос.

Встреча с лидерами авиарынка

Расширение географии полетов глава Башкирии обсудил с лидерами авиарынка. С «Аэрофлотом» прорабатывается рост частоты рейсов в Москву (летом перевозчик выполнял до 63 перелетов в неделю), а также запуск прямых направлений в Мурманск, Волгоград и Красноярск. Последний город должен стать удобным хабом для жителей Башкирии по пути в Китай и Юго-Восточную Азию по сквозным тарифам без повторной сдачи багажа.

Встретился Хабиров и с председателем Совета директором авиакомпании «Азимут» Павлом Удодом. За десять месяцев текущего года перевозчик выполнил из Уфы 753 рейса по семи российским и зарубежным направлениям с загрузкой кресел выше 90. Удод назвал башкирский аэропорт одним из самых удобных для перевозчика и сообщил о планах наращивать частоту вылетов и обновлять парк воздушных судов.

Фото: glavarb.ru

Цифровая безопасность и трасса М-12

На встрече с президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским делегация Башкирии обсудила развертывание системы интеллектуального видеонаблюдения «Безопасный город». Компания готова инвестировать в создание специальных каналов связи и поставку оборудования. В республике уже работают более 1,8 тысячи дорожных камер, установленных при участии оператора, а также тиражируется уникальный аграрный проект «Цифровой улей».

Фото: glavarb.ru

Не осталась без внимания и наземная инфраструктура. На своем выставочном стенде площадью 80 квадратных метров Башкирия презентовала гостях перспективные проекты. В их числе были новые мосты через реку Белую в районах Кузнецовского затона и улицы Интернациональной в Уфе. А с главой госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко Радий Хабиров обсудил развитие трассы М-12 «Восток», два участка которой общей протяженностью более 200 километров проходят по территории республики. Так, в ноябре на отрезке автодороги в Бураевском районе заработал новый многофункциональный комплекс с кафе, душевыми для дальнобойщиков, детской и спортивной площадками.

– Такие масштабные проекты, как трасса М-12, напрямую влияют на развитие многих отраслей экономики, в том числе жилищного строительства, предпринимательства, туризма, – сказал Радий Хабиров.