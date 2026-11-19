Рекордсмен КХЛ Вадим Шипачев в матче против «Барыса» забил гол и отдал две передачи. Фото: ХК «Салават Юлаев»

Накануне уфимский «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ принимал на домашнем льду астанинский «Барыс». Благодаря шайбе и двум передачам рекордсмена лиги Вадима Шипачева подопечные Виктора Козлова смогли одержать победу со счетом 5:3. Это позволило «юлаевцам» подняться на шестую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Как прошел матч, читайте в нашем материале.

ДЛИННЫЙ СПИСОК ТРАВМИРОВАННЫХ

В ноябре уфимский «Салават Юлаев» продолжает чередовать победы с поражениями. После успешных матчей с «Ладой» и «Автомобилистом» в начале месяца «юлаевцы» уступили «Нефтехимику» и «Ак Барсу» и одолели на домашнем льду «Адмирал» и «Барыс». И это все в условиях «эпидемии» травм, захлестнувшей башкирскую команду.

Перед матчем с астанинцами 18 ноября в списке травмированных находились защитники Григорий Панин, Дин Стюарт, Александр Алексеев и Никита Щербаков. Пропустил матч из-за травмы лучший бомбардир команды Шелдон Ремпал. Вместо него в тройку нападения с Девином Броссо и Джеком Родуолдом тренерский штаб перевел Максима Кузнецова.

Правда, на лед в матче с «Барысом» вернулись ранее травмированные защитник Артем Земченок и нападающий Артем Горшков. Последний в первом же матче после возвращения отметился голом и результативной передачей.

«Юлаевцы» на домашнем льду обыграли «Барыс» со счетом 5:3. Фото: ХК «Салават Юлаев»

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ИГРА

В первом периоде «Салават» и «Барыс» забросили на двоих четыре шайбы, причем «юлаевец» Вадим Шипачев отметился голом уже на 49-й секунде после стартового вбрасывания. Затем, на 5-й минуте, Девин Броссо с передачи того же Шипачева и Александра Жаровского удвоил преимущество «Салавата Юлаева» - 2:0.

Ближе к концовке первого периода «Барыс» усилиями Ансара Шайхмедденова отыграл одну шайбу, а перед первым перерывом Данил Алалыкин вновь увеличил отрыв «Салавата» - 3:1. Ассистировал ему вновь Вадим Шипачев, на счету которого в этом игровом отрезке в общей сложности 3 очка: 1 гол и 2 результативные передачи.

Во втором периоде команды результативными действиями не отметились, а в начале третьего голом отметился «юлаевец» Владислав Ефремов с ассиста Артема Горшкова – 4:1. Затем две шайбы подряд забросили легионеры «Барыса» Джастин Бэйли и Мэйсон Морелли, сократив счет до 4:3.

В концовке матча тренерский штаб «Барыса» заменил голкипера на шестого полевого игрока. «Юлаевцы» отбились, и Артем Горшков за секунду до финальной сирены забросил в пустеы ворота. Итог – 5:3 в пользу «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» после победы над «Барысом» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице. Фото: ХК «Салават Юлаев»

СКАЗАНО

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, рассказал, что нападающий Шелдон Ремпал выбыл из-за травмы на две недели и похвалил Артема Горшкова за результат после возвращения на лед.

- Важные первые голы мы забили. Затем очень важно было выстоять в меньшинстве в третьем периоде, а также отличиться в равных составах. Сегодня у команды была очень хорошая самоотдача, задор и характер. Семён Вязовой молодец, здорово сыграл. Считаю, что это был напряжённый и тяжёлый матч. Мы играли против серьёзной команды и сегодня заработали очень важные для нас два очка, - подчеркнул наставник «Салавата».

К слову, в день матча тренерский штаб определил состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала, который пройдет в Москве с 9 по 13 декабря. В расширенный список на матчи против сборных Беларуси и Казахстана попали сразу трое молодых «юлаевцев»: голкипер Семен Вязовой, защитник Ярослав Цулыгин и нападающий Александр Жаровский.

А домашняя серия «Салавата» в ближайшее время продолжится матчами против нижнекамского «Нефтехимика» 24-го и минского «Динамо» 26-го ноября.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.