Итоги Прямой линии, новые торговые связи и капремонт колледжей: о чем говорили на совещании в правительстве Башкирии

По данным ЦУР на Прямую линию главы Башкирии поступило более 7 тысяч обращений. Фото: пресс-служба главы РБ

16 ноября в Центре управления республикой подвели итоги прошедшей на прошлой неделе Прямой линии с Радием Хабировым. Также чиновники озвучили обстановку на дорогах и в сфере ЖКХ, поделились ходом масштабного ремонта в колледжах республики. О чем еще говорили на оперативном совещании в правительстве Башкирии, читайте в нашем материале.

ИТОГИ ПРЯМОЙ ЛИНИИ-2026

11 ноября состоялась традиционная Прямая линия с главой Башкирии, где Радий Хабиров почти 4,5 часа в прямом эфире отвечал на вопросы журналистов и жителей республики. По данным ЦУРа, во время трансляции прозвучал 81 вопрос, а всего на различные площадки для обратной связи поступило 7445 звонков и обращений.

Как отметила в своем докладе начальник управления администрации главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, чаще всего жители республики задавали вопросы о состоянии дорог, о проблемах в системе ЖКХ и социальном обслуживании, а также о здравоохранении и благоустройстве в городах и селах. В топ-10 тем обращений вошли также транспорт, образование, промышленность, обращения по теме специальной военной операции и по строительству. В ЦУРе заверили, что все поступившие вопросы и обращения были приняты в работу.

На совещании озвучили итоги бизнес-миссии башкирской делегации в Афганистан. Фото: пресс-служба Минторга РБ

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛИ НА СОВЕЩАНИИ

Также с докладом выступил министр торговли и услуг Башкирии Константин Климин. Он рассказал об участии представителей республики в официальном визите в составе российской делегации в Афганистан. В результате переговоров с принимающей стороной удалось договориться о поставках из нашей республики в Исламский Эмират промышленного оборудования и продуктов питания – колбасных изделий, сахара и кормов для животноводства.

С докладом о промежуточных итогах масштабного ремонта колледжей по всей республике выступил министр просвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин. Он заявил, что всего с 2022 года в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в регионе модернизировали 27 колледжей. Еще восемь учебных заведений планируют привести в порядок в следующем году.

В рамках реализации проекта на ремонтные работы потратили порядка 3,1 млрд рублей из федеральной казны, более 1,6 млрд рублей из республиканской и еще 779 млн рублей вложили работодатели, для которых колледжи готовят специалистов. В обозримом будущем субсидии на модернизацию на сумму более 285 млн рублей получат Аксеновский агропромышленный колледж в Альшеевском районе и Зауральский агропромышленный колледж в Баймакском районе.

Всего в Башкирии с 2022 года отремонтировали и модернизировали 27 колледжей. Фото: пресс-служба главы РБ

- Хорошая работа, надо ее продолжать. Мы видим положительный результат – привлекаем значительные федеральные средства. Важно сохранять и возможности нашего финансирования, – заявил Радий Хабиров.

В завершении оперативного совещания глава Башкирии поздравил гимнастку из Стерлитамака Полину Дмитриеву с завоеванием золотой медали на юношеских Олимпийских играх в Дакаре. 14-летняя спортсменка одержала победу в личном многоборье и стала первой в истории республики обладательницей награды такого уровня.

- Это огромное достижение. Мы поздравляем и Полину, и ее тренера Елену Кайгулову. Когда вернутся домой, давайте мы их сюда пригласим и лично поздравим, - поручил Радий Хабиров.

Напомним, IV летние юношеские Олимпийские игры 2026 года проходили в Дакаре с 31 октября по 13 ноября. В составе сборной России на играх выступили 13 спортсменов, которые завоевали 8 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. В общем медальном зачете наша сборная заняла третье место.

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