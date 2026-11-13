«Пусть она будет ангелом-хранителем всех деток, которые благодаря ей появились на свет»: известная врач-репродуктолог из Уфы погибла по пути домой

Айсылу было 45 лет, половину своей жизни она посвятила профессии. Фото: соцсети

В Башкирии погибла известный гинеколог-репродуктолог Айсылу Исматова. Трагедия произошла, когда она возвращалась домой в Уфу после приема пациенток в другом городе. Случившееся стало настоящим шоком как для родных 45-летнего врача, так и для всех женщин, которых за долгие годы своей работы она спасла от бездетности.

«БЛАГОДАРЯ ЕЙ НА СВЕТ ПОЯВИЛИСЬ ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ»

Айсылу Исматова работала в профессии 20 лет, почти половину жизни. Будучи репродуктологом в медицинском центре в Уфе, она помогла обрести радость материнства тысячам женщин, в том числе и тем, кто страдал от бесплодия. Пациентки её обожали и отзывались о ней как о чутком, добром и позитивном докторе, который помогал даже в самых безвыходных ситуациях.

– Благодаря ей на свет появилось более тысячи детей. Она такие методы репродуктологии применяла, что к ней со всей России люди ездили, – рассказала «КП-Уфа» сестра Зухра.

Параллельно Айсылу Исматова вела в соцсетях блог, на который подписаны 15 тысяч человек. Там она рассказывала о всевозможных нюансах планирования беременности, анализах, ЭКО и делилась случаями из своей практики. У нее самой путь к материнству был долгим и сложным, поэтому она прекрасно понимала, как не только помочь пациенткам делом, но и подобрать нужные слова, чтобы их поддержать.

Айсылу помогла обрести счастье материнства тысячам женщин. Фото: соцсети

ТРАГЕДИЯ

Трагедия, оборвавшая жизнь Айсылу, случилась 12 ноября. Ее сестра рассказала «КП-Уфа», что в тот день она принимала пациенток в городе Белебее. Врач ездила туда, потому что не все будущие мамы могли добраться до башкирской столицы.

Около восьми часов вечера Исматова поехала домой в Уфу. Она находилась на заднем пассажирском сиденье Chery Tiggo, а за рулем была её 47-летняя коллега. Женщины успели проехать только 4 километра, когда иномарка на скорости врезалась в грузовик, который стоял на обочине из-за поломки. Весь удар пришелся на правую сторону, а крышу буквально вдавило в салон – именно в том месте, где сидела Айсылу. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Находившаяся за рулем иномарки коллега погибшей серьезных травм не получила. В трагедии она винит водителя «Газели». По её словам, грузовик стоял без опознавательных знаков и аварийного сигнала, а она его заметила за 3-4 секунды до удара. В то же время у родных Айсылу есть и другое предположение. Они не исключают, что коллега в пути могла отвлечься на телефон, поскольку никакого тормозного пути у Chery при предполагаемой скорости в 80 километров в час попросту не было.

Фото с места ДТП: Госавтоинспекция Башкирии

«ПУСТЬ ОНА БУДЕТ АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ ВСЕХ ДЕТОК»

Сейчас все родные и близкие Айсылу, а также ее пациентки находятся в глубоком шоке от случившейся трагедии.

– Пусть она будет ангелом-хранителем всех деток, которые появились на свет благодаря этой светлой женщине. Спасибо вам за дочь! – пишет в соцсетях одна из женщин, которой Айсылу помогала во время беременности.

– Читаю, снова читаю и не могу в это поверить... Сил семье и родным.

– Плачу, дышать не могу. Настолько светлый человек. Благодаря ей столько женщин исполнили самую заветную мечту. Доктор от Бога.

Многие мамочки также присылают сестре Айсылу видео со своими детьми – с благодарностями и в память о том, что именно доктор сделала их счастливыми.

У Айсылу Исматовой остались 12-летний сын и гражданский супруг. Церемония прощания с ней состоится в Уфе 14 ноября. Похороны пройдут в тот же день в деревне Ибрагимово Кушнаренковского района, откуда она родом.

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