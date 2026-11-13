5 мифов о сахарном диабете: эндокринолог из Уфы рассказала, что правда, а что нет

Если объедаться сладостями, есть риск развития диабета 2 типа, но это не обязательное условие Фото: Евгения ГУСЕВА.

Мы знаем, что сахарный диабет – распространенное заболевание, но мало кто представляет, в чем же заключается эта болезнь на самом деле. На сегодняшний день в Башкирии на учете состоят 180 тысяч пациентов с сахарным диабетом: у 8 тысяч диагностирован диабет первого типа, а у 172 тысяч – второго. Также сейчас 1900 беременных женщин находятся на учете с гестационным сахарным диабетом. И эти цифры с каждым годом растут.

Кто-то уверен, что диабет можно заработать на сладостях, а пациенты, впервые услышавшие о своем диагнозе, впадают в уныние. Мол, сахарный диабет - это чуть ли не приговор, придется жить на одной гречке, забыть о спорте и не рожать детей. Однако большинство страхов – всего лишь мифы, которые мешают людям жить полноценно. Об этом в беседе с «КП-Уфа» рассказала Насыртдинова Алия Данисовна – кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист эндокринолог Минздрава РБ, заведующая Республиканским эндокринологическим центром ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова, врач-эндокринолог высшей категории.

На фото: Алия Насыртдинова Данисовна, главный внештатный эндокринолог Минздрава РБ, заведующая Республиканским эндокринологическим центром РКБ им. Г.Г. Куватова.

Миф 1. Будешь есть много сладкого, заболеешь диабетом?

Как объяснила врач, это зависит от типа диабета. При первом типе в организме наблюдается абсолютная недостаточность инсулина, и сладости никак не провоцируют его развитие. А при втором типе сахарного диабета, когда нарушено взаимодействие собственных клеток с инсулином, сладкое играет важную роль.

– Если есть очень много сладкого, то в организме повышается уровень инсулина, чтобы эту глюкозу утилизировать, - рассказывает эндокринолог. – Чем больше в крови инсулина, тем меньше клетки организма становятся чувствительны к нему, и он перестает работать. Таким образом, может развиться диабет второго типа.

Кстати, на заметку: если человек ведет малоподвижный образ жизни и имеет лишний вес, если у него в роду есть диабетики, то риск развития заболевания увеличивается в разы.

Миф 2. Фрукты, картошка, макароны под запретом?

Нет, совсем отказываться от этих продуктов не нужно, но необходимо придерживаться правил. При первом типе, когда в организме вообще нет своего инсулина, важно, чтобы пациент умел правильно считать хлебные единицы – это условная мера, с помощью которой люди могут оценить, сколько углеводов они съедают. Этому учат в специальных школах сахарного диабета.

– Пациент рассчитывает эти хлебные единицы и потом самостоятельно подкалывает инсулин. Допустим, съел торт – подколол, не съел – не подколол, – поясняет врач. – А при диабете второго типа есть ограничения: например, можно 1-2 фрукта в день и только в первой половине дня. Потому что днем пациент физически активен, эта глюкоза расходуется и утилизируется. А если он съест этот продукт на ужин, а потом ляжет спать, то глюкоза не утилизируется, и он проснется утром с высоким сахаром.

Фрукты - важная часть рациона при диабете, главное, чтобы они не были привозными. И лучше отказаться от винограда, а налегать на яблоки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Существуют небольшие хитрости, чтобы есть любимые продукты и не бояться скачков глюкозы. Например, картошку и рис перед приготовлением нужно замачивать в воде не меньше 12 часов, а рис промывать до чистой воды. Потому что они богаты крахмалом, который моментально поднимает сахар, а при длительной промывке и замачивании крахмал из них выходит.

Кроме того, есть много рецептов специально для диабетиков. Можно адаптировать привычные блюда, заменять одни продукты на другие, с более низким гликемическим индексом: например, вместо пшеничной муки использовать ржаную или кукурузную.

– Не рекомендуется есть виноград, так как он очень сладкий, - объясняет эндокринолог. – А остальные фрукты обязательно нужно есть, рацион должен быть разнообразным, но лучше в первой половине дня.

Предпочтительно употреблять фрукты нашего региона. Потому что все привозные либо обрабатываются, чтобы в дороге не испортились, либо их собрали неспелыми, и в процессе транспортировки они дозревают путем брожения – а это опять же лишняя глюкоза.

Но углеводы нам не враги, и они должны быть в рационе. Глюкоза – основной источник энергии для человека. Если употребление углеводов снижено до критического, в организме начинается расщепление жиров. При диабете первого типа у человека с нормальным весом это приводит к острым осложнениям, таким как кетоз и кетоацидоз. Это опасное для жизни острое нарушение обмена веществ, при котором кровь буквально «закисляется».

Миф 3. При диабете нельзя заниматься спортом?

Это абсолютный миф, уверенно заявляет врач. В доказательство тому – выдающиеся спортсмены с сахарным диабетом: бразильская легенда футбола Пеле, немецкий тяжелоатлет Маттиас Штайнер, канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Бобби Кларк и многие другие.

– Физическая нагрузка нужна, потому что мышцы не только создают мощный каркас тела, но и участвуют в утилизации глюкозы, – рассказывает эндокринолог Алия Насыртдинова. – При физической активности сахар снижается в зависимости от интенсивности и продолжительности тренировки, поэтому перед занятиями спортом нужно обязательно проверить уровень сахара в крови.

Спортом при диабете заниматься можно и нужно, главное - контролировать сахар в крови Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Кроме того, спорт – это залог здоровья сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и других систем организма. Но если сахар поднимается выше 13 ммоль/л., необходимо сначала его нормализовать, а затем уже можно заниматься спортом.

Миф 4. Беременность при сахарном диабете – нельзя?

– Сахарный диабет не является противопоказанием к беременности, – говорит наш эксперт. – У нас в год порядка 200-250 девушек с сахарным диабетом рожают абсолютно здоровых детей. Но обязательно нужно за несколько месяцев до планируемого зачатия провести специальную прегравидарную (предродовую) подготовку.

Очень важно строго контролировать показатели глюкозы крови, чтобы они были близки к показателям здоровых людей. Высокие значения в период беременности – это риски как для малыша, так и для мамы. Поэтому пациенткам с сахарным диабетом нужно вдвойне серьезно подойти к этому вопросу, пройти все обследования и соблюдать рекомендации врача.

Миф 5. Алкоголь и сахарный диабет совместимы?

Нет, пациентам с сахарным диабетом категорически не рекомендуется употреблять алкоголь. Алкоголь снижает сахар крови, и есть случаи гипогликемических состояний на фоне его применения, а также другие негативные действия.

– За счет своей химической структуры алкоголь вызывает такие осложнения диабета, как кетоз или лактоацидоз, которые купируются только в условиях реанимации, – объясняет эндокринолог. – Под действием алкоголя можно пропустить введение инсулина или вовремя не принять сахароснижающий препарат. Ну и всем известно, что на фоне алкоголя возникают погрешности в диете: человек перестает следить за тем, что он ест и в каких количествах, а это тоже чревато осложнениями.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

При диабете первого типа: выраженная жажда (человек буквально пьет литрами), резко выраженное снижение веса за месяц (бывает и до 30 кг), запах ацетона от кожи.

При диабете второго типа: сильная и постоянная жажда, набор веса, появление кожного зуда, учащенное мочеиспускание, судороги конечностей, снижение зрения.

Да, эти симптомы могут относиться и к другим заболеваниям, но при их появлении в первую очередь нужно проверить именно уровень сахара в крови.

Сахарный диабет – а можно ли его предупредить?

У всех жителей Башкирии есть возможность в поликлинике пройти диспансеризацию, в рамках которой проверяют глюкозу крови. Если показатели будет повышены, терапевт назначит дополнительные обследования.

– Если имеется избыточная масса тела, низкая физическая активность, если в роду есть диабетики, а также при возрасте пациента старше 45 лет, необходимо ежегодно проверять сахар, – напоминает доктор Алия Насыртдинова. – Необязательно эти факторы риска приведут к сахарному диабету, но чтобы вовремя выявить и своевременно назначить лечение, лучше периодически контролировать.

Сахарный диабет – это хроническое заболевание, вылечить его невозможно. Но можно компенсировать состояние – глюкозу крови привести к нормальным значениям, и жить здоровой и полноценной жизнью. Для этого необходимо постоянно наблюдаться у врача, четко придерживаться его рекомендаций и соблюдать диету.