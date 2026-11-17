Депутаты Горсовета избрали мэром Уфы 44-летнего Рустама Шарипова. Фото: пресс-служба уфимской мэрии

17 ноября на внеочередном заседании Горсовета Уфы депутаты избрали нового главу администрации. Им стал 44-летний Рустам Шарипов, возглавляющий башкирскую столицу с 1 июня в статусе исполняющего обязанности. Помимо него, на эту должность претендовали еще трое: первый вице-мэр Стерлитамака Артур Гафаров, депутат Курултая Башкирии Эдуард Сардаров и гендиректор фирмы «Газ-Сервис» Рустам Хафизов.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ МЭР УФЫ

В работе заседания Горсовета 17 ноября приняли участие глава Башкирии Радий Хабиров, спикер Курултая республики Андрей Назаров, премьер-министр регионального правительства Александр Шельдяев и почетные гости. Открывая внеочередное заседание, председатель Горсовета Марат Васимов отметил, что кворум для принятия решения по кандидатуре мэра имеется.

Отметим, что на предыдущих процедурах выборов мэра каждый из кандидатов защищал свою программу в прямом эфире и отвечал на вопросы депутатов. В этот раз слова на заседании ни одному из кандидатов не дали.

В заседании Горсовета Уфы приняли участие глава республики Радий Хабиров, премьер-министр Александр Шельдяев и спикер Курултая Андрей Назаров. Фото: Горсовет Уфы

Главой городской администрации Уфы депутаты избрали 44-летнего Рустама Шарипова. За него отдали голоса 27 из 29 присутствующих депутатов. Двое воздержались. Затем с Шариповым был подписан контракт на период действия полномочий нынешнего состава Городского совета – до сентября 2031 года.

Поднявшись на трибуну, только что избранный мэр Уфы Рустам Шарипов поблагодарил депутатов Горсовета и членов команды главы Башкирии за оказанное доверие.

- Для меня это большая честь и огромная ответственность. Особую признательность выражаю вам, уважаемый Радий Фаритович (Хабиров – Ред.) за постоянную и всестороннюю поддержку развития города Уфы. Благодарю вас, уважаемый Марат Васфиевич (Васимов, председатель Горсовета) и уважаемые депутаты, за готовность к совместной работе на благо уфимцев, - заявил вновь избранный мэр Уфы Рустам Шарипов.

После выступления Шарипова на трибуну поднялся глава Башкирии Радий Хабиров. Он поздравил мэра с утверждением на должности и выступил со своего рода докладом, где рассказал, какие задачи стоят перед городскими службами сейчас и в обозримом будущем.

- Рустам Динисламович, несмотря на свой довольно молодой возраст, давно работает в единой управленческой команде. Показал себя ответственным и эффективным руководителем в двух муниципалитетах в Зауралье, умеет работать с людьми, ставить задачи и отвечать за результат. С июня этого года Рустам Динисламович достойно исполнял обязанности главы администрации Уфы. За это время вник в городское хозяйство, градостроительные планы, экономические и социальные вопросы. Очень рассчитываю, что в единой связке с новым составом Городского совета, вы продолжите реализацию начатых проектов и программ, - заявил Хабиров.

Рустам Шарипов исполнял обязанности главы городской администрации с 1 июня 2026 года. Фото: Горсовет Уфы

ЧТО ИЗВЕСТНО О НОВОМ МЭРЕ УФЫ

Рустам Шарипов родился в 1982 году в Бурзянском районе Башкирии. В 1999 году он окончил школу-интернат №1 в Уфе, затем получил высшее образование в Сибайском институте БашГУ, позднее прошел переподготовку в БАГСУ. До муниципальной службы работал охранником в институте, где учился, затем был менеджером по продажам в нескольких коммерческих фирмах и специалистом по кредитованию в банковском секторе. С 2009 и по сегодняшний день находится на госслужбе. Известно, что Шарипов женат и воспитывает троих детей.

В 2009-2012 годах Рустам Шарипов работал на различных должностях в администрации родного Бурзянского района Башкирии, затем стал замглавы районной администрации. С 2014 по 2019 годы возглавлял администрацию Бурзянского района. С 2019 по 2026 годы занимал должность главы администрации Хайбуллинского района республики. 1 июня этого года Шарипова назначили исполняющим обязанности мэра Уфы.

Напомним, предыдущий мэр Уфы Ратмир Мавлиев, чьи полномочия истекли в сентябре этого года, на данным момент является фигурантом уголовного дела. Его обвиняют во взяточничестве и превышении полномочий. Следствие по делу еще не завершено.

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