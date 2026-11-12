Борьба со снегом, одуванчиками и киосками: чем за последние 20 лет запомнились мэры Уфы

В новейшей истории Уфу возглавляли пять мэров: Качкаев, Ялалов, Мустафин, Греков и Мавлиев

Совсем скоро состоится заседание Горсовета Уфы, на котором депутаты изберут нового главу администрации города. С ним заключат контракт и, предполагается, что новый сити-менеджер будет исполнять обязанности до осени 2031 года - до следующих выборов в городской парламент.

В преддверии этого события мы составили подборку ярких цитат и характерных особенностей предыдущих градоначальников за последние 20 лет. Чем запомнились горожанам мэры Уфы в новейшей истории, читайте в нашем материале.

БОРЬБА С ОДУВАНЧИКАМИ

Дольше всех в новейшей истории Уфы кресло мэра занимал Павел Качкаев. На посту градоначальника он проработал с 2003 по 2011 годы. После ухода в отставку трижды избирался депутатом Госдумы от Башкирии, с 2021 года занимал пост первого зампредседателя парламентского комитета по строительству и ЖКХ. Павел Рюрикович скончался 5 мая 2025 года на 74-м году жизни.

Многие жители Уфы запомнили Качкаева как последнего мэра, при котором зимой коммунальщики хорошо чистили снег. Возмущение горожан плохой уборкой снега в наши дни связано, в первую очередь, с тем, что многие помнят, как эта работа была выстроена раньше. Но запомнился Павел Рюрикович не только этим. В СМИ периодически появлялись его громкие и иногда довольно резкие высказывания о городском хозяйстве и поведении самих уфимцев.

Павел Качкаев занимал пост мэра Уфы с 2003 по 2011 годы. Фото: vk.ru/kachkaevpavel

Например, в 2004 году Качкаев анонсировал социальную программу по борьбе с вредными привычками и резко высказался о поведении некоторых горожан.

- Девушке, идущей по парку, должно быть стыдно на ходу курить и пить пиво из полуторалитрового баллона, - говорил Павел Качкаев.

Запомнили и активно обсуждали горожане и «борьбу» Качкаева с одуванчиками. На совещаниях он настаивал, что одуванчики – «это не цветы» и постоянно ругал коммунальщиков, если те вовремя не успевали их скосить. Когда Павел Рюрикович уже покидал пост, в одном из интервью он с юмором отмечал: «Эти бедные одуванчики меня будут преследовать по гроб жизни, но с ними я буду бороться всегда!».

ГЕРОЙ МЕМА И АВТОР АФОРИЗМОВ

С января 2012 и по сентябрь 2018 года пост мэра Уфы занимал Ирек Ялалов. Журналисты запомнили его резкие, иногда даже скандальные высказывания в адрес подчиненных, а горожане переложили на него персональную ответственность за плохую уборку снега зимой. А еще Ялалов несколько раз становился автором или героем локальных мемов.

Были среди его высказываний и несколько готовых афоризмов. Например, после очередного шквала критики в зимний период он заявил: «У нас все знают, как чистить снег, независимо от образования. Все эксперты». Еще один афоризм родился у него прямо на оперативном совещании, когда Ялалов отчитывал коммунальщиков за пресловутую уборку улиц: «Даже опережающие темпы надо опережать».

Ирек Ялалов был главой администрации Уфы с 2012 по 2018 годы

Во время подготовки к проведению Международных зимних детских игр, которые проходили в Уфе в 2013 году, он стал героем мема. Один из иностранных гостей спросил у Ялалова «What is your name?» («Как вас зовут?»). В ответ на это Ирек Ишмухаметович заявил: «Мэр, я мэр» - и моментально стал «звездой» соцсетей.

К слову, некоторые горожане очень креативно подходили к критике Ялалова за тот же снег. Сваленные у обочины дорог гигантские сугробы, которые никто не вывозил с улиц, они фотографировали и подписывали как «Хребет Ялал-Тау». А иногда и писали в его адрес оскорбления в духе «Ялалов, приближай весну, ешь снег!».

После ухода с поста мэра Ирек Ялалов был избран сенатором Совета Федерации от Башкирии и проработал в этом статусе с 2018 по 2023 годы. Сейчас он вице-президент Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ.

«НЕ ВРЕМЯ ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ПРОВОДИТЬ ДОСУГ»

С осени 2018 и до своей скоропостижной кончины от последствий коронавируса осенью 2020 года пост градоначальника Уфы занимал Ульфат Мустафин. Он стал единственным главой города-миллионника в нашей стране, чью жизнь забрала пандемия COVID-19.

В бытность Ульфата Мустафина мэром города вопрос с уборкой снега зимой окончательно не решился, но многие горожане вспоминают, что коммунальщики стали работать чуть лучше. А еще Мустафина запомнили как убежденного борца с киосками. Причем как незаконными, так и вполне официальными. Так в сентябре 2019 года он обрушился с критикой на ларьки с шаурмой, которые, по его мнению, «уродовали» внешний облик города.

- Меня всегда беспокоит внешний облик столицы, особенно фасады магазинов и киоски, которые расположены вдоль красных линий... Получается, что не только их внешний вид, но и продукция не всегда отвечает всем требованиям, - заявил Ульфат Мустафин на совещании после того, как произошло массовое отравление шаурмой, продававшейся в одном из таких киосков.

Ульфат Мустафин был мэром Уфы с 2018 по 2020 годы

А еще он, сам того не желая, стал автором афоризма, характеризующего времена ковидных ограничений. В мае 2020 года жители Уфы стали жаловаться на молодых людей, устраивающих шумные посиделки с музыкой и кальянами на парковке перед Конгресс-холлом «Торатау».

- Вечерами там собирается слишком много молодежи, что приводит к несоблюдению дистанции и всех профилактических мер. Сейчас не время вместе весело проводить досуг, - заявил Мустафин.

Стоит отметить, что именно Ульфат Мустафин первым забил тревогу об аварийном состоянии памятника Салавату Юлаеву. Известно об этом стало лишь после его преждевременной кончины – об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Именем Ульфата Мустафина назван Центр спортивной подготовки, расположенный между ВДНХ и комплексом «Ак Йорт». Он открылся в 2024 году.

ОЧИСТИТЬ ОТ СНЕГА ЗА ДВА ДНЯ

Следующим мэром Уфы стал Сергей Греков. За год на посту (с января 2021 по февраль 2022) он запомнился несколькими громкими фразами. В частности, в декабре 2021 года после очередного снегопада пообещал очистить город за два дня. Однако сделать этого не удалось, и горожане в соцсетях стали упрекать его за невыполненное обещание.

Сергей Греков был мэром Уфы всего год - с начала 2021 по начало 2022 года. Фото: vk.ru/grekov_ufa

В ноябре 2021 года Сергей Греков публично высказался о возможном строительстве на месте бывшего «А-кафе» многоэтажного дома. Тогда же здание бывшего советского кафе «Мороженое» и легендарного клуба снесли, а территорию огородили.

- Высотка на месте «А-Кафе» строиться не будет, - заявил Греков на встрече с уфимскими блогерами.

Однако на конец 2026 года здание многоэтажки на месте бывшего «А-кафе» почти достроено, и в ближайшие годы туда заселятся жильцы.

МЭР НА ВЕЛОСИПЕДЕ

С февраля 2022 по апрель 2026 года пост мэра Уфы занимал Ратмир Мавлиев. Он стал первым и пока что единственным градоначальником, кто ездил на работу на велосипеде и очень активно вел соцсети. При этом стоит отметить, что едва ли не каждый второй свой пост он начинал с того, что благодарил главу Башкирии Радия Хабирова за поддержку городского хозяйства и не только. Ранее так часто сити-менеджеры руководителя региона в соцсетях не упоминали.

Ратмир Мавлиев занимал пост мэра с февраля 2022 по апрель 2026 года

В начале марта 2026 года на Уфу обрушился снегопад и, коммунальщики с ним не справились. На совещании в мэрии Мавлиев резко высказался в адрес глав районных администраций и потребовал от них выйти на уборку снега самостоятельно.

- Долго спите! Плохо отработали. Работать надо заранее, на опережение… Снимайте костюмы, галстуки, надевайте удобную обувь и приступайте к этой работе. Немедленно! – заявил Мавлиев.

В апреле 2026 года в отношении Ратмира Мавлиева было возбуждено уголовное дело. Его обвинили во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Некоторое время он провел в СИЗО, затем под домашним арестом, а недавно с него сняли меру пресечения. Расследование дела продолжается.

На состоявшейся 11 ноября Прямой линии глава Башкирии кратко, но жестко высказался о Мавлиеве, сравнив его с Ульфатом Мустафиным.

– Вот Ульфат Мансурович работал мэром неполных два года, по-моему. Люди до сих пор его вспоминают. Может быть, он многого не успел, но его вспоминают и любят. А есть люди, которые, как пыль: сегодня есть, а завтра никто не вспомнит, – заявил руководитель региона.

На той же Прямой линии Хабиров объявил, что будущего мэра Уфы Горсовет изберет 17 ноября. Сейчас эту должность в качестве исполняющего обязанности занимает Рустам Шарипов, получивший поддержку главы республики, который назвал его «человеком с характером, не злым и с серьезным стержнем».

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