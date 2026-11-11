«Моцарт спортивной гимнастики» взяла золото! Полина Дмитриева одержала победу на Юношеской Олимпиаде-2026 в Дакаре

Фото: Олимпийский комитет России

14-летняя гимнастка из Башкирии Полина Дмитриева выиграла золото юношеских Олимпийских игр в личном многоборье в Дакаре. Об этом рассказали в Федерации гимнастики России.

Финал прошел в Дакаре. Дмитриева набрала 54,665 балла. Второе место заняла француженка Луана Плиссон (53,665), третье – китаянка Ци Чжон (53,199). В федерации поздравили гимнастку и ее личного тренера Елену Кайгулову. Отметим, что Полина Дмитриева стала самой юной спортсменкой в российской команде на этих играх.

Фото: Олимпийский комитет России

«ЛУЧШАЯ В МИРЕ!»

Заместитель директора стерлитамакской Спортивной школы Олимпийского резерва Наталья Иванова в разговоре с «КП-Уфа» высоко оценила выступление Полины. По ее словам, в финале юная спортсменка показала себя уверенно и стойко, и потому и одержала победу.

– Полина – лучшая в мире! Она подтвердила свое мастерство. Мы все очень рады и очень гордимся! От души поздравляем ее и тренера Елену Сергеевну Кайгулову. Вся школа смотрела финал, а когда на награждении зазвучал гимн – до мурашек пробрало! – сказала Иванова.

Фото: Олимпийский комитет России

КОЛЛЕКЦИЯ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ УЖЕ В 14 ЛЕТ

Полина Дмитриева родилась и выросла в Стерлитамаке. В 2023 году под руководством тренера Елены Кайгуловой она выиграла первое золото на Первенстве России среди юниоров. На том же первенстве она взяла серебро в вольных упражнениях. Сейчас гимнастка входит в число кандидатов во взрослую олимпийскую сборную России.

В 2024 году Дмитриева выиграла пять золотых медалей на Кубке губернатора Калужской области. В прошлом году она стала абсолютной чемпионкой России и взяла четыре золота на всех четырех снарядах в многоборье. В минувшем мае юная спортсменка выиграла шесть золотых медалей на международном турнире AGF Trophy в Баку.

В августе Дмитриева поехала в составе сборной России на чемпионат Европы в Хорватии. В личном многоборье она уступила золото партнерше по команде Александре Андриановой и получила серебро. Затем в индивидуальных соревнованиях среди юниоров она выиграла три золота – на разновысоких брусьях, бревне и в вольных упражнениях. Еще одно золото она завоевала в командном многоборье вместе с партнершами.

В Дакар гимнастка приехала абсолютной чемпионкой России и четырехкратной чемпионкой Европы. В родной спортивной школе в Стерлитамаке ее называют «Моцарт спортивной гимнастики»: талант у нее проявился рано, а первый титул она взяла в 11 лет.

Напомним, что IV летние юношеские Олимпийские игры начались 31 октября в столице Сенегала и продлятся до 13 ноября. Сборная России выступает с национальным флагом, а в честь победителей звучит национальный гимн. В Дакар поехали 13 российских спортсменов - борются за медали в велоспорте, дзюдо, конном спорте, плавании, скейтбординге, спортивной гимнастике, тхэквондо, ушу и фехтовании. Из Башкирии в сборную вошла только Дмитриева.

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