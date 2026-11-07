Бросились в огонь и спасли людей: вне службы два сотрудника МЧС вытащили из горящего дома троих человек

Героями оказались два Александра: Баженов и Гусев. Фото: МЧС РБ

В башкирском городе Белорецке двое сотрудников МЧС вне службы спасли из горящего дома троих человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эта история случилась в прошлое воскресенье, 1 ноября. В тот день сотрудники спецуправления пожарной службы №103 города Межгорье – Александр Гусев и Александр Баженов – возвращались домой. В пути они заметили, что в частном доме на улице Маршала Жукова открытым огнем горит веранда. От соседки мужчины узнали, что внутри есть человек с инвалидностью и самостоятельно двигаться он не может.

Два сотрудника МЧС вне службы спасли троих людей из огня

Не дожидаясь прибытия пожарных, сотрудники МЧС решили проникнуть в горящий дом. Гусев первым вошел на веранду. Из-за высокой температуры и пламени Баженов не смог пройти за ним и стал искать снаружи, как еще можно попасть внутрь. Его коллега тем временем нашел человека в инвалидной коляске и взвалил его на себя. Однако в коридоре путь к спасению уже был отрезан огнем. Тогда Гусев рискнул временно оставить пострадавшего в безопасном месте, чтобы самому пробиться сквозь пламя и найти другой выход.

– Выбравшись, Александр Гусев, несмотря на полученные ожоги головы, разбил окно подручными средствами. Вместе с подоспевшим Баженовым они проникли внутрь через проём и вытащили человека на свежий воздух. Продолжая обследование, они обнаружили ещё двоих. Люди были в сознании, но в шоке и не реагировали на слова. Гусев потребовал немедленно покинуть дом, – рассказали в МЧС.

Фото: МЧС РБ

В итоге все три человека были спасены. Более того – Гусев даже успел собрать теплы вещи из дома и передал их на улицу. Баженов в свою очередь еще раз осмотрел дом, чтобы удостовериться, что внутрь больше никого нет. Только после этого оба вышли из горящего здания.

– Прибывшим огнеборцам 44 пожарно-спасательной части они сообщили обстоятельства и подтвердили, что внутри больше никого нет. Специалисты МЧС России ликвидировали горение, – добавили в МЧС.

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