Попали в тыловую часть циклона: что будет с погодой в Башкирии в ближайшую неделю и расстает ли обрушившийся на регион снег

В Башкирии до конца следующей недели ожидаются мокрый снег и снег с дождем Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

В пятницу, 6 ноября, Башкирию накрыли ураганный ветер со снегопадом. Из-за сильной метели власти частично перекрывали движение транспорта на трассах, сильный порыв ветра снес в Ишимбае остановку, а ГАИ экстренно обратились к водителям с предупреждением о гололеде и необходимости поменять резину.

Как долго продлятся снегопады в регионе, и растает ли выпавший снег? К каким еще погодным сюрпризам готовиться жителям Башкирии в ближайшие дни, «КП-Уфа» рассказал метеоролог Александр Ильин.

КОГДА СТИХНЕТ ВЕТЕР

Как поясняет специалист, на протяжении всей следующей рабочей недели, с 9 по 13 ноября, дневная температура воздуха по республике ожидается в пределах от -2 до +2°C. А в восточных районах будет еще холоднее: в первой половине недели до -3, -5°C, во второй – около 0, -2°C.

- По ночам температура воздуха в течение всей недели по региону будет составлять порядка -2, -7°С. В начале недели в башкирском Зауралье подморозит до -5, -10°C. Снег там будет лежать всю неделю, никуда он не денется. Что касается Уфы, здесь даже при + 2°С днем снег лежать не будет и сойдет где-то в середине следующей недели. Где-то разобьется машинами, где-то растает и останется только на газонах и в парковых зонах, - говорит метеоролог.

Что касается ураганного ветра, то он тоже утихнет уже к вечеру 6 ноября.

- Башкирия сейчас находится в тыловой части циклона, поэтому такой суровый ветер с серьезными порывами. В отдельных районах на востоке и северо-востоке в отдельных районах может достигать 20-25 метров в секунду. 7 ноября уже все будет тихо, - говорит метеоролог Александр Ильин.

По прогнозу метеоролога в городах снег еще может растаять, а на полях и в лесах, скорее всего, останется до весны. Фото: vk.ru/ufacenter

СНЕГ УЖЕ НЕ РАСТАЕТ?

Что касается выпавшего снега, метеоролог отмечает, что в целом по Башкирии снежный покров, можно считать, уже установился. В сельской местности в северных, восточных и отчасти в западных районах республики снег сохранится на протяжении всей следующей недели. В понедельник, 9 ноября, по республике ожидаются умеренные осадки с усилением к концу недели. По ночам будет идти снег, а днем – вперемешку с дождем.

- Снег выпадет почти во всех городах и районах. Да, на дорогах он быстро растает, а вот в лесах, на полях и газонах вполне себе может лежать, потому что и в дневное время суток температура воздуха будет относительно низкая. Поэтому на большей части Башкирии снежный покров сохранится до конца следующей недели, а кое-где и до второй декады ноября. Особенно будут выделяться восточные и северные районы: там местами уровень снега может достигать 20-25 см, - говорит метеоролог Александр Ильин.

Также наш эксперт добавляет, что каких-то серьезных потеплений этой осенью уже ждать не стоит, а значит, на большую часть территории Башкирии уже пришла снежная зима.

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