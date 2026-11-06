Первый снег в Башкирии выпал 6 ноября

Ранним утром 6 ноября на Башкирию обрушился самый настоящий снегопад. А вместе с ним пришел и сильный ветер, вызвавший метель. На ряде трасс введены ограничения движения, а в городах затянувшие со сменой резины водители толпятся у шиномонтажек. О последствиях первого снегопада в этом сезоне, читайте в материале «КП-Уфа».

«ОТЛОЖИТЕ ДАЛЬНИЕ ПОЕЗДКИ»

О том, что на регион обрушится снежная стихия, МЧС предупреждало еще днем 5 ноября. Спасатели объявляли, что ожидается очень сильный ветер с порывами до 26 метров в секунду, переходящий в снег, дождь и метель. С отдельным предупреждением к населению даже выступил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Особенно опасно будет на дорогах – снежные заносы, накат, гололедица, ухудшение видимости до 500 метров и менее. Прошу всех жителей республики – будьте внимательны, берегите себя и близких. Отложите дальние поездки, если это возможно. И обязательно поменяйте шины, если еще не сделали этого, – писал руководитель республики в своих соцсетях.

Синоптики Башгидрометцентра в своем прогнозе связали такую резкую смену погоды с тем, что на регион смещается активный циклон, который возник над Средней Волгой. Именно в его циркуляции и появились неблагоприятные явления.

Предвосхищая «снежный апокалипсис» и «день жестянщика», многие водители вечером 5 ноября бросились менять резину. По словам местных жителей, на шиномонтажках моментально возникли очереди. Некоторые сервисные точки из-за наплыва клиентов не стали закрываться по графику и продолжили работать до ночи.

Снег в Уфе / 6.11.26 // БашДТП | Bash.dtp.official

ПЕРЕКРЫТИЕ ТРАСС В БАШКИРИИ ИЗ-ЗА СНЕГОПАДА И МЕТЕЛИ 6 НОЯБРЯ 2026 ГОДА: СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ

В итоге все случилось именно так, как и прогнозировали синоптики. Еще до рассвета 6 ноября на Башкирию обрушился снегопад и сильный ветер.

Проснувшихся на работу жителей, накануне прятавшихся под зонтом от дождя, за окном ждал совершенно новый пейзаж.

За окнами жителей Уфы этим утром ждал совершенно новый пейзаж

Фото: Вадим Исмагилов / t.me/LookThroughPhoto_byVdmIsm

Фото: Вадим Исмагилов / t.me/LookThroughPhoto_byVdmIsm

Фото: Вадим Исмагилов / t.me/LookThroughPhoto_byVdmIsm

Фото: Вадим Исмагилов / t.me/LookThroughPhoto_byVdmIsm

На трассах тем временем возникла метель и ухудшилась видимость. Дорожные службы практически сразу ввели ограничения на нескольких автодорогах. Сейчас грузовикам и автобусам пока запрещено ездить на 12 трассах:

– М-5 «Урал»: 1281-1360/1480-1548 километры;

– М-7 «Волга»: 1170-1230 км;

– Р-240 («Уфа-Оренбург», подъезд к М-12 «Восток»): 0-101 км;

– Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы: 0-133 км;

– Аксеново-Аксаково-Белебей: 0-39 км;

– Бирск-Тастуба-Сатка: 0-174 км;

– Уфа-Бирск-Янаул: 64-214 км;

– Уфа-Инзер-Белорецк: 67-204 км;

– Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск: 229-250 км;

– Дюртюли-Нефтекамск: 0-88 км,

– Красный холм-Нефтекамск: 0-53 км;

– Белорецк - Учалы – Миасс: 1-159 км.

На трассах Башкирии сейчас затруднено движение. Фото: t.me/bdtprb

Точного времени, когда снимут указанные ограничения, пока нет.

ПОСЛЕДСТВИЯ СНЕГОПАДА В УФЕ 6 НОЯБРЯ 2026 ГОДА

Коммунальные службы городов тем временем перешли на круглосуточный усиленный режим работы.

– Основное внимание уделяют расчистке улично-дорожной сети, вначале – главным магистралям, а затем второстепенным дорогам. Обрабатывают противогололедными материалами мосты и путепроводы, сложные участки дорог – за минувшие сутки использовано 37 тонн, – сообщает мэрия башкирской столицы Уфы.

Сотни дворников сейчас убирают придомовые территории. Фото: мэрия Уфы

В ночь на 6 ноября на уборку улиц города выехали 225 единиц коммунальной техники и 341 сотрудник. Во дворах сейчас работает 75 машин и 940 дворников.

Коммунальщики работают в усиленном режиме. Фото: мэрия Уфы

В Управлении гражданской защиты Уфы в свою очередь напоминают, что на фоне ветра в городе могут падать деревья, рекламные щиты и других конструкции, а еще обрываться линии электропередач. Поэтому пешеходам стоит держаться от них подальше. Водителям же советуют парковать свои машины в безопасном месте.

– Чтобы максимально обезопасить свой автомобиль от механических повреждений, не стоит парковать его вплотную к стенам жилых домов и административных зданий, особенно если на них имеются таблички «Осторожно, сход снега!», – рекомендуют в УГЗ.

О фактах или угрозах падения деревьев и других конструкций, а также при обнаружении снега и наледи на крышах уфимцев просят звонить в управляющую компанию, в единую диспетчерскую службу Уфы по телефону 279-90-00 либо 112.

КОГДА В БАШКИРИИ ЗАКОНЧИТСЯ СНЕГОПАД

По данным синоптиков Башгидрометцентра, в конце недели циклон, который принес в Башкирию непогоду, сместится за Урал. Это значит, что интенсивность атмосферных явлений снизится: осадков станет меньше, а ветер – успокоится. Но в то же время температура воздуха ночью понизится до -2, -7 градусов (при прояснениях до -12), а днем столбики термометров покажут -2, +3 градуса.

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