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Общество6 ноября 2026 7:18

На Башкирию обрушился первый снегопад: на десятке трасс частично закрыли движение, коммунальщики работают в усиленном режиме

Появились фото и видео последствий снегопада в Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Первый снег в Башкирии выпал 6 ноября

Первый снег в Башкирии выпал 6 ноября

Ранним утром 6 ноября на Башкирию обрушился самый настоящий снегопад. А вместе с ним пришел и сильный ветер, вызвавший метель. На ряде трасс введены ограничения движения, а в городах затянувшие со сменой резины водители толпятся у шиномонтажек. О последствиях первого снегопада в этом сезоне, читайте в материале «КП-Уфа».

«ОТЛОЖИТЕ ДАЛЬНИЕ ПОЕЗДКИ»

О том, что на регион обрушится снежная стихия, МЧС предупреждало еще днем 5 ноября. Спасатели объявляли, что ожидается очень сильный ветер с порывами до 26 метров в секунду, переходящий в снег, дождь и метель. С отдельным предупреждением к населению даже выступил глава Башкирии Радий Хабиров.

– Особенно опасно будет на дорогах – снежные заносы, накат, гололедица, ухудшение видимости до 500 метров и менее. Прошу всех жителей республики – будьте внимательны, берегите себя и близких. Отложите дальние поездки, если это возможно. И обязательно поменяйте шины, если еще не сделали этого, – писал руководитель республики в своих соцсетях.

Синоптики Башгидрометцентра в своем прогнозе связали такую резкую смену погоды с тем, что на регион смещается активный циклон, который возник над Средней Волгой. Именно в его циркуляции и появились неблагоприятные явления.

Предвосхищая «снежный апокалипсис» и «день жестянщика», многие водители вечером 5 ноября бросились менять резину. По словам местных жителей, на шиномонтажках моментально возникли очереди. Некоторые сервисные точки из-за наплыва клиентов не стали закрываться по графику и продолжили работать до ночи.

Снег в Уфе / 6.11.26 // БашДТП | Bash.dtp.official

ПЕРЕКРЫТИЕ ТРАСС В БАШКИРИИ ИЗ-ЗА СНЕГОПАДА И МЕТЕЛИ 6 НОЯБРЯ 2026 ГОДА: СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ

В итоге все случилось именно так, как и прогнозировали синоптики. Еще до рассвета 6 ноября на Башкирию обрушился снегопад и сильный ветер.

Проснувшихся на работу жителей, накануне прятавшихся под зонтом от дождя, за окном ждал совершенно новый пейзаж.

За окнами жителей Уфы этим утром ждал совершенно новый пейзаж

За окнами жителей Уфы этим утром ждал совершенно новый пейзаж

Фото: Вадим Исмагилов / t.me/LookThroughPhoto_byVdmIsm

Фото: Вадим Исмагилов / t.me/LookThroughPhoto_byVdmIsm

Фото: Вадим Исмагилов / t.me/LookThroughPhoto_byVdmIsm

Фото: Вадим Исмагилов / t.me/LookThroughPhoto_byVdmIsm

Фото: Вадим Исмагилов / t.me/LookThroughPhoto_byVdmIsm

Фото: Вадим Исмагилов / t.me/LookThroughPhoto_byVdmIsm

Фото: Вадим Исмагилов / t.me/LookThroughPhoto_byVdmIsm

Фото: Вадим Исмагилов / t.me/LookThroughPhoto_byVdmIsm

На трассах тем временем возникла метель и ухудшилась видимость. Дорожные службы практически сразу ввели ограничения на нескольких автодорогах. Сейчас грузовикам и автобусам пока запрещено ездить на 12 трассах:

– М-5 «Урал»: 1281-1360/1480-1548 километры;

– М-7 «Волга»: 1170-1230 км;

– Р-240 («Уфа-Оренбург», подъезд к М-12 «Восток»): 0-101 км;

– Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы: 0-133 км;

– Аксеново-Аксаково-Белебей: 0-39 км;

– Бирск-Тастуба-Сатка: 0-174 км;

– Уфа-Бирск-Янаул: 64-214 км;

– Уфа-Инзер-Белорецк: 67-204 км;

– Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск: 229-250 км;

– Дюртюли-Нефтекамск: 0-88 км,

– Красный холм-Нефтекамск: 0-53 км;

– Белорецк - Учалы – Миасс: 1-159 км.

На трассах Башкирии сейчас затруднено движение. Фото: t.me/bdtprb

На трассах Башкирии сейчас затруднено движение. Фото: t.me/bdtprb

Точного времени, когда снимут указанные ограничения, пока нет.

ПОСЛЕДСТВИЯ СНЕГОПАДА В УФЕ 6 НОЯБРЯ 2026 ГОДА

Коммунальные службы городов тем временем перешли на круглосуточный усиленный режим работы.

– Основное внимание уделяют расчистке улично-дорожной сети, вначале – главным магистралям, а затем второстепенным дорогам. Обрабатывают противогололедными материалами мосты и путепроводы, сложные участки дорог – за минувшие сутки использовано 37 тонн, – сообщает мэрия башкирской столицы Уфы.

Сотни дворников сейчас убирают придомовые территории. Фото: мэрия Уфы

Сотни дворников сейчас убирают придомовые территории. Фото: мэрия Уфы

В ночь на 6 ноября на уборку улиц города выехали 225 единиц коммунальной техники и 341 сотрудник. Во дворах сейчас работает 75 машин и 940 дворников.

Коммунальщики работают в усиленном режиме. Фото: мэрия Уфы

Коммунальщики работают в усиленном режиме. Фото: мэрия Уфы

В Управлении гражданской защиты Уфы в свою очередь напоминают, что на фоне ветра в городе могут падать деревья, рекламные щиты и других конструкции, а еще обрываться линии электропередач. Поэтому пешеходам стоит держаться от них подальше. Водителям же советуют парковать свои машины в безопасном месте.

– Чтобы максимально обезопасить свой автомобиль от механических повреждений, не стоит парковать его вплотную к стенам жилых домов и административных зданий, особенно если на них имеются таблички «Осторожно, сход снега!», – рекомендуют в УГЗ.

О фактах или угрозах падения деревьев и других конструкций, а также при обнаружении снега и наледи на крышах уфимцев просят звонить в управляющую компанию, в единую диспетчерскую службу Уфы по телефону 279-90-00 либо 112.

КОГДА В БАШКИРИИ ЗАКОНЧИТСЯ СНЕГОПАД

По данным синоптиков Башгидрометцентра, в конце недели циклон, который принес в Башкирию непогоду, сместится за Урал. Это значит, что интенсивность атмосферных явлений снизится: осадков станет меньше, а ветер – успокоится. Но в то же время температура воздуха ночью понизится до -2, -7 градусов (при прояснениях до -12), а днем столбики термометров покажут -2, +3 градуса.

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