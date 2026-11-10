Даже окурка хватит, чтобы выйти на подозреваемого: как Экспертно-криминалистический центр МВД Башкирии помогает ловить преступников

О работе Экспертно-криминалистического центра МВД Башкирии рассказывает его начальник полковник Юрий Рудаков. Фото: МВД по РБ

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел «Комсомольская правда-Уфа» побывала в гостях в Экспертно-криминалистическом центре МВД Башкирии. Мы ознакомились с работой его сотрудников, заглянули в лаборатории и узнали, как специалисты помогают находить зацепки для раскрытия преступлений. Подробности читайте в эксклюзивном интервью начальника центра, полковника полиции Юрия Рудакова.

«РАБОТА ОЧЕНЬ МНОГОГРАННАЯ»

Экспертно-криминалистическая служба МВД России является одной из старейших в ведомстве и была создана 1 марта 1919 года. Сегодня это одно из самых высокотехнологичных и передовых подразделений в полиции, помогающих раскрывать преступления.

- Основная наша задача - это оказание помощи в раскрытии и расследовании преступлений следствию и дознанию, оперативным подразделениям, судам и т.д. Наши сотрудники выезжают для проведения осмотров мест происшествий с целью обнаружения и изъятия различных следов и объектов, производят судебные экспертизы и исследования, формируют и работают с экспертно-криминалистическими учетами. При работе со следотеками ставим на учет следы и объекты, изъятые с мест происшествий, которые в дальнейшем используются для поиска совпадений. Работа очень многогранная, - рассказывает полковник полиции Юрий Рудаков.

Экспертно-криминалистическая служба МВД России в этом году отметила 107 лет со дня создания. Фото: МВД по РБ

Всего в подразделении по всей республике служит около 350 сотрудников. В городах и районах, как правило, работают эксперты-универсалы, имеющие допуск на право самостоятельного производства нескольких видов экспертиз и исследований. В ЭКЦ есть и высококвалифицированные эксперты, имеющие специализированное образование и выполняющие очень сложные виды исследований - генетические, компьютерные, автотехнические, взрывотехнические, химические, ботанические и многие другие.

- Всего в системе МВД России осуществляется производство экспертиз по 53 направлениям исследований. В ЭКЦ МВД по Республике Башкортостан есть специалисты, обладающие правом производства по 48 видам судебных экспертиз. Это один из самых высоких показателей в системе экспертных подразделений в России с учетом того, что все-таки мы не такой большой региональный центр, как Москва или Санкт-Петербург, - говорит Юрий Рудаков.

ВЫДЕРЖКА И ТЕРПЕНИЕ

Как отмечает наш собеседник, эксперт-криминалист должен обладать абсолютной беспристрастностью, железным терпением и скрупулезностью. В этой профессии нет места догадкам – каждый вывод должен быть научно обоснован, так как за ним стоит судьба человека. Служба в Экспертно-криминалистическом центре также подразумевает постоянное изучение новых методов исследований и регулярный обмен опытом с коллегами из других регионов.

- Многие сотрудники нашего подразделения имеют значительный стаж службы в органах внутренних дел. Человеку, который приходит сюда на службу, нравится узнавать что-то новое, учиться, проводить исследования, анализировать любую полученную по крупицам информацию. Он хочет почувствовать себя эдаким Шерлоком Холмсом, - говорит начальник ЭКЦ МВД Башкирии.

В ЭКЦ МВД Башкирии проводят исследования по 48 видам судебных экспертиз. Фото: МВД по РБ

Как отмечает полковник Юрий Рудаков, работа эксперта часто кропотливая и монотонная. И не все справляются с этим.

- Кажется, будто все легко и просто: выехал на место преступления со следственно-оперативной группой на служебной автомашине с сиреной и мигалками, сразу же нашли нужные следы и раскрыли преступление – романтика! На деле же это тяжелый и непростой труд. Неважно: холод или жара, день или ночь, снег идет или дождь – совершено преступление, и нужно сделать все возможное, чтобы его раскрыть.

ПОМОЧЬ СЛЕДСТВИЮ

Работу Экспертно-криминалистического центра МВД по Башкирии высоко ценят коллеги из других служб и подразделений и обращаются к ним за помощью. Часто только при помощи экспертиз и исследований можно установить хоть какую-то связь с возможным подозреваемым в совершении преступления.

- Вот, к примеру, привезли один окурок с места происшествия и говорят: «Все, больше ничего нет. Только окурок около машины». А мы же с этого окурка выделим генотип человека, личность которого установим в ходе исследований. И уже в дальнейшем будет возможно установить его причастность к преступлению, - говорит полковник полиции Юрий Рудаков.

Значительную помощь эксперты-криминалисты оказывают следствию благодаря традиционным экспертизам, позволяющим выявить и изъять следы рук в сложных условиях и с различных объектов.

- У нас на вооружении есть автоматизированная дактилоскопическая информационная система АДИС «Папилон», где хранится информация по отпечаткам пальцев. Туда вносят информацию о человеке, который, например, был подозреваемым, попадал в поле зрения правоохранительных органов. Плюс все осужденные по приговору суда также помещаются в эту базу данных. С использованием данной системы можно не только установить лицо, оставившее следы рук на месте преступления, но и установить личность неопознанного трупа, причем гораздо быстрее и с меньшими затратами, чем с использованием анализа ДНК, - рассказывает Юрий Рудаков.

Эксперты-криминалисты ЭКЦ МВД Башкирии используют самые современные методики восстановления внешности человека. Фото: МВД по РБ

Как отмечает начальник ЭКЦ МВД Башкирии, дактилоскопическая база пополняется данными въезжающих мигрантов, а с недавних пор идет активная работа по учету геномной информации, то есть образцов ДНК.

Есть и другие виды экспертиз, которые позволяют идентифицировать подозреваемых в совершении преступления. Например, при помощи портретной экспертизы можно опознать человека, однажды попавшего в поле зрения камеры наружного наблюдения - даже если он сменил одежду, имидж или отрастил усы. Опытный эксперт-портретист все равно опознает его по особым чертам лица.

- В последнее время к нам поступает достаточно большое количество обращений в рамках антитеррористической безопасности. Например, приехали к нам под одними паспортными данными лица ближнего или дальнего зарубежья. Потом они уехали, но свои персональные данные уже засветили. Даже если потом решат заехать снова уже с новыми паспортными данными, то лицо-то поменять не могут. Поэтому к нам приходят, к примеру, сотрудники правоохранительных структур из аэропорта, чтобы установить – не одно и то же это лицо, ранее уехавшее под другими паспортными данными. И наши эксперты могут это определить, - рассказывает полковник полиции Юрий Рудаков.

В ЭКЦ МВД Башкирии служат около 350 сотрудников. Фото: МВД по РБ

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Интересным случаем, когда с помощью скрупулезной работы экспертов удалось раскрыть дело, поделились с нами эксперты-дактилоскописты.

- Некоторое время назад в городе Салавате на берегу реки местный житель нашел холодильник, пролежавший там более месяца, дверь которого была прикручена саморезами. Мужчина решил сдать его на металл: уволок в другое место, открыл. А там тело человека. Конечно, за это время труп сильно разложился, поэтому сразу установить его личность было невозможно. Наш эксперт проявил находчивость и, несмотря на сильные гнилостные изменения, смог дактилоскопировать небольшой фрагмент пальца руки трупа. Благодаря чему удалось установить его личность, и уже сотрудники уголовного розыска, обладая этой информацией, вышли на подозреваемых. Есть у нас и такая экспертиза, которая позволяет при использовании специального лабораторного исследования по кистям рук восстановить папиллярный узор. Но здесь убийство удалось раскрыть намного быстрее, - говорит эксперт-криминалист.

«КП-Уфа» поздравляет всех сотрудников МВД по Башкирии с профессиональным праздником – Днем сотрудников органов внутренних дел.

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