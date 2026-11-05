Развитие творческой экономики: в Уфе прошел форум «Российская креативная неделя – Евразия»

Фото: glavarb.ru

В Уфе состоялся форум «Российская креативная неделя – Евразия». В столицу республики съехались федеральные эксперты, мэры городов и делегации из 14 стран. Встречи и обсуждения прошли в конгресс-холле «Торатау». Там глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание Совета по развитию креативных индустрий и пленарное заседание «Россия и Евразия: объединение по ценностям». Что происходило на форуме, расскажет «Комсомолка»

Творчество как часть экономики

Перед началом заседаний Радий Хабиров осмотрел выставку местных брендов, где пообщался с предпринимателями, выпускающими ремесленный шоколад, уникальные елочные игрушки и авторские аксессуары. Разговор о поддержке локальных марок продолжился на Совете креативных индустрий, где руководитель региона отметил, что в Башкирии уже выстроена понятная система развития творческого бизнеса.

– Российская креативная неделя становится точкой сборки евразийских идей в области творческих индустрий, – сказал Радий Хабиров. – Вообще, творчеством занимаются многие, но чтобы оно стало частью экономики, необходимо пройти определённый путь. Для этого мы создали целую инфраструктуру поддержки отраслевых проектов. Работа нашего Совета – один из её важных элементов.

Фото: glavarb.ru

Как рассказала руководитель Единого центра креативной экономики Марина Монгуш, за семь лет доля творческого сектора в ВВП страны выросла с 2,8% до 4,2%, а к 2036 году должна составить 7,7%.

– Сегодня мы создаём необходимую инфраструктуру – законы, концепции, инструменты поддержки, – отметила Марина Монгуш. – Однако необходимо всё больше переходить от диалога о важности креативных индустрий к профессиональной деятельности, альянсам, которые основаны на наших ценностях, что должно привести совершенно к другому материальному результату.

О том, как именно творческий бизнес должен встраиваться в общую экономическую систему, рассказал первый вице-премьер республики Рустам Муратов. По его мнению, Башкирия уже накопила хороший опыт помощи предпринимателям через профильный Совет, регулярные встречи и онлайн-платформу.

– Креативные индустрии должны быть интегрированы в реальный сектор – промышленность, сельское хозяйство, медицину, – чтобы обеспечить синергию творческих и традиционных отраслей, – сказал Рустам Муратов.

Фото: glavarb.ru

О том, как креативные индустрии реализуются на практике, участники Совета увидели на примере конкретных муниципалитетов Башкирии. Так, мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов поделился успехом фестиваля «Купец 2.0» и новых ремесленных музеев, благодаря которым поток туристов в город вырос наполовину.

Международные проекты и новые рынки

Второй день форума вывел дискуссию на международный уровень. На главном пленарном заседании Радий Хабиров выступил с предложением – открыть в Уфе евразийский штаб креативных индустрий на базе строящегося Музея кочевых цивилизаций, а также провести большую встречу по этой теме на саммите ШОС в 2028 году. – Башкортостан – это сердце Евразии, – сказал Радий Хабиров. – В республике формируется большой проект – Евразийский музей кочевых цивилизаций, который планируем завершить в течение ближайших двух лет. Возможно, он и станет точкой сбора интересных креативных идей, евразийским штабом креативной индустрии.

– И для успешного развития компаний необходимо адаптировать корпоративную культуру под национальные традиции, – сказал Александр Журавский.

Чтобы облегчить компаниям выход за рубеж, замглавы Россотрудничества Алексей Клещев предложил задействовать сеть Русских домов по всему миру.

Особый интерес вызвали мнения иностранных гостей. Скульптор Даши Намдаков предложил новые модели для арт-бизнеса на региональном уровне и получил приглашение Радия Хабирова помочь с оформлением башкирского музея кочевых цивилизаций. В свою очередь, советник альянса БРИКС Натан Браун высоко оценил заинтересованность властей в поддержке предпринимателей.

– В России уже достигли потрясающих результатов, – сказал Натан Браун. – Вижу, что и руководство Башкортостана, и Правительство страны заинтересованы в дальнейшем развитии этой сферы.

Дизайнер из ОАЭ Фарида Аль Авади посоветовала местным мастерам смелее работать на экспорт, а министр культуры Абхазии Даур Кове и директор театра из Армении Вардан Мкртчян наметили контуры для будущего культурного обмена. Идею Башкирии также подал основатель Всемирных игр кочевников Асхат Акибаев: он предложил превратить башкирский кумыс в мировой бренд.

– Креативных индустрии региона сейчас очень активно развиваются, – сказал Асхат Акибаев. – У Всемирных игр кочевников много сильных партнёров из республики. Еще один яркий пример – мы очень ценим башкирский кумыс, он сейчас поставляется в Кыргызстан. Это мощное креативное направление, для которого стоит разработать единую концепцию продвижения и превратить в уникальный бренд.

Фото: glavarb.ru

От слов — к делу

Подводя итоги на финальной пресс-конференции, Радий Хабиров подтвердил, что республика готова стать постоянным центром евразийской интеграции.

– Сегодня мы высказали готовность стать центром, где формируются и транслируются смыслы евразийской креативной индустрии, – сказал Радий Хабиров. – Мы готовы это делать, инфраструктура для этого у нас есть – и человеческий капитал, и вся организационная структура.

Марина Монгуш резюмировала, что форум в Уфе зафиксировал важный тренд: дружественные страны переходят от разго воров к созданию реальных экономических союзов.

– Многие годы мы были потребителями единого глобального контента, – сказала Марина Монгуш. – И сегодня у нас и в дружественных странах наблюдаем ренессанс собственного креативного продукта.

Теперь Башкирии предстоит большая практическая работа. В планах республики – запуск Евразийского альянса креативных индустрий, открытие профильного университета на базе НОЦ, создание производственного кластера для художников и мастеров, а также продвижение масштабных программ креативного туризма.