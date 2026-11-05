«Он очень тепло к нам отнесся»: студентка из Башкирии рассказала о встрече с президентом России на Красной площади

Самира Гаеткулова из Башкирии рассказала президенту России Владимиру Путину о развитии волонтерского движения в республике. Кадры видео: сайт Кремля

В День народного единства президент России Владимир Путин встретился на Красной площади с активистами со всей страны. Он пообщался с юными «Волонтерами Победы», среди которых была и 16-летняя Самира Гаеткулова из Башкирии. Девушка рассказала главе государства о волонтерском движении в нашей республике, после чего ее вместе с другими ребятами пригласили на экскурсию в Кремль.

Об этой знаковой встрече и о своем пути к волонтерству Самира рассказала журналисту «КП-Уфа».

КАК СТАЛА ВОЛОНТЕРОМ

Самира Гаеткулова родом из Кармаскалинского района. Сейчас она первокурсница колледжа при БГПУ имени Акмуллы, учится на педагога начальных классов. Активисткой движения «Волонтеры Победы» она стала два года назад, когда еще училась в школе. Как признается девушка, на ее взгляды сильно повлияли бабушка, выросшая после Великой Отечественной войны, и папа, который часто делился с ней историями о своей службе в армии.

Самира (на фото слева) участвует в движении «Волонтеры Победы» и часто навещает ветеранов Великой Отечественной войны. Фото: личный архив героини публикации

- Темы памяти о Великой Отечественной войне и поддержки бойцов специальной военной операции стали мне очень близки. Два года назад мы вместе с моей преподавательницей по шитью стали делать маскировочные сети, начали шить вещмешки, игрушечных Чебурашек и отправляли их вместе с гуманитарной помощью, писали вместе письма бойцам. А потом я начала ездить в Уфу, там рассказывала об этом, и меня пригласила к себе республиканская команда «Волонтеров Победы». Сейчас в региональной команде я занимаю место координатора по работе с партнерами и секретаря движения, - рассказывает Самира Гаеткулова.

Мама Самиры поначалу скептически отнеслась к ее желанию присоединиться к команде волонтеров. Но когда она увидела, что дочка один за другим реализовала несколько волонтерских проектов, да еще и учиться успевает, и в республиканском этапе Олимпиады по русскому языку победила, – сдалась. А когда стало известно, что девушка в составе лучших «Волонтеров Победы» будет встречаться на Красной площади с президентом России, отнеслась к этому с большой гордостью за свою дочь.

- Моя семья привыкла видеть меня очень активным ребенком, ранее я совмещала шесть хобби! Занималась кавказскими и современными танцами, ставила у себя в школе различные художественные произведения в театральной студии, пела песни и в хоре, и одна, занималась мини-футболом некоторое время, - говорит Самира Гаеткулова.

За плечами Самиры несколько реализованных волонтерских проектов. Фото: личный архив героини публикации

«ОЧЕНЬ ТЕПЛО К НАМ ОТНЕССЯ»

Как рассказала «КП-Уфа» Самира, после разговора на Красной Площади Владимир Путин пригласил активистов в Кремль. Более того, глава государства лично провел для волонтеров экскурсию по Соборной площади.

- Мы возложили цветы после Владимира Владимировича, а потом пошли вместе с ним на встречу. Он подошел к нам, пообщался и позвал на экскурсию, сам нам рассказывал о Соборной площади. С нами был маленький мальчик, его в какой-то момент закрыли так, что ничего не было видно. Он подпрыгивать начал, и Владимир Владимирович это увидел. Он просто подвинул министров, чтобы мальчик мог все рассмотреть, - вспоминает «Волонтер Победы» из Башкирии.

Самира Гаеткулова из Башкирии на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Видео: сайт Кремля

От встречи с главой государства у Самиры Гаеткуловой только самые теплые и восторженные впечатления. Единственное, о чем сожалеет девушка, – сразу после встречи нужно было срочно ехать в аэропорт, на рейс до Уфы. А тех членов волонтерской группы, кто остался, на следующий день пригласили на чаепитие с президентом.

- После встречи я поняла, какое это счастье, что у нас такой Президент. Он очень тепло к нам отнесся, - вспоминает Самира.

В дальнейшем Самира Гаеткулова планирует стать учителем начальных классов. Свое решение она объясняет тем, что хочет прививать детям такие важные качества, как целеустремленность и любовь к Родине. Об этом она и рассказала президенту России на встрече у стен Кремля.

В этом году Самира Гаеткулова поступила в колледж при БГПУ и планирует стать учителем начальных классов. Фото: личный архив героини публикации

СКАЗАНО

После знаковой встречи с главой государства одну из самых активных участниц движения «Волонтеры Победы» поздравил глава Башкирии Радий Хабиров.

- За ее плечами – несколько ярких проектов, а главной своей задачей она считает воспитание настоящих патриотов. Под ее началом ребята-школьники поддерживают участников специальной военной операции, навещают ветеранов Великой Отечественной войны. Спасибо тебе, Самира! Своим примером ты еще раз доказываешь, что наша молодежь – самая лучшая. Удачи тебе во всем! – написал руководитель региона

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