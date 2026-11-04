Новая жизнь для купеческого особняка в стиле модерн: как в Уфе сохранили наследие купца Костерина

В 2021 году здание преобразовали в современное молодежное пространство. Фото: пресс-служба главы РБ

Редакция «КП-Уфа» продолжает серию публикаций, посвященных историческому и культурному наследию народов Башкирии, и сегодня мы расскажем об особняке купцов Костерина и Черникова. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, а с 2021 года в нем работает молодежное пространство «Йешлек-хаус».

ОСОБНЯК В СТИЛЕ МОДЕРН

Строительство особняка завершилось к 1912 году, располагался он тогда на пересечении улиц Александровской и Пушкинской, ныне улицы Карла Маркса и Пушкина. Чтобы возвести трехэтажное здание особняка, пришлось снести две старые усадьбы. Заказчиками строительства выступили самарский хлеботорговец Павел Костерин и его компаньон Степан Черников — их имена и закрепились в названии дома. Проект приписывают самарскому архитектору Александру Щербачеву, однако оригинальные чертежи не сохранились. Поэтому в формулировках уфимских краеведов до сих пор звучит осторожное «предположительно».

Павел Костерин был женат на Екатерине Поповой, дочери состоятельного уфимского купца и бывшего городского головы. Ради жены он переехал в Уфу, и брак стал не только личным, но и деловым союзом: капиталы двух семейств объединились, открыв новые возможности для торговли. Подобные браки в купеческой среде были обычной практикой – они укрепляли деловые связи и позволяли объединять капиталы. А символом союза стало строительство собственного дома в самом центре губернского города. Тогда иметь усадьбу на улице Александровской считалось верхом престижа в купеческой среде.

В советские годы в бывшем купеческом особняке располагались различные государственные службы. Фото: vk.ru/oldufa

Строительство особняка в стиле модерн обошлось его хозяевам в гигантские по тем временам деньги – 30 тысяч рублей. При этом краеведы утверждают, что сам Павел Костерин, например, в этом доме вовсе не жил. Они с супругой предпочитали проводить время в загородном доме, который также сохранился до наших дней, он расположен около современного Южного автовокзала и имеет на крыше флюгер в виде петуха.

Особняк Костерина-Черникова – это редкий для Уфы пример модерна, где стиль не сводится к набору декоративных приемов. Фасад асимметричен, окна разной формы и масштаба, объемы сложной пластики, все это создает ощущение движения. Среди лепных украшений – растительные орнаменты, изображения сов и львиных морд, а также маскароны (лепные женские головы). По распространенной версии скульптор запечатлел черты Екатерины Павловны Костериной, но документального подтверждения этому нет. Записей, которые назвали бы имя натурщицы, не сохранилось, и версия остается городской легендой.

Отдельного внимания заслуживает и то, как декор распределен по фасаду: маскароны и растительные мотивы сосредоточены в верхних ярусах, а нижний этаж выполнен более строго. Такая иерархия типична для модерна – она подчеркивает представительский характер здания и одновременно скрывает за декоративной «дымкой» помещения первого этажа.

Здание изначально проектировалось как многофункциональное: в нем сочетались жилые, представительские и доходные помещения. Проще говоря, это и жилище богатых купцов, и их офис, и отчасти гостиница. Для начала 20 века это был типичный подход для крупных купеческих домов, которые должны были и демонстрировать достаток, и приносить доход. Сегодня это один из немногих сохранившихся в Уфе образцов модерна купеческой застройки.

ДОХОДНЫЙ ДОМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

О внутреннем убранстве особняка известно меньше, чем о фасаде. Сохранились чугунная лестница и фрагменты цветной керамической плитки, но мебель, росписи и утварь купеческого периода до наших дней не дошли или пока не описаны исследователями.

Сам Павел Костерин, судя по всему, не жил в особняке постоянно: часть помещений сдавалась внаем приезжим купцам. Доходный дом был обычной практикой для уфимских предпринимателей – центр города привлекал приезжих торговцев, и сдача квартир и лавок приносила стабильный доход. После смерти Павла Ивановича в 1913 году и Екатерины Павловны в 1914-м дом унаследовали их сыновья – Сергей и Михаил. Их дальнейшая судьба, к сожалению, остается неизвестной. Покинули ли купеческие сыновья Уфу после революции или остались в городе, краеведы до сих пор не могут установить.

В конце 20 века в здании особняка находилось управление таможни. Фото: vk.ru/oldufa

В годы Гражданской войны в здании особняка сначала размещался штаб белогвардейцев, а после перехода города под контроль Красной армии, в июне 1919 года – политотдел 25-й стрелковой дивизии. Той самой, которой командовал Василий Чапаев, а комиссаром политодела был Дмитрий Фурманов. Об этом напоминает мемориальная доска, где указано, что здесь с 9 по 25 июня 1919 года жил комиссар Фурманов. Уфимская операция лета 1919 года стала одним из эпизодов наступления красных против войск Колчака. Размещение политотдела в купеческом особняке было делом обычным для молодой Красной армии.

В советский период в стенах особняка работали Министерство сельского хозяйства, Научно-исследовательский институт животноводства и военкомат. Само здание при этом не пустовало ни одного десятилетия, смена учреждений шла почти непрерывно. В отличие от расположенного напротив дома Виденеевых, особняк Костерина-Черникова не был заброшен.

Фасад здания в разные годы менял цвет – от светло-коричневого, ярко-зеленого, небесно-голубого и до нежно мятного в наши дни. Эти перемены отражали не только вкусы эпох, но и общее отношение к исторической застройке, так как в советское время ее редко рассматривали как наследие, требующее особого режима охраны.

СОВРЕМЕННОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В отличие от многих других купеческих особняков Уфы, дом Костерина-Черникова реставрировали дважды – в 1985 и 2006 годах. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и признан памятником архитектуры. Впервые оно было поставлено на государственную охрану постановлением Совета Министров Башкирской АССР в 1957 году, а позднее статус был подтвержден в 1976 и 1992 годах.

Особняк Павла Костерина и Степана Черникова построен в начале 20 века в стиле модерн. Фото: vk.ru/oldufa

С 1997 по 2020 годы в стенах особняка располагалась Башкортостанская таможня. Когда представительство ведомства переехало в другое здание, бывший купеческий особняк решили адаптировать под пространство для молодежи. В октябре 2021 года здесь открылся «Йешлек-хаус» (название происходит от башкирского «йәшлек» - «молодость»). Здесь располагаются коворкинги, выставочные залы и лектории, а в подвале – репетиционные и звукозаписывающие студии. Сейчас тут работают команды стартапов, проходят выставки начинающих художников, лекции и открытые дискуссии. «Йешлек-хаус», в первую очередь, площадка для студентов и активистов. Работает она круглый год, не только в дни молодежных мероприятий.

После обновления и частичной перестройки внутри такие исторические элементы как дубовые двери, чугунная лестница, фрагменты цветной керамической плитки бережно сохранили. Приспособление памятника под современное использование было одним из условий его сохранения. Так бывший купеческий особняк Павла Костерина и Степана Черникова получил новую жизнь и стал пространством для молодых и творческих уфимцев.

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