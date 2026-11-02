Вынесен приговор 21-летней девушке, по чьей вине ребенка затянуло в механизм аттракциона: что решил суд и как сейчас живет пострадавший мальчик

Слева - тот самый аттракцион (фото СК РБ), справа - пострадавший мальчик (фото предоставлено «КП-Уфа»)

Обычный поход в парк аттракционов обернулся для 12-летнего школьника из Стерлитамака и его родителей настоящим кошмаром. В мае этого года Андрей (имя несовершеннолетнего изменено – Ред.) вместе с друзьями решил прокатиться на аттракционе «Ракушка». Оператор карусели включила аппарат, не убедившись, что все сидят пристегнутые на своих местах, а в это время Андрей как раз пересаживался в другую «ракушку», потому что ему не хватило места. Из-за большой скорости аттракциона мальчика мгновенно зажевало в механизм. После ЧП ребенок попал в реанимацию с переломанным позвоночником и раздробленной ногой, на которой оторвало два пальца.

На днях в Стерлитамаке суд вынес приговор 21-летней девушке - оператору карусели. «КП-Уфа» связались с мамой Андрея, чтобы узнать, как она оценивает решение суда и как себя сейчас чувствует ее сын. Подробности читайте в нашем материале.

«ПРИГОВОР Я НИКАК НЕ ОЦЕНИВАЮ»

Как вспоминает мама мальчика Гульнара, в общей сложности ее сын провел в больницах 67 дней. Первые три – в реанимации, без сознания, на грани жизни и смерти. Когда пришел в себя, то первое время не мог обходиться без сильных препаратов, настолько сильные боли его мучили. Спасибо врачам – и в Стерлитамаке, и в РДКБ, куда Андрея через три дня привезли санавиацией – все они сработали максимально четко и оперативно, поэтому многих тяжелых последствий удалось избежать. Хирурги смогли пришить оторванные пальцы на ноге – и они прижились.

После рокового ЧП ребенок провел в больнице больше двух месяцев. Фото: предоставлено «КП-Уфа»

В середине июля Андрея выписали, но о возвращении к полноценной жизни еще и речи не было: сидеть нельзя, стоять тяжело, а спать приходилось на специальной кровати с подъемным механизмом. Передвигаться по дому мальчик мог только в специальном корсете, который поддерживал его позвоночник.

Владельцы аттракциона после ЧП вышли на связь с мамой Андрея: извинились за случившееся, взяли на себя большую часть расходов по лечению, оплатили палату, а также купили кровать с подъемником и корсет. В свою очередь Следственный комитет возбудил против оператора аттракциона уголовное дело об оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью.

– Я, конечно, злюсь на нее, как и каждая мать бы злилась за страдания своего ребенка. Но она сама почти ребенок, неопытная и допустила банальную халатность. Нет у меня к ней какой-то ненависти и желания, чтобы ее в тюрьму посадили. Зачем девочке жизнь ломать? – говорила тогда «КП-Уфа» мама Андрея.

Андрей (имя изменено) с мамой. Фото: предоставлено «КП-Уфа»

В итоге в конце октября состоялся суд: девушка-оператор полностью признала свою вину и раскаялась. Ее приговорили к полутора годам лишения свободы условно и с испытательным сроком на тот же период. Еще на протяжении двух лет ей запрещено будет заниматься деятельностью, с руководством и эксплуатацией аттракционов.

Мама Андрея приговор суда восприняла спокойно, гораздо больше ее волнует поиск возможностей для восстановления сына и возвращению его к нормальной жизни. А это все – новые траты и новые переживания.

– Приговор я никак не оцениваю. Суд как посчитал нужным, так и вынес вердикт, – говорит Гульнара. – Парк до 15 сентября нам помогал, возмещал то, что мы им отправляли по чекам. Теперь сказали, что у них сезон закончился, и финансово помогать они уже не смогут. Реабилитолог, ортезы, лекарства их уже не интересуют.

Владельцы аттракциона извинились за случившееся, взяли на себя большую часть расходов по лечению. Фото: предоставлено «КП-Уфа»

НОГА ПОТЕРЯЛА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

А тем временем Андрею снова требуется очередная операция. Недавно ему провели очередное обследование, которое показало, что из-за травмы ноги у ребенка сильно повреждены нервы и сухожилия, поэтому требуется новая операция.

– У сына сейчас нет чувствительности ноги, – рассказывает Гульнара. – Он не чувствует ни пятку, ни пальцы на ноге. Сухожилия и нервы сильно повреждены. Нам надо искать сильного нейрохирурга по восстановлению сухожилий и обязательно в ближайшее время его оперировать. Если не получится по квоте, будем искать врача на платной основе.

Впрочем, есть и небольшие улучшения: неделю назад Андрей начал впервые садиться – пусть и первое время на несколько минут. А вот в школу мальчик в этом году пойти так и не смог. Пока находится на домашнем обучении и дополнительно занимается в онлайн-школе. Оформлять инвалидность сыну Гульнара пока не готова.

– Не хочу забивать голову установками, что он теперь инвалид. Дальше посмотрим, как все пойдет, – говорит женщина.

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