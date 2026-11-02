Полина Дмитриева из Стерлитамака представит Россию на летних юношеских Олимпийских играх-2026 в Дакаре. Фото: Федерация гимнастики России

31 октября в столице Сенегала начались IV летние юношеские Олимпийские игры. Они пройдут до 13 ноября. Сборная России на этом турнире будет выступать с национальным флагом, а в честь победителей прозвучит национальный гимн. В Дакар в составе нашей сборной отправились 13 спортсменов: они будут бороться за медали в велоспорте, дзюдо, конном спорте, плавании, скейтбординге, спортивной гимнастике, тхэквондо, ушу и фехтовании.

В состав сборной России из Башкирии вошла одна спортсменка. Это 14-летняя гимнастка Полина Дмитриева. «КП-Уфа» рассказывает, что о ней известно.

Что известно о гимнастке сборной России из Стерлитамака Полине Дмитриевой, которая выступит на юношеских Олимпийских играх-2026 в Дакаре

Представительница сборной России по спортивной гимнастике на летних юношеских Олимпийских играх-2026 Полина Дмитриева родилась и выросла в Стерлитамаке. Под руководством тренера Елены Кайгуловой она завоевала первую золотую медаль на Первенстве России среди юниоров в 2023 году. Сейчас уроженка Башкирии является кандидатом во взрослую Олимпийскую сборную России.

На том же Первенстве России по спортивной гимнастике в 2023 году Полина Дмитриева взяла «серебро» в вольных упражнениях. В 2024 году завоевала пять золотых медалей на Кубке губернатора Калужской области, в 2025 году стала абсолютной чемпионкой России: 4 золотые медали на всех четырех снарядах в многоборье.

Полина Дмитриева с тренером Еленой Кайгуловой. Фото: Федерация гимнастики России

В мае 2026 года Полина Дмитриева завоевала сразу 6 золотых медалей на международном турнире по спортивной гимнастике AGF TROPHY 2026 в Баку. В августе она в составе сборной России поехала на Чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который проходил в Хорватии. В личном многоборье на том турнире Полина уступила «золото» партнерше по сборной России Александре Андриановой и завоевала серебряную медаль. А после этого в индивидуальных соревнованиях среди юниоров на разновысоких брусьях, на бревне и на вольных упражнениях завоевала три золотые медали. Еще одна награда высшей пробы у нее в командном многоборье вместе с партнершами по сборной России.

На юношеские Олимпийские игры-2026 в Дакар Полина Дмитриева отправилась в статусе абсолютной чемпионки России и четырехкратной чемпионки Европы по спортивной гимнастике. В родной спортшколе в Стерлитамаке ее называют «Моцарт спортивной гимнастики». С великим композитором ее сравнивают из-за рано пробудившегося таланта: свой первый титул в спортивной гимнастике юная спортсменка завоевала уже в 11 лет.

Члены сборной России по спортивной гимнастике Даниил Смирнов и Полина Дмитриева прибыли в Дакар. Фото: Федерация гимнастики России

31 октября Полина Дмитриева и Даниил Смирнов, который также будет представлять Россию в спортивной гимнастике, с тренерами прибыли в Дакар. Соревнования по их дисциплине пройдут с 7 по 11 ноября. Точного расписания пока нет.

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