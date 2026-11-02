На 40-й день после рождения абсолютно здорового малыша поразил инсульт: спустя пять лет у него появился шанс на полноценную жизнь

Главная мечта родителей - поставить сына на ноги, но для этого требуется сложная операция. Фото: предоставлено "КП" семьей Игоря Михеева

Пятилетний Игорь Михеев из Уфы не помнит ни дня, который бы прошел без врачей, бесконечных медицинских процедур и восстановительных занятий. Родившись абсолютно здоровым, в 40 дней он пережил инсульт и трепанацию черепа из-за аномалии сосудов. Врачи не давали положительных прогнозов, но благодаря упорству и силе духа родителей мальчик почти не отстает в развитии от сверстников. Правда, есть проблема: мышцы его правой руки и ноги находятся в постоянном спазме, поэтому Игорь ходит на цыпочках и не может разогнуть руку. Чтобы убрать спастику, ребенку требуется дорогостоящая операция. Семья была вынуждена обратиться за помощью.

О том, что пришлось пройти родителям, чтобы спасти своего сынишку, «КП-Уфа» рассказала мама Игоря – Анастасия Михеева.

ДУМАЛИ, ЧТО ОТРАВЛЕНИЕ, ОКАЗАЛОСЬ КРОВОИЗЛИЯНИЕ В МОЗГ

Беременность Анастасии протекала хорошо, но на последней неделе срока она заболела ковидом. 26 января 2021 года родился здоровый мальчик весом 3150 г, 8/9 по шкале Апгар. Сынишку назвали Игорем. Через три дня маму с малышом отпустили домой, а через месяц они поехали в поликлинику на первый осмотр врачами. Мальчику сделали все необходимые обследования, анализы – все было в порядке. Но уже буквально через неделю рано утром у него вдруг открылась рвота фонтаном.

Игорь - веселый общительный мальчик, который очень хочет жить обычной жизнью. Фото: предоставлено "КП" семьей Игоря Михеева

- Он весь побледнел, я подумала, что это отравление, - вспоминает Анастасия. – Мы срочно поехали в больницу, сделали КТ головы. Оказалось, у него гематома, которая сдавливает мозг.

Обследование показало, что у мальчика обширное кровоизлияние в мозг, ему пришлось срочно провести трепанацию, чтобы удалить гематому. Операция шла 6 часов, выяснилось, что у ребенка с рождения вена в головном мозге была сформирована клубком и по мере роста головы натягивалась, пока в одночасье не разорвалась. Почему так получилось, никто не может объяснить.

После операции Игорь лежал неделю в реанимации, потом его выписали, но прогнозов врачи не давали: сможет ли он жить и какие нарушения у него будут.

ХОДИТ НА ЦЫПОЧКАХ И НЕ МОЖЕТ РАЗОГНУТЬ РУКУ

Так родители начали борьбу за восстановление сына. Последствием инсульта стало то, что мышцы правой руки и ноги у малыша находятся в постоянном сильном напряжении, потому что нарушена передача сигнала от мозга. Такие спазмированные мышцы не успевают за ростом костей ребенка, образуются контрактуры – конечность не может полностью согнуться или разогнуться.

С полугода у Игоря начались активные восстановительные процедуры: бассейн, ЛФК, войта-терапия (метод реабилитации, который помогает детям с нарушениями двигательного развития, координации и мышечного тонуса – Ред.). Анастасия постоянно занималась с сыном дома и регулярно ездила в Москву на реабилитацию. Сейчас Игорю пять лет, он ходит на цыпочках: его правая нога не встает на стопу, а правая рука не разгибается в локте полностью.

- Уже 3,5 года мы ездим в Московскую клинику на курсы реабилитации, - рассказывает Анастасия. – В Уфе тоже наблюдаемся у невролога и ортопеда, ходим в бассейн и на ЛФК. Делаем растяжки, на ночь надеваем ортезы, делаем все, чтобы растянуть ножку, чтобы он мог наступать на полную стопу. Но все это уже не помогает, спастика нарастает, стопа деформируется.

Раньше семья жила в Иглино, но теперь перебралась в Уфу, чтобы возить сына на реабилитацию и в больницы. Фото: предоставлено "КП" семьей Игоря Михеева

ВЫХОД ЕСТЬ – ОПЕРАЦИЯ В ГРЕЦИИ

Анастасия за эти годы тщательно изучила всю информацию по диагнозу сына, нашла сообщества родителей детей с такими нарушениями. И в одной из таких групп узнала об операциях, которые проводят в Греции: мамочки рассказывали, как ребенок живет после этой операции, показывали результаты до и после.

- В России есть методы удлинения мышц, но они очень травматичные: это операция с разрезанием и подшиванием мышц, - говорит Анастасия. – А в Греции это делается с помощью лазера: по всему периметру ноги лазером делают перфорации, мышца расслабляется, и ребенок полностью встает на стопу, может полноценно ходить. Руке тоже можно помочь, там только немного другая методика. У всех, кто делал такую операцию, положительные результаты. Наш ортопед тоже одобрил, и мы решили, что будем делать именно ее.

Анастасия сразу же обратилась в эту клинику, отправила им все данные по сыну, которые они запросили: диагнозы, результаты обследований, видео походки, как сгибаются нога и рука. И получили ответ, что клиника готова принять Игоря. Мальчика поставили на очередь и назначили операцию на 25 ноября.

ШАНС НА ПОЛНОЦЕННУЮ ЖИЗНЬ

Несмотря на неутешительные прогнозы врачей после удаления гематомы, за пять лет Игорь смог добиться хороших результатов развития. За этим стоит большой труд и родителей, и его самого. Тяжело объяснить маленькому ребенку, что надо заниматься, ездить по врачам, разрабатывать ручку и ножку, несмотря на усталость и боль. Сейчас Игорь ходит в детский сад вместе с обычными детьми, общается с ними, дружит и играет. Мама отмечает, что сын очень коммуникабельный, любит творчество, танцы, но спазмированные мышцы мешают ему нормально двигаться, он быстро устает.

- Детки в садике иногда спрашивают: «Почему у Игоря такая ручка и ножка?» – рассказывает Анастасия. – Я объясняю, что у него такая особенность. Зато он очень хорошо плавает, в воде себя чувствует уверенно. Одной рукой плывет, может переплыть бассейн туда и обратно. Отстает, конечно, немного от сверстников по развитию, но все равно у него есть полноценная жизнь. И сейчас ему нужно помочь устранить физические нарушения.

Вся жизнь пятилетнего ребенка сейчас - это больницы и бесконечные реабилитационные занятия. Фото: предоставлено "КП" семьей Игоря Михеева

Анастасии 32 года, до беременности она работала менеджером по тендерам. Женщина признается, что первый год после родов провела в какой-то прострации: было непонятно, будет ли сын говорить, ходить. Все ее время занимали занятия и поездки на реабилитацию. Муж Анастасии много работает (их бригада занимается стройкой и ремонтами), чтобы обеспечить лечение Игоря, ведь все поездки, курсы реабилитации и приемы специалистов они оплачивали сами. Когда сын начал ходить в детский сад, у Анастасии появилась возможность подрабатывать онлайн. Семья жила в поселке Иглино, но потом перебрались в Уфу, потому что здесь много занятий, на которые постоянно нужно ходить.

- Каждый этап жизни Игорь немножко отставал, - рассказывает мама. - А сейчас он почти как обычный ребенок. Но ходить ему тяжело. Рукой он пользуется немножко, придерживает что-то, например. Но из-за сильного тонуса контрактуры начинаются, они не дают ему развивать ее дальше, мышца сильно затянута.

Анастасия с мужем никогда не обращались за помощью, но сейчас другого выхода нет – операция в Греции стоит 2,5 млн рублей. А еще расходы на оформление визы, перелеты, проживание тоже выходят в крупную сумму. Таких денег у семьи нет, поэтому они обратились в благотворительный Фонд «Чудо», где открыли сбор.

За свои пять лет жизни малыш уже вдоволь насмотрелся на врачей, натерпелся неудобств и боли. Он хочет жить обычной жизнью обычного ребенка, нормально ходить, бегать, гулять с мамой, не уставая, танцевать, учиться в школе, расти и развиваться. И каждый из нас может ему помочь, важна любая сумма. На сайте благотворительного фонда указаны реквизиты для помощи, а также публикуются последние новости о ребенке.

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