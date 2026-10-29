В Башкирии с официальным визитом побывала правительственная делегация из Беларуси

Делегацию дружественной страны возглавил председатель Нацбанка Беларуси Роман Головченко. Фото: пресс-служба главы РБ

В начале недели в Уфу прибыла официальная делегация Беларуси под руководством председателя Нацбанка дружественной страны Романа Головченко. 26 октября в Центре управления республикой состоялось заседание рабочей группы по развитию двухстороннего сотрудничества. Как отметил после встречи глава Башкирии Радий Хабиров, республиканские предприятия наладили тесное взаимодействие с коллегами из Беларуси.

Но производственная кооперация и экономическое сотрудничество – не единственные точки соприкосновения. Какие проекты реализуются в рамках сотрудничества Башкирии и Беларуси, читайте в нашем материале.

КРЕПКОЕ И НАДЕЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В ходе встречи с официальной делегацией Беларуси Радий Хабиров подчеркнул, что двухстороннее сотрудничество региона с дружественной страной – крепкое и надежное. Руководитель региона выразил намерение закупить белорусскую коммунальную технику, которая «уже хорошо показала себя в работе».

- Также коллеги представили в Уфе новые образцы междугородных автобусов, которые сейчас проходят испытания. Когда они завершатся, мы готовы рассмотреть возможность приобретения такого транспорта для нашей республики, - заявил Хабиров после заседания рабочей группы.

Предприятия в Уфе и Минске продолжают совместный выпуск троллейбусов «Горожанин», созданных на базе МАЗа и Уфимского трамвайно-троллейбусного завода.

- В прошлом году произведено 19 троллейбусов, а за семь месяцев этого года – уже 65 единиц. Холдинг «ЭРСО» законтрактовал поставку в Беларусь девяти трансформаторов на сумму свыше 800 млн рублей. Это подтверждает высокое доверие к башкирскому оборудованию, - рассказал глава Башкирии, подводя итоги встречи с белорусской делегацией.

В Уфе представители Минского автозавода представили новый туристический автобус МАЗ-350. Фото: пресс-служба главы РБ

К слову, троллейбусы «Горожанин» планируют закупить и направить на городские улицы в Екатеринбурге, Чебоксарах и Донецке. А чуть раньше эти троллейбусы вышли на маршруты в Уфе и Стерлитамаке.

В свою очередь, делегация из Беларуси прибыла в Уфу с еще одним перспективным проектом. Башкирским чиновникам и предпринимателям презентовали современный туристический автобус МАЗ-350. Салон рассчитан на 49 пассажиров, оснащен санузлом и холодильником, блоками климат-контроля и кондиционерами.

Прокатиться на комфортабельном автобусе пригласили и главу Башкирии. Радий Хабиров оценил комфорт автобуса и отметил, что региональные власти рассмотрят возможность покупки этих машин специально для гостей саммита ШОС, который состоится в Уфе в 2028 году. Несколько автобусов МАЗ-350 в ближайшее время будут тестировать на дорогах Башкирии.

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

Помимо сотрудничества в машиностроительной отрасли, Башкирия и Беларуси реализуют и ряд других совместных проектов.

Туристический проект «Башкирско-белорусское долголетие» позволил жителям нашей республики старшего поколения побывать в регионах дружественной страны, а их сверстникам из Беларуси посетить достопримечательности Башкирии. Одним из показателей востребованности этого проекта является наличие прямого авиасообщения между Уфой и Минском. В ближайшее время белорусские туроператоры и представители местных санаториев планируют посетить регион и оценить башкирские здравницы.

После заседания рабочей группы по развитию двухстороннего сотрудничества между Башкирией и Беларусью руководитель делегации дружественной страны Роман Головченко поблагодарил своих коллег за гостеприимство.

- Вместе мы эффективно работаем над решением задач, обозначенных в комплексной дорожной карте по развитию сотрудничества, – сказал Роман Головченко.

В завершении двухсторонней встречи состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между крупными промышленными предприятиями Башкирии и Беларуси.