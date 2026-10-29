«Сезон отработали на пять с плюсом»: башкирские фермеры высоко оценили эффективность ACROS 595 Plus от Ростсельмаш

Башкирские фермеры отметили высокую эффективность и экономичность ACROS 595 Plus. Фото: Ростсельмаш

В Башкирии по данным министерства сельского хозяйства республики на конец октября почти завершилась уборка урожая. Фермеры обработали 98% площадей и намолотили 3,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Совсем скоро можно будет подвести окончательные итоги сельскохозяйственного сезона и поставить уборочную технику на обслуживание и зимний «отдых». Успешное перевыполнение плана по заготовке зерновых в этом году было бы невозможным без соответствующего технического оснащения. Как современные зерноуборочные комбайны ACROS 595 Plus от Ростсельмаш в непростых погодных условиях 2026 года помогли убрать урожай, рассказали сами аграрии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

В этом году в Башкирии почти весь сезон роста сельскохозяйственных культур характеризовался неблагоприятными погодными условиями. Долгое время регион заливали дожди, что не могло не сказаться на ходе уборочной кампании. Справиться с уборкой урожая эффективно и в срок многим фермерам помогла современная техника от Ростсельмаш.

Из преимуществ агромашины ACROS 595 Plus, многие отмечают максимально комфортные условия для механизатора. Кабина комбайна оборудована климатической системой и информационно-голосовой системой контроля, которая помогает отслеживать параметры работы в реальном времени. И это далеко не все качества, отвечающие самым высоким современным требованиям фермеров. По итогам зерноуборочной кампании этого года директор ООО «Урожай» Ильдар Римович Гаскаров, например, особенно отметил эффективность и экономичность модели.

В этом году его организация закупила три таких агромашины и с их помощью фермеры обработали порядка 6 тысяч гектаров площадей в Стерлибашевском районе республики.

- В этом году приобрели три ACROS 595 Plus, очень понравились нам машины. Сезон отработали на пять с плюсом, никаких нареканий или поломок не было. Если по мелочи и были вопросы, то сервисная служба устраняла прям моментально. Что хочу сказать: отличный комбайн, работает без потерь, быстро, мощность высокая. Главное, очень высокая производительность и экономичность. У себя отработали хорошо, и соседям помогли подсолнечник убрать даже, - говорит Ильдар Римович.

МОЩНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Доверяют технике от Ростсельмаш и фермеры Хайбуллинского района Башкирии. В башкирском Зауралье аграрии ценят, помимо прочего, высокую мощность зерноуборочной техники. Здесь рискованная зона земледелия и, в том числе поэтому, при уборке урожая важна скорость – осенью очень быстро приходят холода.

Из преимуществ агромашины ACROS 595 Plus, многие отмечают максимально комфортные условия для механизатора. Фото: Ростсельмаш

Именно высокую мощность в зерноуборочном комбайне ACROS 595 Plus отметил по итогам сезона глава КФХ Юрий Погорелов.

- Раньше работали на VECTOR 410, тоже хорошие машины от Ростсельмаш. Но ACROS 595 Plus более мощные. Производительность у них, если не два VECTOR 410 заменяет, то полтора точно. В прошлом году один комбайн такой купили, сезон отработали и в этом году еще два приобрели, - говорит Юрий Погорелов.

Отдельно глава фермерского хозяйства отмечает сервисное обслуживание ACROS 595 Plus от Ростсельмаш. Если раньше для обслуживания агромашин нужно было ехать в Уфу, то теперь сервисный центр открылся поблизости.

- Раньше был только в Уфе, от нас очень далеко. Сейчас сервисный центр открыли у нас в соседнем районе, примерно 100 километров. Сотрудники быстро приезжают, отзываются по любому вопросу обслуживания. Нам очень нравится, - говорит Юрий Погорелов.

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