Какие открытия совершили башкирские археологи, исследуя «Страну городов» Южного Урала

Раскопки археологического памятника Селек-1 прошли этим летом в Баймакском районе. Фото: vk.ru/archeostan

Летний сезон археологических раскопок завершился, и ученые отправились в лаборатории, чтобы проанализировать находки, сделанные во время экспедиций. Для археологов из Башкирии прошедший сезон оказался очень продуктивным – они провели в этом году сразу три экспедиции в разных районах республики.

Какие открытия сделали башкирские археологи в этом году, в разговоре с «КП-Уфа» рассказал руководитель одной из экспедиций Егор Берсенев. Младший научный сотрудник Института этнологических исследований имени Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН специализируется на исследовании археологического наследия Южного Урала, в том числе, эпохи Бронзового века.

ПО ИТОГАМ ЭКСПЕДИЦИИ

Вместе с коллегами Егор Берсенев занимается изучением древних поселений подобных легендарному Аркаиму, следов которых на территории Башкирии довольно много. В научном сообществе эту территорию называют также «Страна городов» - настолько был высоким уровень технологического развития жителей в ту эпоху. Археологические памятники той эпохи ученые относят к так называемым Синташтинской и Петровской археологическим культурам. Это значит, если кратко, что у жителей того времени было очень много общего в материальной культуре: похожая архитектура и укрепления, идентичные обряды захоронения, похожие орнаменты на глиняных горшках и так далее.

Один из самых явных признаков, что открытое археологами поселение относится именно к этой культуре (конец 3 – начало 2 тысячелетия до нашей эры) – планировка самого поселения. Древние жители Южного Урала в те времена предпочитали строить свои поселения внутри укреплений круглой или овальной формы.

Фото: vk.ru/archeostan

В этом году археологи Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук при поддержке Российского научного фонда произвели раскопки в Баймакском районе Башкирии, на древнем поселении, получившем название Селек-1. Причем начать полноценные раскопки там помог, казалось бы, не очень приятный случай.

- Селек-1 был открыт в ходе археологической разведки еще в 2003 году. Но долгое время его сложно было исследовать, потому что вся площадка сильно заросла кустарником. В 2020 году там произошел степной пожар, и площадка тоже выгорела. Вот тогда мы и смогли полноценно увидеть этот памятник. Увидели, что там хорошо сохранились валы, заметили впадины, где находились жилища. Уникальность этого поселения в том, что оно перестраивалось. Сначала жителями была построена одна укрепленная площадка, окруженная валом, спустя некоторое время, по каким-то причинам поселение перестроили и возвели рядом уже другую укрепленную площадку, которая частично наложилась на первую, - рассказывает Егор Берсенев.

Впервые раскопки на поселении Селек-1 в Баймакском районе Башкирии прошли в 2021 году. Но тогда археологам не очень повезло – они расчистили одно из жилищ, но находок оказалось не так уж много. А летом 2026 года экспедиция под руководством Егора Берсенева в ходе раскопок обнаружила множество артефактов, которые после изучения в лаборатории помогут пролить свет на историю этого поселения.

В ходе раскопок были обнаружены металлические изделия и керамика, которые роднят жителей Селека-1 с Аркаимом. Фото: vk.ru/archeostan

- В центре раскопа этого года мы обнаружили следы постройки, конструктивно схожей с той, что была исследована раскопом 2021 года. Причем строители, по всей видимости, выдалбливали даже скальную породу, чтобы углубить котлованы. Там стояла какая-то каркасно-столбовая конструкция, скорее всего это был не обычный сруб, а сооружение иного типа. Там же мы зафиксировали следы горения, то есть эта постройка, видимо, горела. И самое главное, что в 2021 году мы на полу постройки, нашли развал горшка Синташтинской культуры (к которой относится и Аркаим – Ред.), что позволило уверено отнести поселение именно к этой культурной традиции. В этом году удалось найти также материалы, относимые к Абашевской и Петровской культурам эпохи бронзы - рассказывает Егор Берсенев.

НОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

С недавних пор башкирские археологи значительно расширили свои технические возможности для исследований и добавили к себе в копилку новые методы анализа информации. В частности, с помощью съемки с воздуха и с земли специалисты получают возможность создать 3D-модель поверхности археологического памятника. А это значит, что мы теперь можем детально увидеть планировку древнего укрепленного поселения Селек-1.

- Наши коллеги проводили аэрофотосъемку, оцифровывали поверхность памятника и пришли к выводу, что овальная часть поселения, которую мы исследовали в этом году, была чуть более ранней, чем округлая. То есть округлая наложилась на овальную. В этом году мы нашли керамику, металлические орудия, например были медный серп и бронзовый нож, а также шлаки (отходы металлообработки – Ред). Это говорит о том, что на поселении, видимо, занимались изготовлением металлических изделий, - говорит Егор Берсенев.

Помимо цифровых технологий в своих исследованиях башкирские археологи с недавних пор используют данные исследований коллег из других сфер научного знания. С их помощью удалось получить свидетельства возможных причин, из-за которых жители оставили свои укрепленные поселения.

В своих экспедициях башкирские археологи используют возможности современной техники. Фото: vk.ru/archeostan

Ранее ученые из Башкирии и Челябинской области выдвигали предположение, что они оставили свои поселения не из-за какой-либо военной угрозы, а ушли из-за изменений климата. Как известно, они занимались разведением скота, кормить который стало сложнее.

- Дело в том, что мы там проводили палинологические исследования, то есть изучали пыльцу растений из проб грунта, которые отбирали в культурном слое. Предварительно мы можем действительно проследить некоторые изменение климата. Получается так, что, скорее всего, когда эти поселения возникли, климат был чуть более сухой и теплый, чем сейчас. Но к концу их существования, на последних этапах, климат начинает меняться в сторону увлажнения. Видимо, этот фактор, он как-то сказался на хозяйстве и привел к тому, что поселения были оставлены, - рассказывает Егор Берсенев.

Какие еще удивительные открытия совершат башкирские археологи, мы узнаем после того, как будут проанализированы все находки из древнего укрепленного поселения Селек-1. Но уже сейчас можно сказать, что в одну эпоху с расцветом древнего Египта, в том числе на территории нынешней Башкирии, жила и процветала развитая цивилизация оседлых скотоводов. И скорее всего, исчезла она вовсе не при загадочных обстоятельствах, а комплекса причин, одним из которых стало изменение климатических условий.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.