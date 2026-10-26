«Нужно быть идеальной всегда»: Лина Закирова о победе на «Miss Asia Awards-2026», о творческом пути и о самом сложном в работе модели

Выход в вечерних платьях на «Miss Asia Awards-2026» стал одним из самых зрелищных моментов конкурса. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героиней публикации

В Сеуле завершился международный конкурс красоты «Miss Asia Awards-2026». Уфимка Лина Закирова обошла участниц из Китая, Японии, Южной Кореи и других стран Азии и стала абсолютной победительницей престижной премии. Для девушки, которая учится на юриста и уже носит титул «Краса Башкортостана-2025», это первый крупный международный успех. Лина рассказала «КП-Уфа» о том, как начала карьеру модели, что было самым сложным в конкурсе и поделилась планами на будущее.

«Тебе нужно в модельное агентство!»

Иногда череда удачных случайностей открывает в человеке новые способности и круто меняет жизнь. Так и получилось в жизни уфимки Лины Закировой. Лина училась в институте, готовилась стать юристом, когда ее подруга Карина, владелец собственного бренда одежды, предложила побыть у нее моделью. В течение двух лет девушка была амбассадором бренда и постоянной моделью.

Позже уже по совету другой подруги Лина решила попробовать себя в модельном агентстве «Luna Models». Уже в первый месяц после начала обучения, в июле 2025 она стала первой вице-мисс в конкурсе «Жемчужина Башкортостана – 2025», а чуть позже вошла в число финалисток конкурса «Face of Bashkortostan-2025». Потом Лина начала уже полноценно работать в агентстве, ходить на показы и в ноябре одержала уверенную победу в конкурсе «Краса Башкортостана-2025».

В прошлом году Лина победила в конкурсе «Краса Башкортостана-2025». Фото: предоставлено «КП-Уфа» героиней публикации

Также Лина работала в ЕИРЦ на должности ведущего специалиста по коммерческим сервисам, но спустя 2,5 года все же уволилась, чтобы сосредоточиться на учебе и модельной карьере. В апреле 2026 года она снова приняла участие в республиканском конкурсе красоты и стала первой вице-мисс Уфа-2026. А еще Лина поняла, что хочет связать свою дальнейшую жизнь с творчеством и заинтересовалась свадебной темой. Сейчас ее основная работа – это организация свадеб.

«Всегда нужно быть при параде»

После успешных выступлений на республиканских конкурсах Лине предложили принять участие в международном модельном конкурсе «Miss Asia Awards-2026», который проходил с 13 по 18 октября в Сеуле. Подготовка началась уже в августе - выбор костюмов, постановка творческого номера и репетиции. Лина признается, что было очень волнительно – в первый раз она одна летела в другую страну и выходила на международный конкурс.

До Сеула добираться пришлось почти сутки – сначала до Ташкента, потом до Южной Кореи. Но, несмотря на изнуряющий перелет, из самолета Лина вышла, как и полагается будущей победительнице: с идеальной укладкой, безупречным макияжем, на каблуках и с улыбкой на лице.

- Всегда нужно быть при параде, - рассказывает Лина. – На завтраки и ужины я всегда приходила в красивых платьях, на каблуках и с макияжем. Не все так заморачивались, но это очень важный момент. Думаю, это тоже помогло мне победить, потому что организаторы с первого дня обращали на меня внимание.

В Сеуле Лина стала абсолютной победительницей «Miss Asia Awards-2026». Фото: предоставлено «КП-Уфа» героиней публикации

За корону боролись участницы из Китая, Японии, Малайзии, Южной Кореи, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Тайланда и России. В день прибытия все знакомились друг с другом и поехали на экскурсию по городу. На второй день были репетиции на сцене, а на третий - начался сам конкурс.

«Я ехала за победой»

В первом туре участницы показывали свои творческие номера. Лина с 5 лет занималась бально-спортивными танцами, но в 16 лет перестала из-за травмы. Для конкурса она совместно с другом-танцором поставила танец - румбу.

Следующим этапом было дефиле в купальниках, а затем выход в национальной одежде. Лина выбрала традиционный российский костюм.

- На мне было белое пышное платье, вручную расшитое стразами, и огромный красивый кокошник на голове, - вспоминает девушка. – Когда я выходила, зал был в восторге, все кричали и хлопали мне.

Далее было дефиле в вечерних нарядах. На Лине было красное платье с длинным шлейфом. А в финале девушки снова прошлись по сцене в купальниках.

-Судьи ушли совещаться, потом началось награждение, - рассказывает Лина. - Третье место, второе, и вот мы остались на сцене вдвоем – я и другая девушка из России. В итоге она победила в категории «Мисс и мистер», а я стала абсолютной победительницей «Мисс Азия».

Выход Лины в национальном русском платье вызывал бурные аплодисменты у зрителей. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героиней публикации

Участие в таком крупном международном проекте – это уже большое достижение в карьере модели, а победа в нем ценна особенно.

-Я тщательно готовилась и ехала за победой, но даже если бы не выиграла, то бы не расстроилась, - говорит Лина. – Потому что это огромный интересный опыт. Я познакомилась с другой страной и культурой, посмотрела город, завела много новых знакомых и друзей.

Девушка отмечает, что за кулисами была очень дружественная атмосфера, не было зависти, все друг друга поддерживали.

«Самое сложное в работе модели – это...»

Когда мы видим красивых моделей, которые грациозно вышагивают по подиуму, со стороны кажется, что это легко. Но за этим стоит постоянный труд над собой и своей внешностью. Лина отмечает, что самое сложное в работе модели – это всегда быть идеальной.

- Должен быть безупречный макияж, красивые волосы, идеальная осанка, - рассказывает девушка. – Важно, чтобы было отточенное дефиле, умение работать с публикой с помощью взгляда и движений: как повернуться, куда посмотреть, где воздушный поцелуй отправить, видеть камеры и работать на них.

Секрет красоты Лины в активном спорте (девушка занимается фитнесом), сбалансированном питании, достаточном сне, прогулках и соблюдении режима дня. А добиваться успеха ей помогает дисциплина и умение расставлять приоритеты.

Самое сложное в работе модели, по мнению Лины, это всегда быть идеальной. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героиней публикации

«Очень горжусь тобой»

Сейчас Лине 23 года, она учится на 5 курсе заочного отделения УУНиТа по специальности юриспруденция. По рассказам девушки, она с детства стремилась во всем добиться справедливости, и при выборе профессии, посоветовавшись с родителями, решила пойти учиться на юриста. Но со временем поняла, что ее больше увлекает творчество в разных его проявлениях: она любит рисовать и делать что-то красивое руками. Сейчас Лина работает организатором свадеб, а в свободное время рисует картины по номерам, гуляет и играет со своей собакой и очень любит водить машину.

Родители Лины поначалу очень скептически отнеслись к ее модельной карьере, думая, что это несерьезно. Но ее первые победы, которые освещались по ТВ и в прессе, изменили их мнение.

- Сейчас они очень рады, поддерживают меня, - рассказывает Лина. – А когда про мою победу на «Мисс Азия» начали писать во всех новостных пабликах и газетах, мама сказала: «Я теперь поняла масштаб того, что ты сделала, и очень горжусь тобой!».

Лину всегда поддерживают родители, друзья и её молодой человек. Фото: предоставлено «КП-Уфа» героиней публикации

У Лины есть молодой человек, который, по ее признанию, для нее главная опора и поддержка. Во время конкурса в Сеуле, он всегда был на связи с ней, несмотря на разные часовые пояса.

В дальнейшем Лина планирует продолжать развивать карьеру модели, участвовать в конкурсах на региональном и международном уровнях, участвовать в съемках, показах и заниматься любимой работой.

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