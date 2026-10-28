«Боимся, что заслуженного наказания не будет»: парень из Башкирии погубил 18-летнюю дочь бойца СВО

18-летняя Элина Зарипова училась в колледже на воспитателя и мечтала стать дизайнером. Фото: личный архив героев публикации

19 октября в Белорецком районе Башкирии произошла трагедия – в селе Железнодорожный под колесами «Лады Приоры» погибла 18-летняя студентка колледжа Элина Зарипова. Все произошло в девятом часу вечера, когда девушка возвращалась домой и переходила дорогу – ее сбил 21-летний водитель. От полученных травм Элина скончалась на месте. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельной аварии, возбуждено уголовное дело. Вот только сами родственники Элины переживают, что виновник может избежать ответственности. Подробности случившегося они рассказали журналисту «КП-Уфа».

«СТОЛЬКО ПЛАНОВ БЫЛО НА ЖИЗНЬ!»

Как рассказала «КП-Уфа» родственница погибшей студентки Альфира Ситдикова, их семья уже однажды пережила тяжелую утрату: внезапно умерла ее старшая сестра, у которой остались трое маленьких дочек. Элина была самой младшей из них, ей тогда не было и 5 лет. От биологического отца девочек помощи не было, и женщина взяла на себя опеку над племянницами. Ее супруг поддержал это решение, и со временем девочки стали называть их папой и мамой.

Альфира Ситдикова заменила Элине и двум ее старшим сестрам маму. Фото: личный архив героев публикации

Гибель Элины также стала огромным шоком для Альфиры, по ее словам, она до сих пор никак не может прийти в себя.

- У моей девочки столько планов было на жизнь! Она у нас с отличием художественную школу окончила, училась в педагогическом колледже на воспитателя детского сада, потом планировала поступать в Уфу на дизайнера. В ноябре собиралась пойти учиться в автошколу, права хотела получить. Всего через три дня, как ей 18 лет исполнилось, все это произошло, - со слезами говорит Альфира.

18-летняя Элина Зарипова переходила дорогу по «зебре» когда на нее на большой скорости наехала «Лада Приора». Фото: ГАИ по РБ

Тот роковой день, когда она лишилась приемной дочери, женщина вспоминает с трудом.

- Около восьми часов вечера я написала Элине, спросила, где она. Она сказала, что едет домой в автобусе. Чуть позже я вышла из дома, нужно было за молоком в магазин. Выхожу на улицу, а меня встречает соседка и зовет идти с ней. В двух шагах буквально от дома я увидела, как машины остановились, люди стоят. Подошла и увидела мою девочку, она уже не дышала. Как нам потом сказали – перелом шейного отдела позвоночника, - вспоминает Альфира.

По словам женщины, сотрудников ГАИ и скорую помощь в тот вечер пришлось очень долго ждать. И вот прошла уже неделя после аварии, а родным до сих пор ничего о ходе расследования и не вызвали в отдел. По совету адвоката Альфира вместе с мужем сами попытались попасть на прием к следователю, но его на месте не оказалось.

Также, по словам женщины, момент ДТП попал на наружную камеру наблюдения, которую она сама же и установила на фасад своего дома. Когда Альфира увидела эти шокирующие кадры, ей стало плохо.

В колледже, где училась Элина, в память о ней оформили мемориал. Фото: личный архив героев публикации

- Там видно, как он на этом переходе ее сбивает и продолжает ехать, тащит на капоте. Был он нетрезвый за рулем или нет, я не знаю. Ничего нам в ГАИ не говорят, - рассказывает женщина.

«НАШУ ДЕВОЧКУ УЖЕ НЕ ВЕРНУТЬ»

Сейчас семья Элины Зариповой опасается только одного: что виновник аварии, 21-летний Ильназ, не понесет заслуженного наказания.

- Мы переживаем, что виновник может избежать ответственности. У него все родственники работают или работали в правоохранительных органах. Отец был участковым, сейчас на пенсии, сестра служит где-то в Учалах. Нам стало известно, что он уже попадал в ДТП, но никто там не погиб. Сейчас мы даже не знаем, как идет расследование этой аварии и идет ли вообще. Если у него такая семья, то, может, они рассчитывают, что справедливого наказания не будет. Я хочу на всю страну рассказать о нашей трагедии только для того, чтобы этого точно не произошло, - говорит Альфира Ситдикова.

Внезапная гибель Элины стала настоящим шоком для старших сестер и родной тети, которая заменила ей маму. Фото: личный архив героев публикации

22 октября Элину Зарипову похоронили в селе Узянбаш Белорецкого района. Перед этим на прощание с девушкой в селе Железнодорожный пришли многие односельчане, старшие сестры, приехал из зоны СВО муж Альфиры, которого она называла папой. Он пятый год подряд выполняет боевые задачи в составе добровольческого батальона, но попрощаться с дочкой его отпустили.

- Родители этого парня приходили к нам, хотели, наверное, извиниться. Я не смогла с ними говорить, мне тяжело слишком. Муж тоже не стал. Сам он тоже пытался прийти, но я не понимаю, зачем он мне здесь нужен? У кого он собрался прощения просить? Наверное, на похороны надо было прийти. Может быть, он и его родители испугались чего-то и не пришли. А сейчас нам что от их извинений? Нашу девочку не вернуть уже, - говорит Альфира.

ОФИЦИАЛЬНО

В МВД по Башкирии специально для «КП-Уфа» прокомментировали ситуацию. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Следственным подразделением Отдела МВД России по Белорецкому району в отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. В настоящее время водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в МВД по Башкирии.

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