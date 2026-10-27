Александра Шельдяева утвердили в должности премьер-министра Башкирии

До назначения председателем правительства Шельдяев 7 лет возглавлял министерство промышленности Башкирии. Фото: пресс-служба правительства РБ

27 октября на очередном заседании Госсобрания-Курултая Башкирии депутаты согласовали кандидатуру Александра Шельдяева на пост премьер-министра регионального правительства. Решение о его назначении было принято единогласно.

Кандидатуру Шельдяева на пост премьер-министра предложил глава Башкирии Радий Хабиров. На заседании регионального парламента он подчеркнул, что правительство республики должно «работать слаженно, эффективно, обеспечивать нужные результаты». О чем еще говорили на пленарном заседании Курултая, читайте в нашем материале.

НОВЫЙ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

С 23 сентября Александр Шельдяев занимал пост премьер-министра с приставкой «и.о.», так как его предшественник Андрей Назаров был избран депутатом Курултая и ушел в отставку. Представляя Шельдяева в качестве кандидата на пост председателя правительства, Радий Хабиров отметил, что он прошел все стадии роста внутри управленческой команды и обладает необходимым управленческим опытом.

- Человек, который амбициозен, при этом имеет высочайший уровень ответственности, который стремится и разделяет наши убеждения сделать Башкортостан лучшим регионом для жизни людей. Именно такими качествами, на мой взгляд, обладает Александр Шельдяев, - сказал Хабиров.

Новым председателем республиканского Кабмина назначен 45-летний Александр Шельдяев. Фото: пресс-служба правительства РБ

Перед процедурой голосования тогда еще кандидат на пост премьер-министра Александр Шельдяев зачитал доклад о задачах, которые стоят перед правительством Башкирии прямо сейчас. Среди них он отдельно отметил реализацию национальных проектов, обеспечение продовольственной безопасности, создание новых промышленных производств и так далее.

- Важно не только сохранить преемственность ранее взятого курса и улучшить передовые позиции Башкирии. Нужно придать новую энергию динамике и качеству социально-экономического развития нашей республики. Традиционные факторы роста исчерпывают свой потенциал, для эффективного ответа на современные вызовы нужно максимально использовать весь инструментарий передовых научно-технологических решений, заявил с трибуны Курултая Александр Шельдяев.

Депутатам его доклад понравился, ему задали несколько простых вопросов, после чего состоялось голосование. «За» назначение Шельдяева проголосовали все 103 присутствующих депутата Курултая Башкирии.

Помимо утверждения в должности нового премьер-министра правительства, депутаты Курултая Башкирии согласовали также новых уполномоченных при главе республики. Ранее в отставку ушли уполномоченный по правам человека Михаил Закомалдин и детский омбудсмен Ольга Панчихина. На заседании парламента 27 октября на эти должности были утверждены директор Института права УУНиТ Руслан Зайнуллин и и.о. директора Учебного центра государственной службы занятости населения Ирина Сухарева соответственно.

За назначение Александра Шельдяева премьером единогласно проголосовали депутаты Курултая Башкирии. Фото: правительство РБ

СПРАВКА КП

Новому премьер-министру Башкирии Александру Шельдяеву 45 лет, родился он в Саратовской области, высшее образование получил в Башкирском государственном аграрном университете, прошел переподготовку в БАГСУ. Карьеру начинал с должности младшего научного сотрудника в аграрном вузе, затем поработал главным инженером в сервисной компании, а с 2005 по 2010 годы занимал различные должности в аппарате правительства Башкирии. С 2010 по 2014 годы Шельдяев работал в департаменте экономического развития аппарата правительства, с 2014 по 2019 возглавлял этот департамент.

В 2019 году Александра Шельдяева назначили министром промышленности, энергетики и инноваций Башкирии. С августа 2022 года он совмещал этот пост с должностью вице-премьера правительства, а также курировал вопросы научно-технического развития.

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