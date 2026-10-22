Делегация из Башкирии побывала с официальным визитом в Узбекистане

Технопарк «Бекабад» - первый для Башкирии опыт серьезного строительства в другом государстве. Фото: пресс-служба главы РБ

На днях чиновники и предприниматели из Башкирии побывали с официальным визитом в Узбекистане, где провели ряд деловых встреч и официально дали старт строительству совместного башкирско-узбекского технопарка. Делегация под руководством Радия Хабирова посетила Самаркандскую и Ташкентскую области. Какие еще совместные проекты договорились реализовать власти Башкирии и крупнейших регионов Узбекистана, читайте в нашем материале.

ВИЗИТ В САМАРКАНД

В столицу Узбекистана делегация из Башкирии прибыла 20 октября и сразу же направилась в Самаркандскую область, где посетила завод по производству стройматериалов Cemix, которая входит в международный холдинг Lasselsberger Group. Напомним, одна из производственных площадок холдинга, а именно завод по производству белого цемента, уже пять лет работает в Абзелиловском районе республики. Экскурсию по предприятию Радию Хабирову и хокиму Ташкентской области Узбекистана Зойиру Мирзаеву провел лично владелец компании Йозеф Ласселсбергер.

На фото: глава Башкирии Радий Хабиров и хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев. Фото: пресс-служба главы РБ

После посещения завода глава Башкирии Радий Хабиров рассказал журналистам, что сейчас ведутся переговоры по строительству в нашей республике еще одного предприятия.

- Мы ведем переговоры с Йозефом Ласселсбергером по строительству в нашей республике еще одного предприятия, связанного с производством сухих строительных смесей, красок и так далее. Планируем скоро выходить на формирование соглашения, - заявил Радий Хабиров. – Кроме того, Самарканд – туристическая жемчужина этой замечательной гостеприимной страны. Рассматриваем развитие прямого авиасообщения из Уфы, интерес к этому направлению у наших жителей большой.

БАШКИРСКО-УЗБЕКСКИЙ ТЕХНОПАРК

21 октября региональная делегация приняла участие в закладке первого камня при строительстве башкирско-узбекского технопарка «Бекабад». О строительстве совместного предприятия еще в декабре прошлого года договорились власти нашей республики и Ташкентской области Узбекистана.

После завершения строительства там появится комплекс на площади 100 гектаров, где будут расположены производства, склады и зоны погрузки, оснащенные необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. В центре площадки будут офисы с фудкортом для персонала и банк. Стать резидентами технопарка «Бекабад» уже изъявили желание несколько компаний из Башкирии.

О строительстве совместного башкирско-узбекского технопарка «Бекабад» стороны договорились в декабре прошлого года. Фото: пресс-служба главы РБ

После церемонии закладки первого камня будущего технопарка Радий Хабиров и хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев рассказали журналистам о перспективах дальнейшего сотрудничества между регионами.

- Для Башкирии это первый опыт, когда инвестируем достаточно серьезные суммы на создание технопарка в другом государстве. Важно, что мы уже понимаем, какие здесь будут резиденты. Их устраивают налоговые и таможенные режимы, меры поддержки по присоединению к инженерным сетям и обеспечению рабочей силой. С этим мы не испытываем сложностей. И от того, как здесь всё сложится, будет зависеть – сможем ли мы и дальше развивать такое направление. Поэтому это очень ответственная задача для нас, - прокомментировал Радий Хабиров.

В свою очередь, Зойир Мирзаев высоко оценил перспективы реализации совместного проекта.

- Технопарк обеспечит развитие промышленного потенциала региона. Бекабад всегда считался металлургическим районом, поэтому здесь будет легко найти опытных специалистов, особенно в области переработки металлов. Отсюда до границы с Таджикистаном – около 5 км, поэтому «Бекабад» будет иметь еще и хороший экспортный потенциал, - заявил хоким Ташкентской области Узбекистана.

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