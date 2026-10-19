«Необходимо быть внимательным и справедливым»: следователь-криминалист из Уфы рассказал о специфике своей работы

Наиль Фахриев, старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Башкирии. Фото: СК по РБ

19 октября отмечается День криминалистики – профессиональный праздник тех, кто распутывает самые сложные и самые давние уголовные преступления. За каждым таким делом стоит кропотливый труд, работа вне графика и в выходные. О самых запомнившихся преступлениях, которые удалось раскрыть даже спустя много лет, о важных качествах профессии и о том, чем работа криминалиста отличается от работы следователя, «КП-Уфа» рассказал Наиль Ильясович Фахриев, старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Башкирии.

Одни из самых важных качеств для следователя – внимательность, дотошность и справедливость. Фото: СК по РБ

Обостренное чувство справедливости с детства

Родители Наиля с детства заметили у сына обостренное чувство справедливости, и после школы он пошел учиться на юриста. А когда проходил практику в прокуратуре, понял, что такая работа ему по душе. Уже 19 лет Наиль Ильясович работает в этой структуре – сначала в разных подразделениях СК, а большую часть времени – на территории Уфы и в отделе по особо важным делам. Начинал со следователя, был старшим следователем по особо важным делам, заместителем руководителя следственного отдела, следователем отдела по расследованию особо важных дел, а два года назад вступил в должность старшего следователя-криминалиста.

Наиль Ильясович вспоминает, как пришел работать следователем в 23 года после окончания института – молодым и «зеленым».

- Примерно через полторы недели после назначения я выехал на два трупа в одном из городов Башкирии. Двое мужчин со множественными повреждениями на теле, в том числе характерными для избиения цепями. Мы выехали группой и сделали осмотр места происшествия. Это дело долго не удавалось раскрыть, потому что не было очевидных причастных к этому людей. Его потом передали в отдел по особо важным делам, а мне оно запомнилось как одно из первых ярких впечатлений.

По словам Наиля Фахриева, обостренное чувство справедливости у него с детства, поэтому и пошел учиться на юриста. Фото: СК по РБ

Убийство 29-летней давности

Одна из задач криминалиста – расследование старых дел, которые по разным причинам не были раскрыты ранее.

- Одно из самых долго раскрываемых дел на моей памяти - это убийство предпринимателя в Уфе в 1996 году. Мужчина заходил в подъезд, на него напали и застрелили, - рассказывает Наиль Ильясович. – Тогда подозрение пало на двух человек: супругу жертвы - предполагаемого заказчика и ее знакомого – предполагаемого пособника. Что касается исполнителя, то его самого вскоре убили, до него тогда не добрались. А вот добыть достаточно доказательств на супругу и ее знакомого, которые позволили бы направить уголовное дело в суд с обвинительным заключением, не удалось.

Как объясняет Наиль Ильясович, работа криминалиста - детально изучить дело и составить четкую схему, понять, где есть нестыковки и что нужно сделать, чтобы собрать все в одну картину.

Ни одна деталь не ускользнет от цепкого взгляда следователей-криминалистов. Фото: СК по РБ

- В 2025 году мы возобновили расследование, провели допросы, проверки показаний на месте, дополнительную экспертизу и в итоге смогли доказать причастность заказчика и пособника к совершению этого убийства. Как оказалось, мотивом послужила неприязнь супруги к мужу, который поднимал на нее руку и всячески унижал, а ее знакомый помог ей найти киллера. Дело было направлено в суд, оба фигуранта признаны виновными.

Двойное убийство в Ишимбае

Бывает так, что один человек совершил несколько преступлений, но наказание понес только по одному из них, и лишь позже удается доказать его вину и в остальных.

- В 2015 году в Ишимбае двое мужчин задохнулись в подожженной квартире, - вспоминает Наиль Ильясович. – Подозреваемый в поджоге находился в бегах и в это время совершил третье убийство: убил дедушку-инвалида, которого ранее уже избивал и сидел за это, а когда освободился, пошел снова выяснять с ним отношения.

Защищаться дедушка не мог в силу возраста и физического состояния: у него отсутствовали пальцы на руках. В ходе конфликта подозреваемый сломал пожилому мужчине шею, наступив несколько раз ногой, потом накинул на него горящую тряпку и скрылся. Злоумышленника поймали, но он признался только в предыдущем двойном убийстве, при этом утверждал, что не убивал инвалида, да прямых свидетелей не было. В итоге дело пришлось приостановить.

На фото: Наиль Фахриев работает в селе Амзя, где в пожаре погибло трое детей. Фото: СК по РБ

- В прошлом году мы дело подняли, составили план оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками управления уголовного розыска МВД по республике, - рассказывает криминалист. - Провели расследование, нашли косвенные доказательства, которые сформировали общую картину. Предъявили обвинение, направили дело в Верховный суд республики. И буквально на днях человека признали виновным и осудили по обвинению в убийстве человека, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

Убийство преподавателя в Кумертау

Еще одно зависшее на много лет преступление произошло в 2005 году: в Кумертау пропала без вести девушка. Через два года нашли ее скелетированные останки в пригороде, опознать которые удалось лишь с помощью экспертиз. Дело тогда приостановили, потому что не было данных, ни как произошло убийство, ни кто убивал, но в 2026 году снова возобновили.

- Мы установили очевидца, который виделся с потерпевшей перед ее исчезновением, но тогда его не арестовали, так как не было ни трупа, ни иных данных, - рассказывает криминалист. - Также был свидетель преступления, который сразу после убийства надолго покинул республику, и на его след не могли выйти. Спустя много лет он снова объявился, его сразу же детально опросили. Во время допроса он сообщил о конкретных обстоятельствах преступления и указал на причастное лицо. В итоге злоумышленника задержали и смогли доказать его вину. Убитая была преподавателем, а преступник – студентом, у них были финансовые взаимоотношения: он ей «помогал» купить квартиру, но фактически вводил в заблуждение. В день убийства девушка села к нему в машину, чтобы передать деньги, а он ее увез, убил и ограбил. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд.

Криминалист внимательно осматривает места происшествия и изымает улики для экспертных исследований. Фото: СК по РБ

Специфика и сложность работы криминалиста

Как отмечает следователь-криминалист, сам процесс расследования старых дел всегда специфичен и полон разных сложностей.

- Бывает, подозреваемые следов не оставляют: ни отпечатков, ни пота, ни крови, - рассказывает криминалист. – И цифровых следов может не быть: на камерах их не видно, либо лица закрыты. Бывает, что подозреваемый есть, а доказательств причастности не хватает. Или лица, которые владеют информацией по делу, являются знакомыми, поэтому по разным причинам они не раскрывают данные. А бывает, что опрошенные ранее свидетели просто не помнят обстоятельства, потому что прошло много времени с момента преступления.

Процесс расследования старых дел всегда специфичен и полон разных сложностей. Фото: СК по РБ

Как объяснил Наиль Ильясович, криминалисты не расследуют уголовные дела, а осуществляют криминалистическое сопровождение по отдельному поручению руководства СУ. Они могут давать подробные указания следователю, что сделать, и сами тоже могут допрашивать свидетелей, назначать экспертизы, делать осмотры мест происшествий, изымать предметы. И не только по старым делам, но и по тем, которые находятся в производстве у следователя. В своем большинстве следователями-криминалистами работают сотрудники, имеющие большой опыт работы, и к которым молодые следователи всегда могут обратиться за советом и помощью.

Современные методы работы

На вооружении специалистов есть криминалистическая техника, которая помогает в работе. Простейшая из них – специальные тесты, которые определяют характер пятен на месте происшествия – например, кровь это или нет.

На вооружении специалистов есть криминалистическая техника, которая помогает в работе. Фото: СК по РБ

- Также используются устройства, которые позволяют обнаруживать скрытые камеры на месте происшествия, - рассказывает Наиль Ильясович. - Есть еще технология – UFED. Это аппарат и программа, которые позволяют извлекать данные с мобильных устройств – телефонов, планшетов, навигаторов. Там может храниться очень много полезной информации: фото, видео, текстовые сообщения, кто, что, с кем обсуждал, какие сайты посещал. Зачастую нашим сотрудникам удается восстановить и удаленную информацию.

Иногда криминалисты используют дроны для фото и видеофиксации места происшествия. Для выявления следов пальцев рук на неровных поверхностях используют цианокрилатовую камеру. А с помощью специальной аппаратуры находят любые объемные предметы под землей - например, если труп закопали, но где - неизвестно.

Целеустремленность, терпение и справедливость

Наилю Ильясовичу сейчас 42 года, есть жена и 13-летняя дочь. Жена тоже работает в органах. График у обоих ненормированный, работа непростая, но свободное время они стараются проводить вместе, ездят отдыхать на море, выезжают на природу, гуляют в парках.

Чтобы стать хорошим специалистом в любой профессии, человеку нужен не только опыт, но и определенный набор качеств, среди которых есть те, что уже заложены в характере, и те, которые нарабатываются с опытом. Среди главных качеств криминалиста и следователя Наиль Ильясович упоминает целеустремленность, терпение, справедливость и принципиальность.

- Нам зачастую приходится принимать решения, судьбоносные для другого человека, - отмечает криминалист. - Необходимо взвешивать все за и против, быть внимательным к деталям, щепетильным и дотошным. А также соблюдать определенные процессуальные процедуры и все правильно документировать в соответствии с законом.

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