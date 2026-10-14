Как роскошный купеческий особняк в Уфе стал музеем археологии и появился на банкноте

Купеческий особняк был построен в 1910 году и стал первым в Уфе домом в стиле модерн. Фото: Музей археологии и этнографии УФИЦ РАН

Редакция «КП-Уфа» продолжает публикацию цикла материалов, посвященных сохранению исторического и культурного наследия народов Башкирии. На этот раз мы расскажем об уникальном здании, расположенном в Уфе на улице Карла Маркса, 6. Сегодня здесь находится музей археологии этнографии Уфимского научного центра РАН. А значит это уникальное здание, построенное в начала 20 века, не только сохранило свой облик, но и помогает сохранять наследие древнего Урала.

КУПЕЧЕСКИЙ ОСОБНЯК В СТИЛЕ МОДЕРН

Изначально здание, сейчас расположенное на улице Карла Маркса, строилось по заказу уфимского купца и горнозаводчика Семена Манаева. Проект двухэтажного роскошного особняка разработал архитектор Константин Гуськов, это было первое здание в Уфе, выполненное в стиле модерн. Началось строительство в начале 20 века, а к 1909 году еще в незавершенном виде дом купила Елена Поносова-Молло. К тому времени вдова богатого купца Василия Поносова и жена греческого банкира Солона Молло. Тогда же пошли слухи, что на тот момент одно из красивейших зданий города ей подарил второй муж, но, как выяснилось позднее, усадьбу она купила сама. Причем в кредит.

В 1910 году официально завершилось строительство и вплоть до Октябрьской революции здесь жила семья купчихи Елены Александровны. Она происходила из обедневшего дворянского рода, а первым ее мужем был Василий Поносов, один из богатейших людей Уфимской губернии. Свой капитал он сколотил на лесной торговле и сельской хозяйстве – владел в районе современного микрорайона Дема огромным поместьем. К слову, была у Василия Епифановича там же и собственная кумысолечебница.

Елена Александровна Поносова-Молло с младшими сыновьями Евгением и Борисом Молло. Фото: Уфимский музей археологии и этнографии

В 1900 году Василий Поносов скончался, оставив Елену вдовой в 27 лет с двумя сыновьями на руках. Она показала себя талантливой бизнес-леди и смогла не только сохранить состояние покойного мужа, но и приумножила его. В 1907 году она вновь вышла замуж за Солона Молло, греческого банкира и мецената. Во втором браке родилось еще двое сыновей. Так и жила до Октябрьской революции Елена Александровна в этом доме вместе со вторым мужем и четырьмя сыновьями.

Когда в нашей стране началась Гражданская война, Елена Поносова-Молло вместе с членами своей семьи уехала из Уфы. Следы некогда богатейшей женщины Уфимской губернии потерялись где-то на Дальней Востоке. Ее сыновья в дальнейшем расселились по всему миру.

Например, Владимир Поносов стал известным антропологом, жил и работал сначала в Китае, а затем перебрался в Австралию. Другой ее сын Евгений Молло перебрался в Лондон, где открыл своего рода музей с атрибутами воинской славы Российской империи. Его сын Джон (внук знаменитой уфимки Елены Александровны) построил карьеру в киноиндустрии – за работу над костюмами в серии фильмов «Звездные войны» он получил статуэтку «Оскара».

Так выглядит бывший купеческий особняк, а ныне музей археологии и этнографии в наши дни. Фото: Уфимский музей археологии и этнографии

МУЗЕЙ РЕВОЛЮЦИИ И СОВРЕМЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

В 1919 году в особняке Елена Поносовой-Молло разместился штаб 25-й стрелковой дивизии под командованием Василия Чапаева. На здании в память об этом событии имеется соответствующая мемориальная доска. Год спустя здание передали только что созданному Музею октябрьской революции. В 1936 году здесь открыли Дом ученых, а чуть позже стал заседать Президиум Уфимского научного центра РАН.

В 2007 году здание окончательно передали Музею археологии и этнографии Уфимского научного центра РАН, сегодня это часть Института этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева УФИЦ РАН. Бывший особняк богатейшей купчихи Уфимской губернии имеет статус памятника культурного наследия регионального значения.

В 2023 году изображение здания Уфимского музея археологии и этнографии появилось на купюре в 1000 рублей. Центробанк России ввел в оборот новую купюру, где изображены самые популярные объекты Приволжского федерального округа. Сама банкнота посвящена Нижнему Новгороду, на лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.

Центральная композиция музея сегодня – «Золото сарматов». На фото: один из артефактов из Филипповского кургана. Фото: Музей археологии и этнографии УФИЦ РАН

Композиция бывшего купеческого особняка представляет собой двухэтажное кирпичное здание с выносным крыльцом-портиком с двумя квадратными колоннами и треугольным фронтоном. Фасад украшен сложными карнизами, лепниной и оконными наличниками. К сожалению, при преобразовании его в музей были утеряны несколько уникальных элементов: во дворе не сохранились сад с фонтаном и были снесены подсобные помещения. Как мы уже отмечали, это было первое в Уфе здание, построенное в стиле модерн, хотя при оформлении фасада использовались элементы позднего барокко.

Сегодня в бывшем особняке Поносовой-Молло располагается один из интереснейших музеев Башкирии. Именно здесь хранятся все артефакты истории древнего Урала и не только. Посетители могут своими глазами там же увидеть знаменитый стерлитамакский метеорит, упавший на землю 17 мая 1990 года неподалеку от города. Самый крупный осколок железного метеорита весом 315 кг хранится именно здесь.

Один из экспонатов коллекции «Золото сарматов». Музей археологии и этнографии УФИЦ РАН

Но, пожалуй, самой яркой и знаменитой композицией Уфимского музея археологии и этнографии является «Золото сарматов». Это коллекция золотых предметов из царских курганов, обнаруженная в 1988 году башкирским археологом Анатолием Пшенечнюком на территории соседнего Оренбуржья. Эти предметы вошли в состав выставки «Золотые олени Евразии», в общей сложности 16 одноплоскостных и 10 двухплоскостных фигур оленей, вырезанных из дерева и обшитых золотыми пластинами.

Коллекцию в 2000-х годах выставляли в крупнейших мировых музеях, но постоянно она находится именно в Уфе, на Карла Маркса, 6.

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