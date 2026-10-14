«Стройка века!»: как идет строительство Межвузовского кампуса в Уфе

Завершение строительства Межвузовского кампуса запланировано на декабрь 2026 года. Фото: Евразийский НОЦ

В Уфе с опережением графика к концу года планируют запустить вторую очередь Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ. В июле было объявлено о завершении возведения всех семи башен комплекса высотой от 11 до 29 этажей и общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что скоро все башни будут полностью застеклены, а на открытие Межвузовского кампуса приглашен Президент России Владимир Путин.

- Мы строим не просто общежития. Мы формируем новый подход к организации высшей школы республики, повышаем престиж наших вузов. Создаем для студентов и молодых ученых возможности и комфортные условия, в которых они смогут развиваться, сами двигать науку вперед, - подчеркнул Радий Хабиров

СЕМЬ БАШЕН

Архитектурная концепция кампуса повторяет очертания цветка курая – национального символа Башкирии. Семь башен расставлены по кругу, создавая силуэт распустившегося соцветия. Самая высокая достигает почти 100 метров. Каждой башне присвоено имя великого ученого: Пифагора, Аристотеля, Авиценны, Шэнь Ко, Менделеева, Вернадского и Циолковского. Внутри разместятся студенческие общежития, научно-образовательные пространства, спортивные блоки, библиотека, кафе, детский сад для студентов с детьми и коворкинги.

Фото: Евразийский НОЦ

О ходе строительства Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ рассказала директор департамента информационного сопровождения проекта при правительстве Башкирии Альбина Валиева.

- Строительство идет в соответствии с дорожной картой, а по ряду направлений - с опережением графика. Сегодня все башни кампуса уже выстроены. Завершены монолитные работы, параллельно ведутся остекление башен и монтаж инженерных сетей. Формируются будущие комнаты, идет сборка и установка мебели. Также проводятся внутренние отделочные работы и благоустройство территории вокруг кампуса. Срок сдачи объекта остается прежним - декабрь 2026 года, - сообщила Альбина Валиева.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Что же даст Межвузовский кампус Евразийского НОЦ системе подготовки кадров нашей республики?

- В настоящее время резидентами кампуса являются пять вузов и одна научная организация. Это Уфимский университет науки и технологий, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Башкирский государственный медицинский университет, Башкирский государственный аграрный университет, Институт искусств им. З. Исмагилова и «Сколковский институт науки и технологий» (Сколтех). В лабораториях установлена современная аппаратура, на которой работают более 200 молодых сотрудников университетов. Они создают новые технологии и фундаментальные основы для решения прикладных задач, - говорит Альбина Валиева.

Кроме того, соседство в стенах одного межвузовского кампуса стимулирует появление новых междисциплинарных тем, которые решаются совместно научными группами и исследователями разных вузов.

- Например, площадка Уфимского федерального исследовательского центра, часть которой представлена на территории УУНиТ, где работают лаборатории. Одновременно на площадке Геномного центра действуют цифровые лаборатории по обработке банка генотипов. Здесь видно соседство двух крупных научных учреждений, а в некоторых проектах к ним присоединяется и Аграрный университет. Такое соседство дает возможность решать новые задачи, востребованные на практике, - отмечает Альбина Валиева.

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