Фото: соцсети

Сегодня, 9 октября, в Уфе произошел крупный пожар на улице Зорге. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

По данным экстренного ведомства, загорелась крыша жилого дома №16. Это пятиэтажка на четыре подъезда.

Крупный пожар на Зорге, 14 в Уфе / 9.10

Над гордом понялся дым. Фото: соцсети

ПОЖАР НА ЗОРГЕ В УФЕ - 9 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА: ПРИЧИНА

Судя по кадрам с места происшествия, полыхает едва ли не вся площадь кровли. Официально причина возгорания пока не называется, но, как поясняют горожане, сегодня там велись ремонтные работы.

Местные жители беспокоятся, что огонь может перейти и в квартиры. Дым от пожара тем временем поднялся над городом на несколько километров.

– Пожарные работают на месте. Информация уточняется, – передали в МЧС.

Пожар на Зорге в Уфе / 9.10

Всего пожар тушат 66 человек и 18 единиц техники. Площадь возгорания составила 875 квадратных метров.

ПОСТРАДАВШИЕ ПРИ ПОЖАРЕ НА ЗОРГЕ В УФЕ - 9 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА

В пожаре на крыше жилого дома пострадали два человека. Это мужчины 29 и 40 лет. Они отравились угарным газом и получили ожоги. Оба сейчас находятся в критическом состоянии. За их жизнь борются медики в реанимации городской клинической больницы №18.

Из «пятиэтажки» эвакуировали 41 человека, в том числе семерых детей.

На месте происшествия журналисты телеканала «Вся Уфа» застали жильца злополучного дома. Квартира мужчины как раз находится последнем, пятом этаже. Когда на крыше появился огонь, он выбежал на улицу вместе с котом.

- Ох, сейчас всё зальют... Беда! - сказал уфимец.

Кадр видео: "Вся Уфа"

На месте пожара также работает полиция. Сотрудники охраняют порядок и помогают пожарным.

- Сотрудниками ГИБДД, а также патрульно-постовой службы принимаются меры для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка. Полицейские оказывают содействие другим экстренным службам в ликвидации возгорания. Также сотрудники полиции помогают гражданам при эвакуации из здания, - передали в правоохранительном ведомстве.

Полиция помогает пожарным и опрашивает жильцов. Фото: МВД РБ

На Зорге заметили и представителей администрации города, в том числе исполняющего обязанности мэра Рустама Шарипова.

И.о. мэра Уфы на месте. Фото: соцсети

В 16:37 МЧС объявило ликвидацию горение на крыше жилого дома по Зорге, 16.