Концерты, открытие парка Ленина и подсветка для «Ар-Рахим»: как Башкирия отметила День республики

Праздничные мероприятия в честь Дня республики в Башкирии в этом году проходили три дня подряд. Фото: пресс-служба главы РБ

Три дня подряд, с 9 по 11 октября, в Башкирии праздновали День республики. Для жителей региона власти подготовили сразу несколько подарков и организовали музыкальные концерты. Самым ярким событием стало открытие обновленного парка имени Ленина в Уфе. О том, как прошли праздничные мероприятия в столице Башкирии, расскажем в нашем материале.

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА ЛЕНИНА

9 октября в Уфе после масштабной реконструкции открылся парк имени Ленина. В церемонии открытия приняли участие глава Башкирии Радий Хабиров и председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. Благоустройство парка началось в прошлом году. Поддержали этот проект финансово республика и Сбербанк.

В Уфе после масштабной реконструкции открылся обновленный парк имени Ленина. Фото: пресс-служба главы РБ

В рамках двухлетней реконструкции в парке Ленина обновили два фонтана, которые стали светомузыкальными. Также строители восстановили входную арку с колоннами из камня, оформили новые прогулочные маршруты, организовали амфитеатр со сценой и установили три новые скульптуры: «Крылья», «Лента» и «Спираль». Для любителей активного отдыха с детьми в парке оборудовали спортивные и игровые площадки, памп-трек и беговые дорожки длиной 1200 метров. Также в парке появилась специальная инклюзивная игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В парке Ленина перед открытием разбили новые цветники и высадили более 100 деревьев. Обновили также скамейки, парковые качели и поставили батуты для детей. На территории парка заменили освещение и покрытие дорожек и установили систему видеонаблюдения. Теперь в парке будет работать еще и кафе. А все стелы и монументы, посвященные историческим достижениям прошлых лет, были бережно сохранены.

После церемонии открытия парка Ленина состоялся праздничный концерт, где выступили участники шоу «Голос» Ильдар Абдуллин и Назгуль Отузова, этно-шоу ZAINETDIN и различные танцевальные коллективы. Хедлайнером концерта стали музыканты группы IOWA.

На торжественной церемонии открытия парка Радий Хабиров поздравил жителей с наступающим Днем республики и поблагодарил за помощь в его реконструкции Германа Грефа.

В парке Ленина два исторических фонтана преобразовали в светомузыкальные. Фото: пресс-служба главы РБ

Президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф в свою очередь отметил, что при обновлении важно было сохранить исторический облик парка и одновременно создать условия для досуга горожан.

– Для Сбера важно делать жизнь людей и страны лучше: банк реализует социальные проекты и создает общественные пространства. В год 185-летия банка мы уделяем этому особое внимание. Парк имени Ленина в Уфе – место с богатой историей, и мы посчитали важным вернуть ему исторический облик: воссоздали утраченную входную арку, восстановили другие значимые элементы. Уверен, обновленный парк сохранит связь поколений и станет любимым местом горожан и гостей города. Спасибо руководству республики за партнерство и совместную работу над проектом, – отметил Герман Греф.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА МИДХАТУ ШАКИРОВУ

В этот же день, 9 октября, в Уфе в сквере на пересечении улиц Коммунистической и Дорофеева открыли памятник бывшему руководителю региона Мидхату Шакирову. Этот партийный и государственный деятель возглавлял Башкирский обком КПСС с 1969 по 1987 годы, был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Сквер, где был установлен памятник Шакирову, носит его имя.

На торжественной церемонии открытия Радий Хабиров отметил, что памятник станет символом достижений эпохи, в которую жил и работал Мидхат Шакиров. 5 октября исполнилось 110 лет со дня его рождения.

– Идея памятника – это прежде всего благодарность за то, что Мидхат Закирович с любовью и уважением к людям двигал республику вперед. Также этот памятник – дань уважения целому поколению, которое строило города, созидало и передало нам свой опыт. Мы вместе должны помнить о стране и людях, которые дали нам хорошее будущее, – заявил Радий Хабиров.

Памятник бывшему руководителю Башкирии Мидхату Шакирову открыли в сквере его имени. Фото: пресс-служба главы РБ

Побывали на открытии памятника Мидхату Шакирову его дочь Неля Имашева и внучка Элина Червиченко, а также члены управленческой команды Радия Хабирова, общественные деятели и ученые.

Скульптурную композицию памятника покойному руководителю БАССР создал народный художник России скульптор Салават Щербаков. Монумент представляет собой бронзовую фигуру высотой 2,3 метра на гранитном постаменте, а позади возвышается бронзовый пилон высотой 2,75 м. Там размещены рельефы с изображением главных достижений республики эпохи Мидхата Шакирова. В верхней части расположены гербы региона в 1978 и 1993 годах и звезда Героя Соцтруда.

ПОДСВЕТКА МЕЧЕТИ «АР-РАХИМ»

Еще одним событием, приуроченным к Дню республики, стало включение архитектурной подсветки строящейся мечети «Ар-Рахим». Как рассказал в своих соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров, всего на объекте будут использовать 1200 ламп разных цветовых температур и оттенков. В темное время суток облик мечети гармонично вольется в городской ландшафт.

Накануне Дня республики запустили архитектурную подсветку мечети «Ар-Рахим». Фото: пресс-служба главы РБ

Как отметил руководитель региона, постоянно работать подсветка мечети будет после празднования Дня республики.

- Она будет динамической, с разными вариантами освещения. И при въезде в Уфу «Ар-Рахим», конечно, будет привлекать внимание. Впереди у нас еще много работы. Завершаем отделку фасадов, далее предстоит перейти к внутреннему убранству. И еще мы планируем выделить небольшой зал, чтобы жители уже могли приходить в мечеть и молиться здесь, - отметил глава Башкирии.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ

Непосредственно 11 октября в Уфе состоялась торжественно-официальная часть празднования Дня республики. С утра глава Башкирии Радий Хабиров вместе с членами своей команды принял участие в возложении цветов к Монументу дружбы. В своих соцсетях руководитель региона поздравил жителей с праздником и обратился к бойцам СВО, которые выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции, их родным и близким, а также к простым труженикам, которые вносят свой вклад в процветание и благополучие региона.

- Башкортостан всегда был и будет опорой нашей страны. Ее крупнейшим промышленным, аграрным, научным, спортивным, культурным центром. И несмотря на сложные времена, мы продолжим наше уверенное развитие, - заявил глава республики.

Официальные праздничные мероприятия стартовали с возложения цветов к Монументу дружбы в Уфе. Фото: пресс-служба главы РБ

Начиная с полудня 11 октября почти во всех парках Уфы состоялись праздничные музыкальные концерты. В саду имени Сергея Аксакова прошел концерт «Мелодии родного края», в Демском парке представили музыкальную программу «С любовью к родному краю», в парке «Первомайский» прошло выступление местных коллективов «Цвети, Республика моя!», в парке «Волна» прошел фестиваль «Моя Республика!». Множество гостей и жителей Уфы постелили концерты в парках «Кашкадан» и имени Ивана Якутова и на площади имени Серго Орджоникидзе. Там выступили местные музыкальные и танцевальные ансамбли.

Кроме того, в парке Лесоводов состоялись соревнования по северной ходьбе «Быстрые башмачки 2026», а любители зрелищного спорта три дня подряд посещали мультитурнир по единоборствам «Кубок республик», который проходил с 10 по 12 октября во Дворце борьбы. По данным организаторов, в боях приняли участие 170 атлетов из Башкирии и Узбекистана, которые соревновались в борьбе корэш, дзюдо и греко-римской борьбе.