«Республика всегда готова подставить воинам плечо»: как в Башкирии организована реабилитация ветеранов СВО

Ветеранов СВО сопровождают координаторы и информируют о мерах поддержки, которыми они могут воспользоваться. Фото: Фонд «Защитники Отечества».

Реабилитация участников СВО, которые возвращаются домой с передовой – одна из важных задач, которые стоят сейчас перед государством и обществом. На это не раз обращал внимание глава Башкирии Радий Хабиров, подчеркивая, что бойцам нужна всесторонняя помощь в лечении, восстановлении и социализации в обществе.

– Чтобы помогать военнослужащим быстро вставать на ноги, мы стараемся создавать условия для комплексного восстановления их здоровья – физического и ментального, - отмечает руководитель республики. – Важно, чтобы они возвращались к полноценной жизни, могли реализовать себя в работе, общественной жизни, спорте и других сферах. Наши воины – это сейчас самые главные люди. И республика всегда готова подставить им плечо.

На фото: заместитель руководителя по связям с общественностью и органами государственной власти филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по РБ Рида Ахметьянова

В настоящий момент в республике действует комплексная программа, которая включает в себя около 60 мер поддержки ветеранов СВО и их семей. Подробнее об этой программе в беседе с «КП-Уфа» рассказала заместитель руководителя по связям с общественностью и органами государственной власти филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Башкирии Рида Ахметьянова.

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА

Одним из важных направлений работы с ветеранами СВО является их реабилитация. В Башкирии на сегодняшний день в диспансеризации, лечении и реабилитации бойцов участвуют 73 медицинских учреждения. В первую очередь это Госпиталь ветеранов войн, который имеет большой опыт в данном направлении и в 2025 году был признан лучшим в стране по профилю медицинской реабилитации. Активное участие в программе принимает и Физкультурный диспансер. Также ветераны СВО могут получить восстановительное лечение в 15 республиканских санаториях и в 12 санаториях по РФ от Социального фонда России. Санаторно-курортное лечение бойцам и членам их семей в Башкирии оказывают в таких здравницах как «Ассы», «Зеленая роща», «Янган-Тау», «Красноусольск» и других. Военные могут бесплатно получить индивидуальную программу лечения по профилю санатория, включая процедуры, медикаменты и психотерапевтическую помощь.

Диспансеризация - один из пунктов программы реабилитации бойцов. Фото: Фонд «Защитники Отечества».

– Реабилитация – это комплексная многоступенчатая система сопровождения. Она проходит поэтапно, - рассказывает Рида Ахметьянова. - Человек сначала увольняется с военной службы и приходит в фонд. Там ему составляется индивидуальный план реабилитации и адаптации. Лечение, при необходимости протезирование, восстановление в санатории, психологическая помощь. А потом происходит вовлечение ветерана в социум: трудоустройство, переобучение при необходимости, привлечение к общественным мероприятиям, спорту.

Психологическую поддержку и помощь бойцам оказывает РКПЦ (Республиканский клинический психотерапевтический центр), а также реабилитационное отделение при психиатрической больнице. Кроме того, работает дистанционная психологическая помощь через специальную видеоплатформу для ветеранов из дальних районов и городов.

Активно в программе участвуют и коммерческие учреждения – например, центр Бубновского и реабилитационный центр «Русь» в Подмосковье.

Как узнать о мерах поддержки

В каждом городе и районе республики работают социальные координаторы, которые ведут ветеранов, а также членов их семей. Они постоянно на связи и занимаются любыми вопросами - от лечения и восстановления до решения юридических вопросов. Созданы специальные внутренние чаты для ветеранов СВО, где координаторы выкладывают необходимую информацию. В районах часто проводятся разные мероприятия для бойцов и их семей, где также информируют обо всех мерах поддержки.

В районах часто проводятся разные мероприятия для ветеранов СВО и их семей. Фото: Фонд «Защитники Отечества»

– Если боец пришел с вопросом лечения или реабилитации, наши социальные координаторы объясняют, какие есть варианты, – рассказывает Рида Миннихаевна. - Или, например, мы получили информацию о том, что сейчас проходит программа реабилитации в центре «Русь», а координаторы уже знают, что у них есть ветераны, которые хотели бы пройти такой восстановительный курс, и предлагают им в первую очередь. Мы не только ждем, когда к нам придут, но и сами постоянно на связи.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.