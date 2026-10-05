Фото: соцсети

В Башкирии на фоне снегопада и метели 5 октября возник транспортный коллапс на трассе Уфа – Инзер – Белорецк. На автодороге буксующие фуры встают в пробках и происходят механические ДТП. Об этом в соцсетях сообщают водители.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТРАССАХ В БАШКИРИИ ИЗ-ЗА СНЕГОПАДА 5 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА

Как ранее рассказали в МЧС республики, с утра из-за непогоды в Башкирии было ограничено движение для грузовиков и автобусов на участках стразу трех трасс.

– Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск (222 – 275 километры в Абзелиловском и Белорецком районах)

– Белорецк – Учалы – Миасс – (1,8 – 159,4 километры в Белорецком и Учалинском районах;

– Уфа – Инзер – Белорецк (67 – 222,8 километры в Архангельском и Белорецком районах).

Обновление: по состоянию на 15:00 5 октября ограничения на трассах сняты.

СНЕГОПАД В БАШКИРИИ 5 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА: ВИДЕО С ТРАСС

Водители тем временем делятся видео с трассы Уфа - Инзер - Белоркцк. На кадрах видно, что на некоторых участках снег на проезжей части лежит как зимой сплошным полотном, а деревья вдоль дорог и обочины полностью побелели. Автомобилисты предупреждают, что на летней резине на указанные трассы лучше не выезжать, даже несмотря на оперативную работу дорожных служб.

Зима на трассе Уфа-Инзер-Белорецк / 5.10

– На летней резине ехать можно? – спрашивает один водитель в одном из дорожных чатов в телеграме.

– Даже не суйтесь… – отвечает ему другой.

Снег на трассе Уфа-Инзер-Белорецк в Башкирии / 5.10

Напомним, снег на фоне резкого понижения температуры в Башкирии стал выпадать еще в субботу, 3 октября. В первую очередь это случилось на востоке республике – в Белорецком районе. А еще в Учалах – там детвора во всю уже лепет снеговиков.

Снеговик в начале октября слепили дети в Учалах.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СНЕГ В БАШКИРИИ

Согласно предварительным прогнозам Башгидрометцентра, вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега сохранится в республике в ближайшие два дня - до 7 октября. Но в основном по ночам. Температура воздуха во вторник и среду в среднем по региону будет колебаться между минус шестью градусами в темное время суток и +13 днем. К концу рабочей недели будет теплее, поэтому таких снегопадов, какие были на минувшие выходные и в понедельник, 5 октября, уже быть не должно.

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