Младшая дочка до сих пор не знает, что мамы больше нет: многодетная женщина погибла на том же месте, где оборвалась жизнь её сестры

После гибели любимой супруги в ДТП многодетный отец Руслан хочет добиться для виновницы аварии справедливого наказания. Фото: личный архив героев публикации

26 июля в многодетной семье Мухамедвалеевых из башкирского села Улу-Теляк произошла трагедия, разделившая их жизнь на «до» и «после». В тот вечер 38-летнюю маму пятерых детей Оксану на машине насмерть сбила пьяная женщина, которая сразу же скрылась с места происшествия. Ее нашли и задержали, но в итоге отпустили домой. Уголовное дело скоро передадут в суд, но потерявший любимую жену Руслан Мухамедвалеев опасается, что виновница может избежать наказания. Как всё случилось и через что сейчас приходится проходить семье, мужчина рассказал «КП-Уфа».

РОКОВОЕ МЕСТО

По роковому стечению обстоятельств Оксана попала под колеса машины на том же месте, где за несколько лет до этого сбили насмерть ее младшую сестру. Этого жуткого совпадения могло и не произойти, если бы женщина в тот вечер согласилась, чтобы ее подвезли до дома. Как вспоминает Руслан, она возвращалась от подруги, и та вызвалась ее проводить. По пути их встретил знакомый.

– А она сказала, что хочет прогуляться, и они с подружкой пешком пошли, – рассказывает мужчина.

Когда Оксана вместе с подругой шли по обочине на улице Калинина, словно из ниоткуда на большой скорости вылетела «Хендай Соната» и сбила многодетную маму. Из машины никто не вышел, и она скрылась в темноте.

Оксана получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Под утро сотрудники ГАИ найдут ту самую легковушку с характерными повреждениями, брошенную в соседнем селе Урман.

37-летняя уфимка за рулем «Хендай Соната» сбила насмерть мать пятерых детей и уехала. Брошенную машину позднее нашли сотрудники ГАИ. Фото: ГАИ по РБ

Тогда же инспекторы задержат и водителя – им оказалась 37-летняя Анжелика О. из Уфы. В момент поимки она была сильно пьяна и ждала такси, которое должно было отвезти её в башкирскую столицу.

«ПРОСТО НЕ ЗНАЮ, КАК ЕЙ СКАЗАТЬ»

В оставшейся без мамы семье Мухамедвалеевых воспитываются четверо девочек 17, 15, 14 и трех лет и 10-летний мальчик. Самое тяжелое в этой ситуации, как признается Руслан, было сообщить детям о произошедшем.

– Я всю ночь провел на месте аварии, домой вернулся под утро, дети еще спали. Просто пришел, сел на крыльцо и молча сидел. А как вот ребенку такое рассказать? Я сам очень рано родителей потерял, у меня мамы не стало, когда было 15, а через три года еще и отец умер. Потом кое-как себя в руки взял и решил, что старшим нужно сказать, как есть. Ну и мы вместе с утра и до вечера ревели, – говорит Руслан.

Всего в многодетной семье Руслана и Оксаны четверо дочерей и один сын. Фото: личный архив героев публикации

А вот самой младшей дочери мужчина так и не решился рассказать всю правду, опасаясь, что это нанесет ей тяжелую психологическую травму.

– Я просто не знаю, как это сделать, потому что боюсь очень детской травмы, от которой потом полжизни придется оправляться. Поэтому пока говорим, что мама в больнице лежит, – признается многодетный отец.

Сильно переживает потерю уже второй дочери в аварии мама Оксаны Надежда Крюковская. Она едва ли не каждый день приходит на кладбище навестить своих дочек и признается, что внутри у нее осталась только пустота.

– Я просто не живу, а существую. Я знаю, что обязана внукам помогать, остались маленькие дети. Как вот теперь, когда мамы нету? Бабушка, конечно, её не заменит, но я стараюсь. Младшенькая говорит: «Мама моя самая красивая и хорошая, в больнице лежит». Слезы наворачиваются, и я сразу потихоньку уходить начинаю. Когда плачу, она меня спрашивает: «Бабуль, чего ты плачешь?». А я говорю: «Глазки болят, внученька». Больно смотреть на детей, как они страдают. Две дочки у меня тут лежат, мои сокровища, – сквозь горькие слезы говорит Надежда Крюковская.

Как признался Руслан, тяжелее всего для него было рассказать о гибели Оксаны детям. Фото: личный архив героев публикации

ВИНОВНИЦУ ОТПУСТИЛИ ДОМОЙ

Что касается виновницы трагедии, то ее сначала заключили в СИЗО, но чуть позже отправили домой.

– Ей наняли хорошего адвоката, который в Верховном суде добился перевода под домашний арест. Как мне рассказал наш юрист, на суде она стала на жалость давить, говорила, что у нее самой двое детей, что она, находясь дома, сможет помогать семье. А что без мамы пятерых детей оставила, не вспоминала, – с горечью говорит Руслан.

Однако в итоге Анжелика так не извинилась перед вдовцом и даже не пыталась выйти на связь с убитой горем семьей. Только ее адвокат звонил юристу Руслана и поднимал вопрос денежной компенсации. Но мужчина отмечает, что для него это второстепенно.

– Я и сам умею зарабатывать, и зарабатываю неплохо. Ответил, что мне никаких денег не надо, будем сначала наказывать. У меня цель – чтобы она получила заслуженное наказание. Я боюсь, что они наняли очень хорошего адвоката. У таких принципов нету, им же без разницы. Если деньги упадут на счет, он будет защищать хоть убийцу, хоть кого, – говорит Руслан.

Иглинский райсуд отправил виновницу ДТП в СИЗО, но позднее ее перевели под домашний арест. Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ

«МНЕ НЕ ОСТАВИЛИ ВЫБОРА»

А пока что семья Мухамедвалеевых пытается справиться с горечью утраты и учится жить без любимой супруги и мамы. Старшая дочка учится в колледже в Уфе, и домой в Улу-Теляк может приезжать только на выходных. Поэтому заботу о самой младшей сестренке взяла на себя средняя дочка, она сейчас учится в 10 классе.

– Стараюсь как-то справляться, хоть и непросто. Мне не оставили другого выбора, поэтому придется тянуть эту лямку. Морально тяжело, конечно, но справляюсь. Средняя дочка, можно сказать, заменила младшей маму. Она вообще очень хорошо мне помогает, молодец. Прям нет слов у меня. Она когда со школы приходит, постоянно с ней играет. Все-таки не очень интересно с папой, мы с ней часик поиграем и все, она забыла про меня, так сказать, отвлеклась и к девочкам идет, – говорит многодетный отец.

Сейчас уголовное дело о ДТП находится на стадии утверждения обвинительного заключения. Руслан предполагает, что прокуратура направит дело в суд уже на следующей неделе. «КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.

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