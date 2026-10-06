После снегопада в Башкирию возвращается тепло: метеоролог рассказал, как долго оно продержится

До середины октября в Башкирии установится ясная и относительно теплая погода Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Теплое бабье лето в Башкирии закончилось с приходом октября: столбики термометров стремительно поползли вниз, опускаясь по ночам до минусовой отметки. А в Зауралье даже выпал первый снег, из-за чего на трассах образовались огромные пробки. Впрочем, уже спустя сутки в республику вернулась теплая и ясная погода: надолго ли она задержалась и чего ждать дальше, с «КП-Уфа» поделился метеоролог Александр Ильин.

ПОЧЕМУ В БАШКИРИИ ВЫПАЛ СНЕГ

Как отмечает эксперт, в осенний период «температурные качели» можно считать вполне обычным явлением. Учитывая, что часть территории Башкирии располагается на равнине, часть в горах, а часть уже относится к Зауралью.

- В предзимье вполне себе обычно, что может пройти снег, особенно в высокогорных районах Урала. Например, на перевалах в ночные часы, когда температура понижается до нулевых значений и даже ниже. В нынешнем сезоне этому посодействовал циклон на северо-западе Казахстана. В своей циркуляции он и привел к тому, что сформировалась достаточно холодная и влажная воздушная масса. И вся эта влага выпала в виде снега, где-то вместе с дождем. Но это все уже заканчивается, - говорит метеоролог Александр Ильин.

ЧТО БУДЕТ С ПОГОДОЙ ДАЛЬШЕ

По данным эксперта, на смену циклону, который уже двигается на восток в сторону Сибири, в Башкирию придут теплые воздушные массы с северо-запада.

- Температура воздуха будет расти достаточно интенсивно и к пятнице-субботе составит +13, 15°С днем, установится солнечная и ясная погода. В четверг еще какие-то дожди пройдут, – говорит Александр Ильин.

При этом в ночные часы температура воздуха в конце рабочей недели и на выходных будет приближаться к нулевым отметкам: 0, +5 градусов. Местами это может привести к гололеду и гололедице на дорогах.

Как отмечает метеоролог, относительно теплая погода в Башкирии продержится почти до середины октября. А потом вместе с вторжением арктических воздушных масс в республику придет настоящее похолодание.

- Тогда начнет опускаться холодный воздух, и температура будет понижаться до минусовых значений даже в дневные часы, - говорит метеоролог.

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